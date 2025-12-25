IFFHS: ismét Luis de la Fuente az év férfi szövetségi kapitánya
A tavalyi év után idén is spanyol válogatott szakvezetőjét, Luis de la Fuentét látta a legjobb szövetségi kapitánynak a labdarúgás statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet, az IFFHS, amelynek szokásos év végi szavazásán, a 64 éves tréner 136 ponttal végzett az élen. A második helyre a portugálokat Nemzetek Ligája-győzelemig vezető, ugyancsak spanyol Roberto Martínezt jelölték, míg a dobogó legalsó foka a 2022-es világbajnok argentin válogatottat irányító Lionel Scalonié lett, aki nem sokkal előzte meg a világbajnoki selejtezőkön hibátlanul teljesítő, nyolc mérkőzésén +32-es gólkülönbséget produkáló Norvégia szövetségi kapitányát, Stale Solbakkent.
Az IFFHS által felkért zsűri tagja a a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György is.
1.
|Luis DE LA FUENTE
spanyol
Spanyolország
136
2.
|Roberto MARTÍNEZ
spanyol
Portugália
83
3.
|Lionel SCALONI
argentin
Argentína
59
4.
|Stale SOLBAKKEN
norvég
Norvégia
48
5.
|Thomas TUCHEL
német
Anglia
41
6.
|Didier DESCHAMPS
francia
Franciaország
30
7.
|Valid REGRAGI
marokkói
Marokkó
25
8.
|Timur KAPADZE
üzbég
Üzbegisztán
10
|Néstor LORENZO
argentin
Kolumbia
10
10.
|Javier AGUIRRE
mexikói
Mexikó
8