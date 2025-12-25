Etta Eyong és Amad Diallo is győztes gólt szerzett az ANK-n – videók

Az E-csoport első meccsén Egyenlítői-Guinea az ötvenedik percben emberhátrányba került, ennek ellen a 85. percben a csereként beálló Marvin Anieboh góljával megszerezte a vezetést. Burkina Faso hatalmasat hajrázott, a szintén csereként beálló Georgi Minoungou egyenlített a 95. percben, majd a Bayer Leverkusenben futballozó Edmond Tapsoba 98. perces találata révén megnyerte a mérkőzést. 2–1

A világbajnoki résztvevő Algéria magabiztosan hozta a kötelezőt. Rijad Mahrez az első és a második játékrészben is betalált, míg a 3–0-s végeredményt egy másik Bayer Leverkusen-játékos, Ibrahim Maza állította be.

Az F-csoportban Kamerun korai góllal múlta felül Gabont. A hatodik percben a Manchester Unitedben játszó Bryan Mbeumo kiugratta Karl Etta Eyongot, a Levante támadója pedig jobbal kapásból a kapus lába között a hálóba lőtt. Még a félidő közepén nagy esély adódott Gabon előtt, de Anthony Oyono lövését bravúros mozdulattal hárította Devis Epassy – Kamerun megőrizte előnyét, és 1–0-s sikerrel nyitotta az ANK-t.

Szintén egygólos győzelmet aratott a világbajnoki résztvevő Elefántcsontpart. Mozambik az első félidőben tartotta magát, a második játékrész elején azonban megvillant az esélyesebb válogatott. A Milanban és a Barcelonában is megforduló Franck Kessié a manchesteri Amad Diallóhoz tálalt, aki 11 méterről jobbal a jobb alsóba lőtt. 1–0

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

1. FORDULÓ

E-CSOPORT

Burkina Faso–Egyenlítői-Guinea 2–1 (Minoungou 90+5., Tapsoba 90+8., ill. Anieboh 85.)

Kiállítva: Ndong (50. – Egyenlítői-Guinea)

Algéria–Szudán 3–0 (R. Mahrez 2., 61., Maza 85.)

Kiállítva: Alhassan (39. – Szudán)

F-CSOPORT

Elefántcsontpart–Mozambik 1–0 (Diallo 49.)

Kamerun–Gabon 1–0 (Etta Eyong 6.)