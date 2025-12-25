Nemzeti Sportrádió

IFFHS: ismét Luis de la Fuente az év férfi szövetségi kapitánya

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.12.25. 10:13
Luis de la Fuente 2024 után ismét első lett az IFFHS-nél a férfi szövetségi kapitányok között (Fotó: Getty Images)
Címkék
férfiak az év szövetségi kapitánya Luis de la Fuente IFFHS
A futballstatisztikákkal foglalkozó nemzetközi szervezetnél (IFFHS) ismét a spanyol válogatottat dirigáló Luis de la Fuente lett az év férfi szövetségi kapitánya, a 64 éves tréner mögött honfitársa, a Portugáliát irányító Roberto Martínez végzett a második helyen, míg a harmadik helyre a világbajnoki címvédő argentin válogatott főnöke, Lionel Scaloni futott be.

A tavalyi év után idén is spanyol válogatott szakvezetőjét, Luis de la Fuentét látta a legjobb szövetségi kapitánynak a labdarúgás statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet, az IFFHS, amelynek szokásos év végi szavazásán, a 64 éves tréner 136 ponttal végzett az élen. A második helyre a portugálokat Nemzetek Ligája-győzelemig vezető, ugyancsak spanyol Roberto Martínezt jelölték, míg a dobogó legalsó foka a 2022-es világbajnok argentin válogatottat irányító Lionel Scalonié lett, aki nem sokkal előzte meg a világbajnoki selejtezőkön hibátlanul teljesítő, nyolc mérkőzésén +32-es gólkülönbséget produkáló Norvégia szövetségi kapitányát, Stale Solbakkent.

Az IFFHS által felkért zsűri tagja a a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György is. 

1.

Luis DE LA FUENTE

spanyol

Spanyolország

136

2.

Roberto MARTÍNEZ

spanyol

Portugália

83

3.

Lionel SCALONI

argentin

Argentína

59

4.

Stale SOLBAKKEN

norvég

Norvégia

48

5.

Thomas TUCHEL

német

Anglia

41

6.

Didier DESCHAMPS

francia

Franciaország

30

7.

Valid REGRAGI

marokkói

Marokkó

25

8.

Timur KAPADZE

üzbég

Üzbegisztán

10

 

Néstor LORENZO

argentin

Kolumbia

10

10.

Javier AGUIRRE

mexikói

Mexikó

8

az iffhs 2025-ös rangsora a férfi SZÖVETSÉGI KAPITÁNYOk között

 

 

férfiak az év szövetségi kapitánya Luis de la Fuente IFFHS
Legfrissebb hírek

IFFHS: a férfiaknál Luis Enrique, a nőknél Renée Slegers lett az év edzője

Minden más foci
2025.12.22. 08:58

IFFHS: Vitinha a legjobb irányító – Pedri, Yamal és Messi előtt

Minden más foci
2025.12.20. 11:13

IFFHS: Donnarummát másodszor választották meg az év kapusának

Minden más foci
2025.12.18. 13:48

IFFHS: ismét Lamine Yamal a legjobb fiatal játékos

Minden más foci
2025.12.16. 10:05

Az IFFHS-nél is Dembélé volt 2025 legjobbja

Minden más foci
2025.12.14. 14:52

IFFHS: sorozatban harmadszor is Aitana Bonmatí a világ legjobb női labdarúgója

Spanyol labdarúgás
2025.12.13. 20:20

Gólzáporos évzárás? – Cselőtei Márk publicisztikája

Minden más foci
2025.12.06. 00:09

Az éllovas Mbappé 60 gólnál tart, a 33 gólos Varga Barnabás 13. a legeredményesebbek rangsorában

Minden más foci
2025.12.04. 13:22
Ezek is érdekelhetik