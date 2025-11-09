NB II: Békéscsaba 1912 Előre–Tiszakécskei LC

LABDARÚGÓ NB II

13. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–TISZAKÉCSKEI LC 0–1

Békéscsaba, Kórház utcai stadion, 530 néző.

Vezeti: Takács Ákos (Szabó Dániel, Dobos Dávid)

BÉKÉSCSABA: Takács J. – Kuzma, Csató M., Kovács G., Kotula – Szabó B., Zsolnai, Harsányi, Balla – Borsos, Daru. Vezetőedző: Csató Sándor

TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B., Varga J., Visinka, Grünvald – Bódi, Szekér – Horváth E., Zámbó, Pataki B. – M. Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba

Gólszerző: M. Ramos (33.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjünk kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a legutóbbi hat bajnokiján nyeretlen Békéscsaba az előző három meccséből kettőt megnyerő Tiszakécske ellen.