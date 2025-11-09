Nemzeti Sportrádió

NB II: Békéscsaba 1912 Előre–Tiszakécskei LC

GAJDÁCS PÁLGAJDÁCS PÁL
Vágólapra másolva!
2025.11.09. 16:48
null
A fehér mezes Kotula Máté megbízhatóságában bíznak a védelemben a békéscsabai szurkolók (Archív fotó: Vígh Attila/Karcagi SC)
Címkék
Békéscsaba NB II Tiszakécske élő közvetítés
A labdarúgó NB II 13. fordulójában a 13. helyezett Békéscsaba a nyolcadik Tiszakécskét fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
13. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–TISZAKÉCSKEI LC 0–1
Békéscsaba, Kórház utcai stadion, 530 néző.
Vezeti: Takács Ákos (Szabó Dániel, Dobos Dávid)
BÉKÉSCSABA: Takács J. – Kuzma, Csató M., Kovács G., Kotula – Szabó B., Zsolnai, Harsányi, Balla – Borsos, Daru. Vezetőedző: Csató Sándor
TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B., Varga J., Visinka, Grünvald – Bódi, Szekér – Horváth E., Zámbó, Pataki B. – M. Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba
Gólszerző: M. Ramos (33.) 

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjünk kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a legutóbbi hat bajnokiján nyeretlen Békéscsaba az előző három meccséből kettőt megnyerő Tiszakécske ellen.

 

Békéscsaba NB II Tiszakécske élő közvetítés
Legfrissebb hírek

NB II: FC Ajka–Soroksár SC

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: Budapest Honvéd–Szeged-Csanád GA

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: Aqvital FC Csákvár–Mezőkövesd Zsóry

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: három góllal nyert a Vasas Budafokon, a Vidi hazai pályán kapott ki a BVSC-től – élő eredménykövető!

Labdarúgó NB II
5 órája

Skribek gólja és gólpassza három pontot ért, a Zalaegerszeg másodszor nyert hazai pályán

Labdarúgó NB I
Tegnap, 16:37

Háromszor vezetett a Bruges a Barcelona ellen, iksz lett a vége

Bajnokok Ligája
2025.11.05. 22:55

Sorozatban ötödik bajnokiján maradt érintetlen a Vidit két góllal legyőző Vasas kapuja

Labdarúgó NB II
2025.11.03. 21:54

NB II: ráadásban lőtt góllal nyert a Honvéd; először kapott ki Tímárral a KTE; gálázott a Szeged

Labdarúgó NB II
2025.11.02. 19:00
Ezek is érdekelhetik