NB II: Budapest Honvéd–Szeged-Csanád GA

2025.11.09. 16:49
Honvéd archív (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd)
A labdarúgó NB II 13. fordulójának rangadóján a 2. helyezett Honvéd a negyedik Szegedet fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
13. FORDULÓ

BUDAPEST HONVÉD FC–SZEGED-CSANÁD GA 0–0
Budapest, Bozsik Aréna, 3000 néző. Vezeti: Kovács Imre (Bornemissza Norbert, Becséri Gergely) 
HONVÉD: Tujvel – Szabó A., Baki, Csontos D. – Ujváry, Sigér Á., Somogyi, Hangya – Zuigeber, Kántor K., Gyurcsó. Vezetőedző: Feczkó Tamás
SZEGED: Veszelinov – , Szilágyi Z., Pejovics, Tóth B., – Sándor M. , Márkvárt, Rabatin, Kalmár O., – Miskolczi, Suljic – Borvető. Vezetőedző: Aczél Zoltán

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

 

 

NB II Honvéd Szeged élő közvetítés Budapest Honvéd
