Karate: megvédte Európa-bajnoki címét Halász Jázmin

Halász Jázmin aranyérmes lett a Nemzetközi Karateszervezet (IKO) égisze alatt rendezett kjokusin Európa-bajnokságon, s őt válaszották meg az egész viadal legtechnikásabb versenyzőjének is.
Megvédte címét a kjokusin Európa-bajnokságon Halász Jázmin. A Kőbányai IKO SE 19 éves harcművésze ismét a nők súlycsoport nélküli küzdelmi kategóriájában nyert, ezzel ő az első magyar versenyző, akinek sikerült dupláznia. Emellett a múlt évi, katowicei Eb-hez hasonlóan ezúttal is elnyerte a kontinensviadal legtechnikásabb versenyzőjét megillető díjat, kimagasló tudásának köszönhetően – írta beszámolójában a Magyar Karate-szakszövetség.
A 22. IKO Eb-n, amelynek Bukarest volt a házigazdája, 21 ország csaknem 900 karatésa indult.
