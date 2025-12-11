Katona Levente kétmeccses eltiltást kapott, 8 klubot is megbüntettek a szurkolóik miatt

Nemzeti Sportrádió

2025.12.11.
A DVSC-t szurkolói nyíregyházi viselkedése miatt büntették meg (Fotó: Czinege Melinda)
Szerdán tartotta legutóbbi ülését a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága (FEB).

 

NB I

Az MLSZ fegyelmi bizottsága két meccsre tiltotta el a DVTK elleni bajnokin kiállított nyíregyházi Katona Leventét.

A FEB a korábbi Nyíregyháza Spartacus FC–DVSC mérkőzéssel kapcsolatban a DVSC-t szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére és prevenciós terv benyújtására kötelezi, emellett elrendeli a sportszervezet korábban kiszabott felfüggesztett, egy soron következő hazai NB I-es meccsre szóló szektorbezárásnak végrehajtását. (Ugyanakkor a Nyíregyháza–DVSC mérkőzés további vizsgálata még folyamatban van.)

A FEB a Paksi FC–Újpest FC mérkőzéssel kapcsolatban az Újpestet szurkolóinak megbotránkoztató viselkedése miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.

A FEB a ZTE FC–DVTK mérkőzéssel kapcsolatban a ZTE-t szurkolóinak megbotránkoztató kifejezések bekiabálásai miatt szintén pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.

NB II

A FEB az FC Ajka–Vasas FC mérkőzéssel kapcsolatban a Vasast szurkolóinak rendzavarása miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.

A FEB az FC Ajka–Vasas FC mérkőzéssel kapcsolatban az Ajkát írásbeli figyelmeztetésben részesíti szabályzat megszegése miatt.

A FEB a Budafoki MTE–Videoton FC Fehérvár mérkőzéssel kapcsolatban a Fehérvárt szurkolóinak rasszista és megbotránkoztató kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá 1 soron következő hazai NB II-es férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló, hat hónapra felfüggesztett szektorbezárással bünteti, ugyanakkor a korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt elrendeli a sportszervezet korábban kiszabott felfüggesztett, 1 soron következő hazai NB II-es férfi felnőtt mérkőzésre szóló szektorbezárásának végrehajtását.

A FEB a Kecskeméti TE–Soroksár SC mérkőzéssel kapcsolatban a Soroksárt szurkolóiak megbotránkoztató bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.

A FEB a Kecskeméti TE–Soroksár SC mérkőzéssel kapcsolatban a Kecskemétet szurkolóinak megbotránkoztató kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.

A FEB Budafoki MTE–Soroksár SC mérkőzéssel kapcsolatban a Budafokot szurkolóinak megbotránkoztató kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.

További határozatok itt olvashatók.

 

