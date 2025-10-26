Öt gólt szerezve verte meg a Honvéd a Kövesdet, győzött a KTE, nem bírt a BVSC-vel a Vasas – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

11. FORDULÓ

BUDAPEST HONVÉD FC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 5–2 (2–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Bozsik Aréna, 3521 néző. Vezette: Molnár Attila (Garai Péter, Dobos Dávid)

HONVÉD: Tujvel – Ujváry, Szabó A., Baki, Csontos D., Hangya (Kállai K., 85.) – Pekár I. (Sigér Á., 80.) – Gyurcsó (Pinte, 67.), Szamosi Á. (Somogyi Á., 80.), Zuigeber Á. (Medgyes Z., 67.) – Kántor K. Vezetőedző: Feczkó Tamás

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas Z., Keresztes B., Debreceni Z. – Csatári (Kovalenko, 64.) – Pintér Á. (Bartucz D., 41.), Vidnyánszky (Lőrinczy, 64.), Bertus (Zvekanov, 64.) – Szalai J., Vörös. Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Zuigeber (1–0) a 3., Baki (1–1, öngól) a 12., Csontos (11-esből, 2–1) a 14., Zuigeber (3–1) az 59., Varjas (3–2) a 76., Medgyes (4–2) a 79., Pinte (5–2) a 87. percben

MESTERMÉRLEG

Feczkó Tamás: – Nagyon fontos volt nekünk ez a mérkőzés, az eddigi legjobb csapattal játszottunk, igazi rangadót vívtunk. A második félidei játék nagyon tetszett, kontratámadásaink veszélyesek voltak, szép gólokat szereztünk.

Csertői Aurél: – A Honvéd jobban játszott. A védekezésünk nem volt stabil, sok hibával futballoztunk. A második félidőben mindent egy lapra feltéve támadtunk, de a hazaiak lekontráztak minket.

BVSC-ZUGLÓ–VASAS 0–0 – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Szőnyi út, 868 néző. Vezette: Takács Ákos (Szilágyi Ákos, Topálszki Szabin)

BVSC: Megyeri G. – Sarkadi (Bliznyuk, 90+1.), Benkő-Bíró, Vinícius, Kaczvinszki, Dénes A. (Király Á., 71.) – Tóth K. – Pekár L., Palincsár, Csernik – Bacsa P. (Farkas B., 84.). Vezetőedző: Dragan Vukmir

VASAS: Uram – Girsik A., Hej, Otigba, Doktorics – Sztojka, Hidi M. S., Urblík J. – Barkóczi B. (Molnár Cs., 68.), Pethő (Németh B., 78.), Tóth M. (Zimonyi, 78.). Vezetőedző: Erős Gábor

MESTERMÉRLEG

Dragan Vukmir: – Meg kell becsülnünk ezt a pontot. Nagy akarattal és szívvel játszottunk, ezért büszke vagyok a játékosokra. A tizenegyesen kívül kevés nagy lehetősége volt a Vasasnak a gólszerzésre, sőt, kimondott ziccerei nem is akadtak.

Erős Gábor: – Nagyon fájó ez az iksz, ez most nem egy szerzett pont, hanem két elveszített. Szinte az egész mérkőzést az ellenfél térfelén töltöttük, de ha ennyi helyzetet hagyunk ki, akkor nem is lehet más a vége. A jövőben a helyzetkihasználáson javítani kell, a kapu előtt nagyobb koncentráció szükséges. A csapatjátékkal egyébként nem volt problémám és pozitívum, hogy zsinórban a negyedik mecccsen nem kaptunk gólt.

KECSKEMÉTI TE–KARCAGI SC 2–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kecskemét, Széktói Stadion, 1573 néző. Vezette: Nagy Róbert (Buzás Balázs, Belicza Bence Péter)

KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Szojma – Győrfi, Derekas, Kovács B. (Merényi, 89.), Eördögh (Beke, 85.) – Czékus (Bolyki, 67.), Banó-Szabó (Haris, 67.) – Pálinkás (Bolgár, 85.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

KARCAG: Fedinisinec – Győri, Szekszárdi, Fazekas L., Pap Zs. (Györgye, 84.) – Vida (Tarcsi, 72.), Szűcs K. – Kovalovszki (Szakács, 62.), Sain (Mona, 84.), Girsik – Regenyei (Kaye, 62.). Vezetőedző: Varga Attila

Gólszerző: Derekas (11-esből, 0–1) a 61., Pálinkás (0–2) a 75. percben

MESTERMÉRLEG

Tímár Krisztián: – Megérdemelt a sikerünk, annak külön örülök, hogy nem kaptunk gólt. Lehet kicsit ünnepelni, de hétfőtől a szerdai kupameccsre, illetve a hétvégi bajnokira koncentrálunk.

Varga Attila: – Sajnos csak egy félidőért jár a gratuláció csapatomnak, nem tudom, mi történt a félidőben. Zongorázni lehetett a különbséget a két játékrész között: a másodikban mintha osztálykiránduláson lettünk volna...

AQVITAL FC CSÁKVÁR–TISZAKÉCSKEI LC 3–1 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 200 néző. Vezette: Gaál Ákos (Huszár Balázs, Kulman Tamás)

CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum, Helembai – Farkas A., Radics (Mészáros D., 81.), Magyar Zs. – Mondovics, Bányai (Simon A., 73.), Szabó B. Vezetőedző: Tóth Balázs

TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B., Varga J., Visinka, Terbe – Szekér, Lucas – Bódi, Pataki B. (Takács T., 82.), Vukk (Zámbó, a szünetben) – Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba

Gólszerző: Magyar Zs. (1–0) a 14., Bányai (2–0) a 49., Bódi (11-esből, 2–1) az 56., Ominger B. (3–1) a 83. percben

Kiállítva: Lucas a 73., Szekér a 77. percben

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – A jó állománnyal rendelkező Tiszakécskével kimondottan jó mérkőzést vívtunk. Mindkét csapat játszotta a focit, így jól szórakozhattak a nézők. Le a kalappal játékosaim előtt, hogy hittek magukban, és a nehezebb időszak után ismét visszataláltunk a győztes útra.

Pintér Csaba ezúttal nem kívánt nyilatkozni.

FC AJKA–HR-RENT KOZÁRMISLENY 0–2 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Ajka, Városi Sportcentrum, 400 néző. Vezette: Szigetvári Márk (Kóbor Péter, Király Zsolt)

AJKA: Szabados – Kovács N., Tar, Kenderes, Garai – Sejben, Csizmadia Z. (Kopácsi, 61.) – Cipf (Szabó M., 72.), Tóth G. (Lakatos M., 85.), Kirchner (Csóka, 72.) – Katona I. (Doncsecz, 61.). Vezetőedző: Csábi József

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró, Vajda R., Horváth D., Turi – Kocsis D. (Gazdag V., 90+2.), Kozics – Babinszky (Zamostny, 82.), Bakó (Ebot, 70.), Máté Cs. (Lengyel N., 82.) – Jelena (Szalka D., 70.). Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Horváth D. (0–1) a 16., Kozics (11-esből, 0–2) a 47. percben

MESTERMÉRLEG

Csábi József: – Azt gondolom, aki az eredményt olvassa, azt mondja, simának tűnik, de kontroll alatt tartott meccsen kaptunk ki, amelyen nem állt mellettünk a szerencse. Két pontrúgásból kaptunk gólt, viszont sok párharcot láttam, ami pozitív. A mérkőzésen három fordulópont volt, az elején be kellett volna rúgnunk a helyzeteinket, de a tizenegyes és az oldalszabadrúgás eldöntött mindent, pedig pörögtünk kétgólos hátrányban is. Nagyon sokat kell még dolgoznunk.

Pinezits Máté: – A Honvéd elleni mérkőzés hangulatát még lehetett érezni a játékosaimon, ami mentálisan sokat tett hozzá, de fizikailag meg inkább kivett belőlük. Az Ajka jó csapat, meg is lepett minket a felállásával, de a saját játékunkat szerettük volna kitenni a pályára. Sok támadást vezettünk, végre mellettünk állt a szerencse is a büntetőszituációnál, amiért meg is dolgoztunk. Ma stabilak, kompaktak voltunk, és érezhető volt, hogy távol tudjuk tartani az ellenfelet a góltól.

SZENTLŐRINC–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 2–2 (1–2) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 400 néző. Vezette: Sipos Tamás (Mohos Milán, Máyer Gábor)

SZENTLŐRINC: Gyurján – Czérna (Milovanovics, 72.), Szivacski, Poór, Kiss-Szemán – Décsy, Szolgai (Adamcsek, 58.) – Tollár (Samson, a szünetben), Nyári (Ambach, 72.), Nagy R. – Tóth-Gábor (Bőle, 68.). Vezetőedző: Waltner Róbert

BÉKÉSCSABA: Takács J. – Szabó B., Hodonicki (Csapó, 90.), Viczián, Kuzma, Kotula (Kovács G., 58.) – Balla (Avramucz, 90.), Nagy G. (Daru, 58.), Zsolnai – Borsos (Harsányi I., 71.), Kóródi. Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: Kóródi (0–1) a 11., Zsolnai (0–2) a 44., Nyári (1–2) a 45+1., Ambach (2–2) a 86. percben

Kiállítva: Adamcsek (82.).

MESTERMÉRLEG

Waltner Róbert: – Visszanéztük, a meccs elején nem kaptunk meg egy jogos tizenegyest, ráadásul az esetet követő kontrából gólt kaptunk.

Csató Sándor: – Bosszantó így elveszíteni két pontot.

Szombaton játszották:

Videoton FC Fehérvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1–0

Hétfőn rendezik:

20.00: Budafoki MTE–Soroksár SC (Tv: M4 Sport)