Janurik Kinga: Éremmel szerettünk volna hazatérni

H. T.H. T.
2025.12.11. 16:46
null
Janurik Kinga (Fotó: Árvai Károly)
A magyar női kézilabda-válogatott 28–23-ra kikapott Hollandiától a szerda esti negyeddöntőben – Golovin Vlagyimir csapata így a 7. helyen zárta a holland–német közös rendezésű világbajnokságot. A szövetségi kapitány csalódottan nyilatkozott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, mellette Janurik Kinga és Simon Petra értékelte az együttes teljesítményét az NSO Tv-nek.

Janurik Kinga

Golovin Vlagyimir

Simon Petra

 

 

