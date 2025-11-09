Nemzeti Sportrádió

NB II: Aqvital FC Csákvár–Mezőkövesd Zsóry

GELEI JÓZSEFGELEI JÓZSEF
Vágólapra másolva!
2025.11.09. 16:45
null
Mezőkövesd archív (Fotó: Török Attila)
Címkék
Csákvár NB II élő közvetítés Mezőkövesd
A labdarúgó NB II 13. fordulójában a hetedik Csákvár a 3. helyezett Mezőkövesdet fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
13. FORDULÓ  

AQVITAL FC CSÁKVÁR–MEZŐKÖVESD ZSÓRY 1–1
CSÁKVÁR, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, xxx néző. Vezeti: Móri Tamás (Huszár Balázs, Király Zsolt)
CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum, Helembai – Farkas A., Radics, Magyar Zs. – Ominger B., Baracskai, Mondovics. Vezetőedző: Tóth Balázs
MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas, Keresztes B., Ternován – Csatári – Pintér Á., Vidnyánszky, Bertus, Vörös B. – Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél
Gólszerző: Szalai J. (tizenegyesből, 0-1) a 11., Radics (1-1) a 38. percben

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az eddig kiválóan szereplő Mezőkövesd a hazai pályán eddig remeklő Csákvár ellen.


 

Csákvár NB II élő közvetítés Mezőkövesd
Legfrissebb hírek

Gyenge mérkőzésen vitte el a pontokat Fehérvárról a BVSC

Labdarúgó NB II
56 perce

NB II: FC Ajka–Soroksár SC

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: Budapest Honvéd–Szeged-Csanád GA

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: Békéscsaba 1912 Előre–Tiszakécskei LC

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: Kecskeméti TE–HR-Rent Kozármisleny

Labdarúgó NB II
1 órája

Egy félidő alatt eldőlt: a Vasas három góllal győzött Budafokon

Labdarúgó NB II
2 órája

Kettős emberhátrányban is megtartott egy pontot a Lőrinc

Labdarúgó NB II
3 órája

Skribek gólja és gólpassza három pontot ért, a Zalaegerszeg másodszor nyert hazai pályán

Labdarúgó NB I
Tegnap, 16:37
Ezek is érdekelhetik