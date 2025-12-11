Nemzeti Sportrádió

Az a minimum, hogy McTominay nekem adta a mezét – Mourinho a Napoli-meccs után

2025.12.11. 14:05
Érthetően vicces kedvében volt a Napoli elleni győzelem után José Mourinho (Fotó: Getty Images)
SSC Napoli José Mourinho sajtótájékoztató Scott McTominay SL Benfica
Frappáns választ adott arra José Mourinho, miért kapta meg Scott McTominay mezét a Napoli ellen 2–0-ra megnyert BL-meccs után: az edző szerint a skót középpályás régi „adósságot” törlesztett

Lehet szeretni vagy éppen utálni, José Mourinho mindig is színes figurája marad a futballvilágnak. A jelenleg a Benficát vezető 62 éves tréner a Napoli ellen 2–0-ra megnyert Bajnokok Ligája-meccs után egy papírtáskával sétált be a sajtótájékoztatóra – az összegyűlt újságírók azonnal kiszúrták a szokatlan „kelléket”, s rákérdeztek, mi van benne.

„A táska az enyém. McTominay meze van benne. Én tettem be először a csapatba, én ültettem miatta a cserepadra Pogbát. Az a minimum, hogy nekem adja a dresszét” – válaszolt védjeggyé vált száraz humorával a portugál.

Scott McTominay 2017 májusában Mourinho irányítása alatt mutatkozott be a Manchester Unitedben, s a szakember annyira megbízott benne, hogy a „vörös ördögök” rekordigazolását, Paul Pogbát is többször a kispadra ültette, hogy játéklehetőséget adjon az akkor 20 éves középpályásnak, akit tavaly nyáron 30.5 millió euróért vásárolt meg az angol klubtól a Napoli.

Bajnokok Ligája
16 órája

Nem bírt az Athletic Bilbaóval a PSG; Madueke vezérletével maradt hibátlan az Arsenal

Hat perc alatt két gólt szerezve hozta a kötelezőt a Juventus.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
Juventus (olasz)–Pafosz (ciprusi) 2–0 (McKennie 67., J. David 73.)
FC Bruges (belga)–Arsenal (angol) 0–3 (Madueke 25., 47., Martinelli 56.)
Athletic Bilbao (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 0–0
Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) 1–2 (Rodrygo 28., ill. O'Reilly 35., Haaland 43. – 11-esből)
Borussia Dortmund (német)–Bodö/Glimt (norvég) 2–2 (Brandt 18., 51., ill. Aleesami 42., Hauge 75.)
Bayer Leverkusen (német)–Newcastle United (angol) 2–2 (Bruno Guimaraes 13., Grimaldo 88., ill. Gordon 51. – 11-esből, Miley 74.)
Benfica (portugál)–Napoli (olasz) 2–0 (Rios 20., Barreiro 49.)

 

