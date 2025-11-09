Gyenge mérkőzésen vitte el a pontokat Fehérvárról a BVSC

LABDARÚGÓ NB II

13. FORDULÓ

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–BVSC-ZUGLÓ 0–1 (0–1)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 1986 néző. Vezette: Iványi Gábor (Topálszki Szabin, Dobos Dominik)

VIDEOTON: Nagy G. – Kojnok (Bobál, 78.), Papp M. (Kálnoki-Kis, 70.), Spandler – Simut, Kocsis G., Horváth T. (Kecskés M., 57.) – Kocsis B. (Bedi, 57.), Zsótér – Tóth M. (Németh D., 57.), Bertók. Vezetőedző: Boér Gábor

BVSC: Petroff – Sarkadi (Blyzniuk, 81.), Benkő-Bíró, Vinícius, Király Á., Dénes A. (Csernik, 76.) – Tóth K. – Palincsár, Székely (Hesz, 61.) – Pekár L., Bacsa P. (Farkas B., 76.). Vezetőedző: Dragan Vukmir

Gólszerző: Bacsa P. (37.)

Rendkívül alacsony színvonalú első félidőt produkáltak a csapatok. Zömében a fehérváriaknál volt többet a labda, azonban kapura veszélytelenek voltak, még büntetőből sem talált be a Vidi. Pedig Zsótér jó oldalt választott, de a kapufát találta el. Főként a mezőnyben gyűrték egymást a játékosok, az enervált támadójáték különösebben nagy feladat elé egyik kapust sem állította. A BVSC a semmiből adott sakkot, egy vendégtérfélen elvégzett fehérvári bedobásból indult a fővárosiak akciója, melynek végén Bacsa Patrik szerezett vezetést.

A fordulás után sem történt szinte semmi. A BVSC őrizte előnyét, bár megszakadnia nem kellett, mert a Videoton rendkívül gyenge játéka semmilyen veszélyt nem jelentett. A szerencsésebb csapat nyert.

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjünk kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a hétfőn a Vasas otthonában vereséget szenvedő és 10. helyen álló Videoton FC Fehérvár az elmúlt két mérkőzését veretlenül megvívó, 12. helyen álló BVSC-Zugló ellen.