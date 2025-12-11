Meghosszabbította Bárány Donát szerződését a Debrecen – hivatalos

A Debrecen labdarúgócsapata érvényesítette a Bárány Donát szerződésében található opciót, a támadó megállapodása így 2027 nyaráig érvényes.

„Továbbra is azon leszek, hogy minden erőmmel segítsem a csapatot a sikeres szereplésben” – olvasható Bárány szűkszavú nyilatkozata a klub hivatalos honlapján.

A 25 éves labdarúgó a mostani NB I-es idényben 14 bajnokin hatszor volt eredményes, az élvonalban 95 mérkőzésen 32-nél jár.

Bárányt Marco Rossi szövetségi kapitány az ősszel a válogatottba is meghívta, de az örmények és az írek ellen sem léphetett pályára sérülése miatt. A DVSC a második helyen áll a bajnokságban.