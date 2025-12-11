Janurik Kinga: Éremmel szerettünk volna hazatérni

A magyar női kézilabda-válogatott 28–23-ra kikapott Hollandiától a szerda esti negyeddöntőben – Golovin Vlagyimir csapata így a 7. helyen zárta a holland–német közös rendezésű világbajnokságot. A szövetségi kapitány csalódottan nyilatkozott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, mellette Janurik Kinga és Simon Petra értékelte az együttes teljesítményét az NSO Tv-nek.

