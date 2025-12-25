Az év legnézettebb videói: amikor bemutatkozott a 13 éves Nagy Kornél

Az év végfeléhez közeledve összegyűjtöttük a közösségi médiában a Nemzeti Sport legnépszerűbb videóit, amelyek a legtöbb reakciót kapták Facebookon, Instagramon és TikTokon. Jöjjön a 10. helyezett, ami egyben az év legaranyosabb pillanata is, mikor a Szoboszlai Dominiket is képviselő menedzseriroda legfiatalabb tagja, a 13 éves Nagy Kornél bemutatkozott a világnak!