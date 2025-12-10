Nemzeti Sportrádió

„Nemzetközi érdeklődés is mutatkozik” – üzent a Vidi kapcsán Székesfehérvár polgármestere

2025.12.10. 14:39
Cser-Palkovics András szerint hazai és külföldi befektetők is pályáztak (Fotó: Dömötör Csaba)
Cser-Palkovics András Videoton FC Fehérvár labdarúgó NB II
Lezárult a labdarúgó NB II-ben szereplő Videoton FC Fehérvár értékesítésére kiírt pályázat első fordulója – erről Székesfehérvár polgármestere számolt be a közösségi oldalán. Cser-Palkovics András bejegyzését változtatás nélkül közöljük.

„Tisztelt Fehérváriak! Kedves Vidi-szurkolók! 

A mai napon lezárult a Fehérvár FC értékesítésére kiírt pályázatunk első fordulója. Ahogy azt már az előző hónapokban, hetekben is érzékeltük, hazai és nemzetközi érdeklődés is mutatkozott, mutatkozik a klub iránt. 

A mostani fordulóban több pályázat is érkezett, valamint hazai és nemzetközi befektetők is jelezték tárgyalási szándékukat a jövőre nézve, kérve, hogy teremtsünk lehetőségeket egyeztetések lefolytatására. 

Most az következik, hogy értékeljük a pályamunkák tartalmát és érvényességét. Ezek és minden egyéb szempont figyelembe vételével az újabb mérföldkőről szóló döntést a Közgyűlés várhatóan januárban hozza majd meg. 

A cél természetesen továbbra is az, hogy olyan tulajdonost találjunk a Vidi számára, aki képes is, akarja is garantálni a klub működéséhez, szakmai fejlődéséhez szükséges pénzügyi és egyéb feltételeket. 

Köszönöm szépen a jelentkezők által eddig elvégzett munkát! Hajrá, Videoton!”

 

