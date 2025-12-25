Nemzeti Sportrádió

Etta Eyong és Amad Diallo is győztes gólt szerzett az ANK-n – videók

B. A. P.B. A. P.
Vágólapra másolva!
2025.12.25. 08:50
null
Amad Diallo góljával nyert Elefántcsontpart (Fotó: Getty Images)
Címkék
ANK Kamerun ANK 2025 Afrikai Nemzetek Kupája Elefántcsontpart
A labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupája E-csoportjában Burkina Faso 2–1-re legyőzte Egyenlítői-Guineát, míg Algéria 3–0-ra nyert Szudán ellen. Az F jelű négyesben Elefántcsontpart Mozambikot, Kamerun pedig Gabont múlta felül 1–0-ra.

Az E-csoport első meccsén Egyenlítői-Guinea az ötvenedik percben emberhátrányba került, ennek ellen a 85. percben a csereként beálló Marvin Anieboh góljával megszerezte a vezetést. Burkina Faso hatalmasat hajrázott, a szintén csereként beálló Georgi Minoungou egyenlített a 95. percben, majd a Bayer Leverkusenben futballozó Edmond Tapsoba 98. perces találata révén megnyerte a mérkőzést. 2–1

A világbajnoki résztvevő Algéria magabiztosan hozta a kötelezőt. Rijad Mahrez az első és a második játékrészben is betalált, míg a 3–0-s végeredményt egy másik Bayer Leverkusen-játékos, Ibrahim Maza állította be.

Az F-csoportban Kamerun korai góllal múlta felül Gabont. A hatodik percben a Manchester Unitedben játszó Bryan Mbeumo kiugratta Karl Etta Eyongot, a Levante támadója pedig jobbal kapásból a kapus lába között a hálóba lőtt. Még a félidő közepén nagy esély adódott Gabon előtt, de Anthony Oyono lövését bravúros mozdulattal hárította Devis Epassy – Kamerun megőrizte előnyét, és 1–0-s sikerrel nyitotta az ANK-t.

Szintén egygólos győzelmet aratott a világbajnoki résztvevő Elefántcsontpart. Mozambik az első félidőben tartotta magát, a második játékrész elején azonban megvillant az esélyesebb válogatott. A Milanban és a Barcelonában is megforduló Franck Kessié a manchesteri Amad Diallóhoz tálalt, aki 11 méterről jobbal a jobb alsóba lőtt. 1–0

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
1. FORDULÓ
E-CSOPORT
Burkina Faso–Egyenlítői-Guinea 2–1 (Minoungou 90+5., Tapsoba 90+8., ill. Anieboh 85.)
Kiállítva: Ndong (50. – Egyenlítői-Guinea)
Algéria–Szudán 3–0 (R. Mahrez 2., 61., Maza 85.)
Kiállítva: Alhassan (39. – Szudán)
F-CSOPORT
Elefántcsontpart–Mozambik 1–0 (Diallo 49.)
Kamerun–Gabon 1–0 (Etta Eyong 6.)

 

ANK Kamerun ANK 2025 Afrikai Nemzetek Kupája Elefántcsontpart
Legfrissebb hírek

Nicolas Jackson és Cherif Ndiaye szállította Szenegálnak a magabiztos győzelmet az ANK-n

Minden más foci
2025.12.23. 22:57

Marmus és Szalah góljával fordított Egyiptom az Afrikai Nemzetek Kupájában

Minden más foci
2025.12.22. 23:00

A nagy esélyes Marokkó győzelemmel kezdett az Afrikai Nemzetek Kupáján

Minden más foci
2025.12.21. 22:05

Marokkó házigazdaként nagy favorit – kezdődik az Afrikai Nemzetek Kupája

Minden más foci
2025.12.21. 11:50

Afrikai Nemzetek Kupája: a jövőben négyévente rendezik meg a tornát

Minden más foci
2025.12.20. 16:29

Áll a bál a kameruni válogatottnál az Afrika-kupa előtt – Samuel Eto'ót támadja a kirúgott szövetségi kapitány

Minden más foci
2025.12.17. 12:12

Márciusban Ghánával játszik felkészülési meccset a német válogatott

Német labdarúgás
2025.12.15. 14:02

Bombaerős a szenegáli keret az Afrikai Nemzetek Kupájára

Minden más foci
2025.12.13. 13:45
Ezek is érdekelhetik