Az év legnézettebb videói: amikor bemutatkozott a 13 éves Nagy Kornél

2025.12.25. 09:05
Nagy Kornél is ott volt az EM Sports Consulting évadzáró gáláján
Az év végfeléhez közeledve összegyűjtöttük a közösségi médiában a Nemzeti Sport legnépszerűbb videóit, amelyek a legtöbb reakciót kapták Facebookon, Instagramon és TikTokon. Jöjjön a 10. helyezett, ami egyben az év legaranyosabb pillanata is, mikor a Szoboszlai Dominiket is képviselő menedzseriroda legfiatalabb tagja, a 13 éves Nagy Kornél bemutatkozott a világnak!

 

videó social videók TikTok Instagram
