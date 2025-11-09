NB II: Budapest Honvéd–Szeged-Csanád GA
A labdarúgó NB II 13. fordulójának rangadóján a 2. helyezett Honvéd a negyedik Szegedet fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
13. FORDULÓ
BUDAPEST HONVÉD FC–SZEGED-CSANÁD GA 0–0
Budapest, Bozsik Aréna, 3000 néző. Vezeti: Kovács Imre (Bornemissza Norbert, Becséri Gergely)
HONVÉD: Tujvel – Szabó A., Baki, Csontos D. – Ujváry, Sigér Á., Somogyi, Hangya – Zuigeber, Kántor K., Gyurcsó. Vezetőedző: Feczkó Tamás
SZEGED: Veszelinov – , Szilágyi Z., Pejovics, Tóth B., – Sándor M. , Márkvárt, Rabatin, Kalmár O., – Miskolczi, Suljic – Borvető. Vezetőedző: Aczél Zoltán
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
