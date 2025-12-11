Nemzeti Sportrádió

Karate: megvédte Európa-bajnoki címét Halász Jázmin

Vágólapra másolva!
2025.12.11. 12:42
null
Halász Jázmin (jobbra) ismét Európa-bajnok lett (Fotó: Facebook/Magyar Karate Szakszövetség)
Címkék
Halász Jázmin Magyar Karate Szakszövetség kjokusin karate karate Európa-bajnokság
Halász Jázmin aranyérmes lett a Nemzetközi Karateszervezet (IKO) égisze alatt rendezett kjokusin Európa-bajnokságon, s őt válaszották meg az egész viadal legtechnikásabb versenyzőjének is.

Megvédte címét a kjokusin Európa-bajnokságon Halász Jázmin. A Kőbányai IKO SE 19 éves harcművésze ismét a nők súlycsoport nélküli küzdelmi kategóriájában nyert, ezzel ő az első magyar versenyző, akinek sikerült dupláznia. Emellett a múlt évi, katowicei Eb-hez hasonlóan ezúttal is elnyerte a kontinensviadal legtechnikásabb versenyzőjét megillető díjat, kimagasló tudásának köszönhetően – írta beszámolójában a Magyar Karate-szakszövetség.

A 22. IKO Eb-n, amelynek Bukarest volt a házigazdája, 21 ország csaknem 900 karatésa indult.

 

Halász Jázmin Magyar Karate Szakszövetség kjokusin karate karate Európa-bajnokság
Legfrissebb hírek

Karate-vb: Kákosy Olívia aranyérmes lett a parakaratésok között

Egyéb egyéni
2025.11.29. 18:10

Gerevich-díj: Módos Viktória nem munkaként tekint az edzői szakmára

Utánpótlássport
2025.11.29. 09:03

Fleischer Dórának sem sikerült továbbjutnia csoportjából a karate-vb-n

Egyéb egyéni
2025.11.28. 19:01

Hárspataki nem jutott tovább a csoportjából a karate-világbajnokságon

Egyéb egyéni
2025.11.27. 20:35

Karate-vb: a szövetségi kapitány szerint Hárspataki érmes lehet

Egyéb egyéni
2025.11.25. 12:57

Hárspataki Gábor a karate-vb előtt: Az éremmel elégedett lennék

Egyéb egyéni
2025.11.21. 11:19

Karate Hungarian Open: huszonhárom ország harcművészei versengtek Budapesten

Egyéb egyéni
2025.11.18. 13:40

Karate: Fleischer Dóra is világbajnoki induló

Egyéb egyéni
2025.10.19. 12:12
Ezek is érdekelhetik