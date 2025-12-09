Az edzőváltás sem segített a Vidin, hiányoznak a gólok Budafokon és Zuglóban – ez történt ősszel az NB II-ben, 1. rész

Két döntetlennel kezdte a bajnokságot a BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE (16. hely), majd a lila-fehérek a harmadik fordulóban emlékezetes, hét gólt hozó összecsapáson alulmaradtak a Vasas otthonában. Borsos Filip háromszor is bevette az angyalföldiek kapuját, a viharsarkiak pedig kifejezetten jól játszottak, úgy tűnhetett, hogy ebben az idényben nem lesznek kiesési gondjaik. Csató Sándor együttese ezután két hazai meccset – a BVSC és a Budafok ellenit – is megnyert, és a hatodik forduló után a tabella 9. helyén állt. A csabaiaknak azonban csak ez a két győztes meccsük volt egész ősszel, ez pedig magával hozta azt, hogy egyre lejjebb csúsztak a tabellán. Novemberben zsinórban három vereséget is elszenvedtek, az utolsó három fordulóban pedig az egy megszerzett pontjuk ellenére gólt sem szereztek. Bár az utolsó helyen álló lila-fehérek csak egy pontra vannak a még bennmaradást jelentő 14. helytől, mégis nagy változások kellenek a télen ahhoz, hogy ne a mezőny hátát nézzék majd egész tavasszal.

Az előző idény egyik meglepetéscsapata a SZENTLŐRINC (15.) volt, amely az ősszel váratlanul gyengén szerepelt. Bár a bajnokságot nem kezdte rosszul – a negyedik fordulóban a Mezőkövesd otthonában 3–0-ra győzött –, a 10. forduló végén már csak jobb gólkülönbségének köszönhetően állt bennmaradó helyen. A bizalom ekkor még élt Waltner Róbert vezetőedző irányában, azonban november elején, a BVSC ellen elszenvedett 2–1-es vereség után a felek útjai közös megegyezéssel elváltak. Az akkor már kieső helyen álló baranyai csapat irányítását Visinka Ede vette át, aki 2023 márciusa után ült le újra másodosztályú kispadra. Az edzőváltás sem hozta meg a várt eredményt Szentlőrincen, bár Visinka vezetésével a csapat veretlen maradt, háromból háromszor csak döntetlent játszott, így a Békéscsaba mellett kieső helyen zárta az őszt. Amennyiben gyökeres változás nem történik a házuk táján, akkor nehéz tavasz várhat majd a piros-feketékre.

Szivacski Donát (jobbra) rutinja is kellhet a Szentlőrinc bennmaradásához (Fotó: Fábián Laci/Szentlőrinc)

Egészen a hatodik fordulóig kellett arra várni, hogy a SOROKSÁR SC (14.) megszerezze első bajnoki győzelmét az új idényben. Az első fordulókban a fővárosiak kikaptak az újonc Karcag otthonában, és nagy pofonba szaladtak bele (1–5) hazai pályán a Mezőkövesd ellen. A Szentlőrinc és a Szeged ellen egymás után aratott két győzelem után úgy tűnt, kijött a gödörből Lipcsei Péter együttese, ám a jó formát nem sikerült tartósítania, és két újabb vereséget szenvedett el. A 10. fordulóban aratott, Videoton elleni győzelem után a Soroksár a tabella 8. helyén állt. A sárga-feketék ezután azonban már csak egy pontot tudtak szerezni, és csak azért nem írhatjuk, hogy zsinórban négy vereséggel zárták az évet, mert az egyetlen megszerzett pontjuk – a Budafok elleni bepótolt mérkőzésen – beékelődött a vereségek közé. A fővárosiak gyenge szereplésének egyik oka talán az is lehet, hogy a korábbi gólgyáros, Lovrencsics Balázs hiába játszott 14 mérkőzésen is, csak kétszer talált be. A Soroksár szereplését minden évben erősen meghatározza az is, hogy a Ferencváros milyen játékosokat biztosít neki. Ha a tavasszal megfelelő erősítések érkeznek a XXIII. kerületbe, akkor nem lehet gond a bennmaradás kiharcolásával.

A Soroksárhoz hasonlóan a BUDAFOKI MTE (13.) is gyengén kezdte a bajnokságot. Mészöly Géza vezetésével a Szentlőrinc elleni hazai döntetlennel indította az idényt, majd egyhuzamban három vereséget könyvelt el. A nyeretlenségi sorozat után, az ötödik fordulóban a Kecskemétet hazai pályán legyőzték Kovács Dávidék. A piros-feketék az ősz során több fordulót is kieső helyen zártak, végül a 13. fordulóban elszenvedett háromgólos vereség után az edzőváltás mellett döntöttek. Az újonnan kinevezett Nikházi Márknak nem volt ismeretlen a Promontor utcai kispad, melyen már az előző szezonban is ült Mészöly elődjeként. A visszatérő edző első meccsein a csapat kétgólos hátrányból mentett pontot hazai pályán, majd a folytatásban két góllal győzött idegenben. Nikházi veretlen tudott maradni a BMTE kispadján, az utolsó őszi fordulóban a Videoton ellen is sikerült kétgólos hátrányból egalizálni, és fontos adalék, hogy a XXII. kerületi gárda az őszi 13 góljából hatot az utolsó három meccsén szerzett. Ha erősíteni tud a keretén a téli átigazolási időszakban, a bennmaradás kiharcolása nem jelenthet majd neki akadályt.

TÖBB MUTATÓBAN IS FELBUKKAN A SZENTLŐRINC NEVE A STATISZTIKÁKBAN A Transfermarkt labdarúgópiaci portál szerint a játékoskeret értéke alapján a legnagyobb mélyrepülést a Videoton mutatta be, ahhoz képest ugyanis, hogy ezen mutató szerint a harmadik legerősebb a mezőnyben, 15 forduló után a megszerzett pontok alapján nyolc pozícióval hátrébb, a 11. helyen bukkan fel a neve a tabellán. A leghosszabb ideig, tíz mérkőzésen át a Szentlőrinc volt nyeretlen, a 6. fordulótól egészen a szezon végéig már egyszer sem tudta begyűjteni a három pontot (5 iksz, 5 vereség), így nem meglepő, hogy a baranyai együttes kiesésre áll, bár a Békéscsaba csak több győzelmével előzi meg a táblázaton. Az is a szentlőrinciekkel fordult elő a leggyakrabban, hogy előnyről veszítettek, ez háromszor esett meg velük az ősz során, a többi csapattal maximum egyszer. Nagy meglepetés, hogy a 13. helyezett Szentlőrinc az első játékrész alapján a második helyen állna a táblázaton. A baranyaiak az első félidei 27 pontjuk több mint a felét elvesztették a másodikban, így a végére csak 13 maradt nekik. A mezőny legsportszerűtlenebb csapata, akárcsak egy éve, ezúttal is a Szentlőrinc lett, amely a 35 sárga kártyája mellett 5 piros lapot gyűjtött be, ráadásul ezek közül három olyan súlyos szabálytalanság volt, amely azonnal kiállítást vont maga után. Négy olyan csapat – a BVSC, a Budafok, a Békéscsaba és a Videoton – volt a mezőnyben, amely sorozatban három fordulóban bizonyult eredménytelennek. Érdemes még megemlíteni, hogy az NB II-ben most bemutatkozó labdarúgók közül a fehérvári Varga Roland volt a legidősebb: 11 nappal múlt 35 és fél éves, amikor a 2. fordulóban Ajkán pályára küldték. P. Gy.

A 12. helyen zárta az őszt az Ajkával holtversenyben legkevesebb gólt (12) szerző BVSC-ZUGLÓ (12.), amely sorozatban harmadik másodosztályú idényét kezdte meg augusztusban. A fővárosiak keretét ezúttal is rutinos játékosok és tehetséges fiatalok alkották, belőlük kellett bennmaradásra képes elegyet alkotnia a Csábi József helyett júniusban kinevezett Dragan Vukmir vezetőedzőnek. Az álomszerűen induló idény rémálomszerűen folytatódott a zuglóiak számára, hiába győzték le ugyanis négy góllal az alaposan megerősített Ajkát az első fordulóban, utána hét forduló alatt mindössze egy pontot és három gólt szereztek. A gyenge rajtot egy viszonylag jobb sorozat követett, öt meccsen tíz pontot szereztek a zuglóiak, akik meglepetésre a Videoton otthonában is győzelmet arattak. Már-már úgy tűnt, hogy a BVSC magasan a vonal fölött zárja az évet, az utolsó két fordulóban azonban két vereség következett, ami azt eredményezte, hogy a kék-sárgák csak egy ponttal gyűjtöttek többet, mint a már kieső helyen telelő Szentlőrinc. Nem lehetnek azonban nyugodtak a XIV. kerületben, mert sokszor a győztes meccseken sem nyújtott meggyőző teljesítményt a csapat. Tavasszal ennél több kell, ha el akarják kerülni a kiesést.

A BVSC (szürkében) és a Budafok (pirosban) is gyengén teljesített az ősszel (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

Az első fordulóban a Honvéd 3–0-ra győzött a székesfehérvári Sóstói Stadionban, így a fehérváriak előtt gyorsan egyértelművé vált: a VIDEOTON FC FEHÉRVÁR (11.) számára nem lesz sétagalopp az NB II-es bajnokság – az élvonalbeli búcsú után jelentősen átalakult kerettel induló Vidit nem is sokan emlegették a feljutásra esélyesek között a rajt előtt. Boér Gábor együttese az első négy körben csupán két pontot szerzett, majd az ötödik fordulóban a Békéscsaba ellen megszületett az első győzelem is. Hullámzó teljesítményt nyújtottak az ősz során a fehérváriak, akik hazai pályán öt góllal legyőzték a Tiszakécskét, de vereséget szenvedtek az újonc Karcag otthonában vagy éppen Soroksáron is. Boér Gábornak november 10-én távoznia kellett a csapat éléről, egy nappal azután, hogy a piros-kékek hazai pályán arcpirító vereséget szenvedtek a BVSC-től. Az üresen maradt fehérvári kispadra az a Pető Tamás ült le, aki még az előző élvonalbeli évad hajrájában állt fel onnan, de ő sem tudta túlságosan felrázni tanítványait, irányításával az utolsó két fordulóban két pontot szerzett a Vidi (Budafokon ráadásul a kétgólos előny sem volt elég a három pont megszerzéséhez). Mindössze két ponttal előzi meg a kieső helyen állókat a Videoton, ám ha Pető Tamás összerakja csapatát a tavaszra, nem kell, hogy kiesési gondjai legyenek a piros-kékeknek.