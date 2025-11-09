NB II: Budapest Honvéd–Szeged-Csanád GA

LABDARÚGÓ NB II

13. FORDULÓ

BUDAPEST HONVÉD FC–SZEGED-CSANÁD GA 0–0

Budapest, Bozsik Aréna, 3000 néző. Vezeti: Kovács Imre (Bornemissza Norbert, Becséri Gergely)

HONVÉD: Tujvel – Szabó A., Baki, Csontos D. – Ujváry, Sigér Á., Somogyi, Hangya – Zuigeber, Kántor K., Gyurcsó. Vezetőedző: Feczkó Tamás

SZEGED: Veszelinov – , Szilágyi Z., Pejovics, Tóth B., – Sándor M. , Márkvárt, Rabatin, Kalmár O., – Miskolczi, Suljic – Borvető. Vezetőedző: Aczél Zoltán



Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE