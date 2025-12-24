Szeretetteljes, békés karácsonyt kívánunk minden olvasónknak!
A következő két napban a Nemzeti Sportnál is beköszön az ünnepi időszak, nyomtatott újságunk nem jelenik meg december 25-én és 26-án, az nso.hu-n pedig a megszokottnál jóval kevesebb hír jelenik meg a következő 48 órában. A fontosabb eseményekről természetesen továbbra is tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat.
Az év végéhez közeledve ezúttal is több nagyobb összeállítással, érdekességgel, visszatekintő írással készülünk, valamint a Nemzeti Sport 24-i, különleges hangulatú ünnepi számának – NSO-n is elérhető – valamennyi írásával biztosítjuk Olvasóink számára, hogy sport szempontból is tartalmasan teljen az esztendő utolsó hete.
Olvasóinknak kívánjuk, hogy legyen boldog, szeretetteljes az ünnepi időszakuk, olyan, amilyennek előre eltervezték.
Áldott, békés karácsonyt!
A Nemzeti Sport munkatársai
Legfrissebb hírek
Karácsonyi futballünnep a Puskás Arénában
Magyar válogatott
2025.12.16. 17:39
A 800 ezredik Facebook-követőt ünnepeltük
Egyéb egyéni
2025.09.02. 22:00
Ezek is érdekelhetik