Az a minimum, hogy McTominay nekem adta a mezét – Mourinho a Napoli-meccs után

Lehet szeretni vagy éppen utálni, José Mourinho mindig is színes figurája marad a futballvilágnak. A jelenleg a Benficát vezető 62 éves tréner a Napoli ellen 2–0-ra megnyert Bajnokok Ligája-meccs után egy papírtáskával sétált be a sajtótájékoztatóra – az összegyűlt újságírók azonnal kiszúrták a szokatlan „kelléket”, s rákérdeztek, mi van benne.

„A táska az enyém. McTominay meze van benne. Én tettem be először a csapatba, én ültettem miatta a cserepadra Pogbát. Az a minimum, hogy nekem adja a dresszét” – válaszolt védjeggyé vált száraz humorával a portugál.

Scott McTominay 2017 májusában Mourinho irányítása alatt mutatkozott be a Manchester Unitedben, s a szakember annyira megbízott benne, hogy a „vörös ördögök” rekordigazolását, Paul Pogbát is többször a kispadra ültette, hogy játéklehetőséget adjon az akkor 20 éves középpályásnak, akit tavaly nyáron 30.5 millió euróért vásárolt meg az angol klubtól a Napoli.