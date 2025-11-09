NB II: Aqvital FC Csákvár–Mezőkövesd Zsóry

LABDARÚGÓ NB II

13. FORDULÓ

AQVITAL FC CSÁKVÁR–MEZŐKÖVESD ZSÓRY 1–1

CSÁKVÁR, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, xxx néző. Vezeti: Móri Tamás (Huszár Balázs, Király Zsolt)

CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum, Helembai – Farkas A., Radics, Magyar Zs. – Ominger B., Baracskai, Mondovics. Vezetőedző: Tóth Balázs

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas, Keresztes B., Ternován – Csatári – Pintér Á., Vidnyánszky, Bertus, Vörös B. – Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Szalai J. (tizenegyesből, 0-1) a 11., Radics (1-1) a 38. percben

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az eddig kiválóan szereplő Mezőkövesd a hazai pályán eddig remeklő Csákvár ellen.