Karate: megvédte Európa-bajnoki címét Halász Jázmin

Megvédte címét a kjokusin Európa-bajnokságon Halász Jázmin. A Kőbányai IKO SE 19 éves harcművésze ismét a nők súlycsoport nélküli küzdelmi kategóriájában nyert, ezzel ő az első magyar versenyző, akinek sikerült dupláznia. Emellett a múlt évi, katowicei Eb-hez hasonlóan ezúttal is elnyerte a kontinensviadal legtechnikásabb versenyzőjét megillető díjat, kimagasló tudásának köszönhetően – írta beszámolójában a Magyar Karate-szakszövetség.

A 22. IKO Eb-n, amelynek Bukarest volt a házigazdája, 21 ország csaknem 900 karatésa indult.