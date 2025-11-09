NB II: Békéscsaba 1912 Előre–Tiszakécskei LC
A labdarúgó NB II 13. fordulójában a 13. helyezett Békéscsaba a nyolcadik Tiszakécskét fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
13. FORDULÓ
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–TISZAKÉCSKEI LC 0–1
Békéscsaba, Kórház utcai stadion, 530 néző.
Vezeti: Takács Ákos (Szabó Dániel, Dobos Dávid)
BÉKÉSCSABA: Takács J. – Kuzma, Csató M., Kovács G., Kotula – Szabó B., Zsolnai, Harsányi, Balla – Borsos, Daru. Vezetőedző: Csató Sándor
TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B., Varga J., Visinka, Grünvald – Bódi, Szekér – Horváth E., Zámbó, Pataki B. – M. Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba
Gólszerző: M. Ramos (33.)
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjünk kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a legutóbbi hat bajnokiján nyeretlen Békéscsaba az előző három meccséből kettőt megnyerő Tiszakécske ellen.
