IFFHS: ismét Luis de la Fuente az év férfi szövetségi kapitánya

A tavalyi év után idén is spanyol válogatott szakvezetőjét, Luis de la Fuentét látta a legjobb szövetségi kapitánynak a labdarúgás statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet, az IFFHS, amelynek szokásos év végi szavazásán, a 64 éves tréner 136 ponttal végzett az élen. A második helyre a portugálokat Nemzetek Ligája-győzelemig vezető, ugyancsak spanyol Roberto Martínezt jelölték, míg a dobogó legalsó foka a 2022-es világbajnok argentin válogatottat irányító Lionel Scalonié lett, aki nem sokkal előzte meg a világbajnoki selejtezőkön hibátlanul teljesítő, nyolc mérkőzésén +32-es gólkülönbséget produkáló Norvégia szövetségi kapitányát, Stale Solbakkent.

Az IFFHS által felkért zsűri tagja a a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György is.