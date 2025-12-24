Rendre felállt a padlóról, immár hat vb-aranynál tart

– Elképesztő formában van már egy ideje, tavaly a világkupasiker mellett Európa- és világbajnok lett, majd idén nyáron ismét aranyérmet nyert az Eb-n, az esztendő végén pedig három vb-aranyat szerzett Spanyolországban, így háromszor szólt a magyar himnusz az ön tiszteletére. Habár voltak előjelek, de gondolta volna, hogy ilyen nagyszerűen sikerül a közelmúltbéli világbajnokság?



– Őszintén bevallom, számítottam rá, hogy sikerül megvédenem felnőtt és junior világbajnoki címemet, de az abszolút siker teljes meglepetés volt számomra – mondta a Csupasportnak Bogdán Szófia, aki a spanyolországi világbajnokságon juniorban, felnőttben és abszolútban nyert aranyérmet artistic fitnesz kategóriában. – A nyári Európa-bajnokság után nem tartottam szünetet, egyfajta tömegnövelős diétát kezdtem el, még több izomzatot szerettem volna építeni. Szerencsére ez sikerült, így jó formában utaztam a tornára, de az abszolút győzelemre még így sem számítottam. Mivel ott minden kategória győztese csap össze egymással, így általában a magasabb lányok sikeresebbek, de ezúttal nem így történt. Amikor kimondták a nevem, nem hittem el, sírva mentem a színpadra, s nem is tudtam abbahagyni egy jó darabig. Elképesztő boldogságot éreztem, s érzek most is.



– Az abszolút világbajnoki cím mekkora mérföldkő a pályafutásában?

– Ez az eddigi legnagyobb sikerem, de keményen megdolgoztam érte. Az ilyen pillanatokért éri meg a munka. Minden világbajnokságra úgy utazom, hogy legalább egy aranyérmet szerezzek, most pedig hármat is sikerült. Határtalan a boldogságom, ezekből a sikerekből pedig erőt és motivációt tudok meríteni a folytatásra. Rögös út van mögöttem, sok akadályon küzdöttem át magam, sokszor éreztem, hogy a testem fáradt, a lelkem megrogyott, de a hitem volt mindig a legerősebb. A hatodik világbajnoki cím nem csak egy eredmény volt, hanem egy üzenet is, miszerint nincs olyan mélység, amiből ne lehetne felállni és nincs olyan akadály, amit ne lehetne leküzdeni, ha az embernek elég nagy a szíve. Én bármennyiszer is elhasaltam, mindig volt rá egy okom, amiért felálltam. Ez vitt fel a csúcsra. A hatodik világbajnoki címem után a dobogó tetején állva láttam minden bukást, minden felállást, minden igazságtalanságot, minden küzdelmet. Láttam az egész utamat.





– Rendre megemlíti Cservenyák Gabriella nevét, mondván edzője nélkül nem érné el ezeket a sikereket. Gyanítom, most is hálás neki.

– Teljes mértékben az vagyok, köszönöm a támogatását, elképesztő tudása van. Amikor nincs edzés – például a nyári szünetben –, akkor is küldök neki felvételeket, s ő rendre kielemzi azokat. Ilyenkor is dolgozom a részleteken, konzultálunk, bármilyen apróbb hibát lát, máris jelzi és küldi vissza. Nagyon szeretek vele együtt dolgozni, kellőképpen szigorú, s emellett bármiben számíthatok rá. Remek a kapcsolatunk, ami közrejátszik a kiemelkedő eredmények elérésében. A rengeteg munka és Cservenyák Gabriella mellett a családi hátteret emelném ki, édesanyám a legnagyobb támaszom, nélküle nem értem volna el ekkora sikereket, de édesapámat is meg kell említenem. A párom is fontos szerepet tölt be a sikereimben, mindig ott van mellettem és támogat a céljaim elérésében, mint most a világbajnokságon is. Egyébként Spanyolországban már rengeteg szép eredményt értem el, ez a »szerencsehelyszínem«, ez a kedvenc országom.



– Milyen volt a spanyolországi vb mezőnye?

– Nem szoktunk ennyien lenni, ezúttal a szokásosnál többen voltunk, így még büszkébb vagyok az eredményemre. Erős volt a mezőny, ügyes lányokkal kellett összemérnem a tudásom.



– Tekintsünk egy kicsit előre: hogyan néz ki a közeljövője és mik a céljai?

– A világbajnokságról hazaérve megtörtént a jól megérdemelt ünneplés, majd kis pihenő után máris kezdjük az edzéseket. A jövő évi vb-re új gyakorlatot rakunk össze Cservenyák Gabriellával, emellett az izomzatomat is igyekszem még inkább fejleszteni és tökéletesíteni. A jövő novemberi világbajnokság Dubai közelében lesz, nem is lehet más a célom, minthogy minden címemet megvédjek, s a lehető legtöbb aranyérmet hozzak el. Jelenleg hat vb-aranyom van, egy év múlva ilyenkor el szeretném érni a kerek tízes számot…