„Nemzetközi érdeklődés is mutatkozik” – üzent a Vidi kapcsán Székesfehérvár polgármestere

„Tisztelt Fehérváriak! Kedves Vidi-szurkolók!

A mai napon lezárult a Fehérvár FC értékesítésére kiírt pályázatunk első fordulója. Ahogy azt már az előző hónapokban, hetekben is érzékeltük, hazai és nemzetközi érdeklődés is mutatkozott, mutatkozik a klub iránt.

A mostani fordulóban több pályázat is érkezett, valamint hazai és nemzetközi befektetők is jelezték tárgyalási szándékukat a jövőre nézve, kérve, hogy teremtsünk lehetőségeket egyeztetések lefolytatására.

Most az következik, hogy értékeljük a pályamunkák tartalmát és érvényességét. Ezek és minden egyéb szempont figyelembe vételével az újabb mérföldkőről szóló döntést a Közgyűlés várhatóan januárban hozza majd meg.

A cél természetesen továbbra is az, hogy olyan tulajdonost találjunk a Vidi számára, aki képes is, akarja is garantálni a klub működéséhez, szakmai fejlődéséhez szükséges pénzügyi és egyéb feltételeket.

Köszönöm szépen a jelentkezők által eddig elvégzett munkát! Hajrá, Videoton!”