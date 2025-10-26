Nemzeti Sportrádió

Öt gólt szerezve verte meg a Honvéd a Kövesdet, győzött a KTE, nem bírt a BVSC-vel a Vasas – ez történt az NB II-ben

F. B., P. Gy., R. Z.F. B., P. Gy., R. Z.
Vágólapra másolva!
2025.10.26. 18:53
null
Ötször ünnepelhetett a Honvéd a Mezőkövesd ellen (Fotó: Török Attila)
Címkék
Csákvár Szentlőrinc Békéscsaba NB II Vasas Szeged Ajka Videoton FC Fehérvár Karcag Tiszakécske BVSC Bp. Honvéd élő eredménykövetés Kozármisleny labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA Szeged-Csanád Grosics Akadémia Kecskemét BVSC-Zugló Videoton labdarúgó NB II 11. forduló Mezőkövesd KTE
A szombati Videoton–Szeged (1–0) nyitány után vasárnap hat mérkőzést rendeztek meg a labdarúgó NB II 11. fordulójában. A kora délutáni találkozók közül a BVSC és a Vasas összecsapása gól nélküli, a Szentlőrinc és a Békéscsaba meccse 2–2-es döntetlennel zárult. Kora este a Bp. Honvéd hétgólos meccsen verte meg a Mezőkövesdet, a Kecskemét két góllal győzte le az újonc Karcagot, a Misleny Ajkán diadalmaskodott, míg a Tiszakécske kettős emberhátrányban kapott ki Csákváron. A Budafok–Soroksár találkozót hétfő este játsszák. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!

LABDARÚGÓ NB II
11. FORDULÓ

BUDAPEST HONVÉD FC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 5–2 (2–1) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Budapest, Bozsik Aréna, 3521 néző. Vezette: Molnár Attila (Garai Péter, Dobos Dávid)
HONVÉD: Tujvel – Ujváry, Szabó A., Baki, Csontos D., Hangya (Kállai K., 85.) – Pekár I. (Sigér Á., 80.)  – Gyurcsó (Pinte, 67.), Szamosi Á. (Somogyi Á., 80.), Zuigeber Á. (Medgyes Z., 67.) – Kántor K. Vezetőedző: Feczkó Tamás
MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas Z., Keresztes B., Debreceni Z. – Csatári (Kovalenko, 64.) – Pintér Á. (Bartucz D., 41.), Vidnyánszky (Lőrinczy, 64.), Bertus (Zvekanov, 64.) – Szalai J., Vörös. Vezetőedző: Csertői Aurél
Gólszerző: Zuigeber (1–0) a 3., Baki (1–1, öngól) a 12., Csontos (11-esből, 2–1) a 14., Zuigeber (3–1) az 59., Varjas (3–2) a 76., Medgyes (4–2) a 79., Pinte (5–2) a 87. percben 
MESTERMÉRLEG
Feczkó Tamás: – Nagyon fontos volt nekünk ez a mérkőzés, az eddigi legjobb csapattal játszottunk, igazi rangadót vívtunk. A második félidei játék nagyon tetszett, kontratámadásaink veszélyesek voltak, szép gólokat szereztünk. 
Csertői Aurél: – A Honvéd jobban játszott. A védekezésünk nem volt stabil, sok hibával futballoztunk. A második félidőben mindent egy lapra feltéve támadtunk, de a hazaiak lekontráztak minket.

BVSC-ZUGLÓ–VASAS 0–0 ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Budapest, Szőnyi út, 868 néző. Vezette: Takács Ákos (Szilágyi Ákos, Topálszki Szabin)
BVSC: Megyeri G. – Sarkadi (Bliznyuk, 90+1.), Benkő-Bíró, Vinícius, Kaczvinszki, Dénes A. (Király Á., 71.) – Tóth K. – Pekár L., Palincsár, Csernik – Bacsa P. (Farkas B., 84.). Vezetőedző: Dragan Vukmir
VASAS: Uram – Girsik A., Hej, Otigba, Doktorics – Sztojka, Hidi M. S., Urblík J. – Barkóczi B. (Molnár Cs., 68.), Pethő (Németh B., 78.), Tóth M. (Zimonyi, 78.). Vezetőedző: Erős Gábor
MESTERMÉRLEG
Dragan Vukmir: – Meg kell becsülnünk ezt a pontot. Nagy akarattal és szívvel játszottunk, ezért büszke vagyok a játékosokra. A tizenegyesen kívül kevés nagy lehetősége volt a Vasasnak a gólszerzésre, sőt, kimondott ziccerei nem is akadtak. 
Erős Gábor: – Nagyon fájó ez az iksz, ez most nem egy szerzett pont, hanem két elveszített. Szinte az egész mérkőzést az ellenfél térfelén töltöttük, de ha ennyi helyzetet hagyunk ki, akkor nem is lehet más a vége. A jövőben a helyzetkihasználáson javítani kell, a kapu előtt nagyobb koncentráció szükséges. A csapatjátékkal egyébként nem volt problémám és pozitívum, hogy zsinórban a negyedik mecccsen nem kaptunk gólt.

KECSKEMÉTI TE–KARCAGI SC 2–0 (0–0) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Kecskemét, Széktói Stadion, 1573 néző. Vezette: Nagy Róbert (Buzás Balázs, Belicza Bence Péter) 
KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Szojma – Győrfi, Derekas, Kovács B. (Merényi, 89.), Eördögh (Beke, 85.) – Czékus (Bolyki, 67.), Banó-Szabó (Haris, 67.) – Pálinkás (Bolgár, 85.). Vezetőedző: Tímár Krisztián 
KARCAG: Fedinisinec – Győri, Szekszárdi, Fazekas L., Pap Zs. (Györgye, 84.) – Vida (Tarcsi, 72.), Szűcs K. – Kovalovszki (Szakács, 62.), Sain (Mona, 84.), Girsik – Regenyei (Kaye, 62.). Vezetőedző: Varga Attila
Gólszerző: Derekas (11-esből, 0–1) a 61., Pálinkás (0–2) a 75. percben
MESTERMÉRLEG 
Tímár Krisztián: – Megérdemelt a sikerünk, annak külön örülök, hogy nem kaptunk gólt. Lehet kicsit ünnepelni, de hétfőtől a szerdai kupameccsre, illetve a hétvégi bajnokira koncentrálunk. 
Varga Attila: – Sajnos csak egy félidőért jár a gratuláció csapatomnak, nem tudom, mi történt a félidőben. Zongorázni lehetett a különbséget a két játékrész között: a másodikban mintha osztálykiránduláson lettünk volna...

AQVITAL FC CSÁKVÁR–TISZAKÉCSKEI LC 3–1 (1–0) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 200 néző. Vezette: Gaál Ákos (Huszár Balázs, Kulman Tamás)
CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum, Helembai – Farkas A., Radics (Mészáros D., 81.), Magyar Zs. – Mondovics, Bányai (Simon A., 73.), Szabó B. Vezetőedző: Tóth Balázs 
TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B., Varga J., Visinka, Terbe – Szekér, Lucas – Bódi, Pataki B. (Takács T., 82.), Vukk (Zámbó, a szünetben) – Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba
Gólszerző: Magyar Zs. (1–0) a 14., Bányai (2–0) a 49., Bódi (11-esből, 2–1) az 56., Ominger B. (3–1) a 83. percben
Kiállítva: Lucas a 73., Szekér a 77. percben
MESTERMÉRLEG
Tóth Balázs: – A jó állománnyal rendelkező Tiszakécskével kimondottan jó mérkőzést vívtunk. Mindkét csapat játszotta a focit, így jól szórakozhattak a nézők. Le a kalappal játékosaim előtt, hogy hittek magukban, és a nehezebb időszak után ismét visszataláltunk a győztes útra.
Pintér Csaba ezúttal nem kívánt nyilatkozni.

FC AJKA–HR-RENT KOZÁRMISLENY 0–2 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Ajka, Városi Sportcentrum, 400 néző. Vezette: Szigetvári Márk (Kóbor Péter, Király Zsolt)
AJKA: Szabados – Kovács N., Tar, Kenderes, Garai – Sejben, Csizmadia Z. (Kopácsi, 61.) – Cipf (Szabó M., 72.), Tóth G. (Lakatos M., 85.), Kirchner (Csóka, 72.) – Katona I. (Doncsecz, 61.). Vezetőedző: Csábi József
KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró, Vajda R., Horváth D., Turi – Kocsis D. (Gazdag V., 90+2.), Kozics – Babinszky (Zamostny, 82.), Bakó (Ebot, 70.), Máté Cs. (Lengyel N., 82.) – Jelena (Szalka D., 70.). Vezetőedző: Pinezits Máté
Gólszerző: Horváth D. (0–1) a 16., Kozics (11-esből, 0–2) a 47. percben
MESTERMÉRLEG
Csábi József: – Azt gondolom, aki az eredményt olvassa, azt mondja, simának tűnik, de kontroll alatt tartott meccsen kaptunk ki, amelyen nem állt mellettünk a szerencse. Két pontrúgásból kaptunk gólt, viszont sok párharcot láttam, ami pozitív. A mérkőzésen három fordulópont volt, az elején be kellett volna rúgnunk a helyzeteinket, de a tizenegyes és az oldalszabadrúgás eldöntött mindent, pedig pörögtünk kétgólos hátrányban is. Nagyon sokat kell még dolgoznunk.
Pinezits Máté: – A Honvéd elleni mérkőzés hangulatát még lehetett érezni a játékosaimon, ami mentálisan sokat tett hozzá, de fizikailag meg inkább kivett belőlük. Az Ajka jó csapat, meg is lepett minket a felállásával, de a saját játékunkat szerettük volna kitenni a pályára. Sok támadást vezettünk, végre mellettünk állt a szerencse is a büntetőszituációnál, amiért meg is dolgoztunk. Ma stabilak, kompaktak voltunk, és érezhető volt, hogy távol tudjuk tartani az ellenfelet a góltól.

SZENTLŐRINC–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 2–2 (1–2) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 400 néző. Vezette: Sipos Tamás (Mohos Milán,  Máyer Gábor)
SZENTLŐRINC: Gyurján – Czérna (Milovanovics, 72.), Szivacski, Poór, Kiss-Szemán – Décsy, Szolgai (Adamcsek, 58.) – Tollár (Samson, a szünetben), Nyári (Ambach, 72.), Nagy R. – Tóth-Gábor (Bőle, 68.). Vezetőedző: Waltner Róbert
BÉKÉSCSABA: Takács J. – Szabó B., Hodonicki (Csapó, 90.), Viczián, Kuzma, Kotula (Kovács G., 58.) – Balla (Avramucz, 90.), Nagy G. (Daru, 58.), Zsolnai – Borsos (Harsányi I., 71.), Kóródi. Vezetőedző: Csató Sándor
Gólszerző: Kóródi (0–1) a 11., Zsolnai (0–2) a 44., Nyári (1–2) a 45+1., Ambach (2–2) a 86. percben
Kiállítva: Adamcsek (82.).
MESTERMÉRLEG
Waltner Róbert: – Visszanéztük, a meccs elején nem kaptunk meg egy jogos tizenegyest, ráadásul az esetet követő kontrából gólt kaptunk.
Csató Sándor: – Bosszantó így elveszíteni két pontot.

Szombaton játszották:
Videoton FC Fehérvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1–0
Hétfőn rendezik:
20.00: Budafoki MTE–Soroksár SC (Tv: M4 Sport)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Vasas FC1172219–12+7 23 
2. Budapest Honvéd1171325–12+13 22 
3. Kecskeméti TE1162318–13+5 20 
4. Mezőkövesd1162319–15+4 20 
5. Csákvári TK1154216–9+7 19 
6. Szeged-Csanád Grosics Akadémia1153313–10+3 18 
7. Karcagi SC1153312–14–2 18 
8. Videoton FC Fehérvár1134413–1313 
9. Kozármisleny1134410–15–5 13 
10. Soroksár SC1033416–18–2 12 
11. Tiszakécske1133512–20–8 12 
12. Békéscsaba1125414–17–3 11 
13. FC Ajka113177–15–8 10 
14. Szentlőrinc SE1124513–15–2 10 
15. Budafoki MTE102357–13–6 
16. BVSC Zugló112279–12–3 

 

 

Csákvár Szentlőrinc Békéscsaba NB II Vasas Szeged Ajka Videoton FC Fehérvár Karcag Tiszakécske BVSC Bp. Honvéd élő eredménykövetés Kozármisleny labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA Szeged-Csanád Grosics Akadémia Kecskemét BVSC-Zugló Videoton labdarúgó NB II 11. forduló Mezőkövesd KTE
Legfrissebb hírek

Hétgólos meccsen nyert a Honvéd a Mezőkövesd ellen

Labdarúgó NB II
5 órája

Ajkán is folytatta jó sorozatát a Kozármisleny, amely ötmeccsesre növelte a veretlenségét

Labdarúgó NB II
5 órája

Négy forduló után talált vissza a győztes útra a Csákvár

Labdarúgó NB II
5 órája

A Kecskeméti TE legyőzte, és megelőzte a Karcagot

Labdarúgó NB II
6 órája

A Vasas tizenegyest hibázott, és két pontot elhullajtott a BVSC otthonában

Labdarúgó NB II
7 órája

Emberhátrányban mentett pontot a Szentlőrinc a Békéscsaba ellen

Labdarúgó NB II
10 órája

Varga Roland góljával megérdemelt győzelmet aratott a Vidi a Szeged ellen

Labdarúgó NB II
Tegnap, 18:55

Gyász: elhunyt az NB II-es Mezőkövesd Zsóry FC ügyvezető igazgatója

Labdarúgó NB II
Tegnap, 10:49
Ezek is érdekelhetik