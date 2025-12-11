Az a minimum, hogy McTominay nekem adta a mezét – Mourinho a Napoli-meccs után
Lehet szeretni vagy éppen utálni, José Mourinho mindig is színes figurája marad a futballvilágnak. A jelenleg a Benficát vezető 62 éves tréner a Napoli ellen 2–0-ra megnyert Bajnokok Ligája-meccs után egy papírtáskával sétált be a sajtótájékoztatóra – az összegyűlt újságírók azonnal kiszúrták a szokatlan „kelléket”, s rákérdeztek, mi van benne.
„A táska az enyém. McTominay meze van benne. Én tettem be először a csapatba, én ültettem miatta a cserepadra Pogbát. Az a minimum, hogy nekem adja a dresszét” – válaszolt védjeggyé vált száraz humorával a portugál.
Scott McTominay 2017 májusában Mourinho irányítása alatt mutatkozott be a Manchester Unitedben, s a szakember annyira megbízott benne, hogy a „vörös ördögök” rekordigazolását, Paul Pogbát is többször a kispadra ültette, hogy játéklehetőséget adjon az akkor 20 éves középpályásnak, akit tavaly nyáron 30.5 millió euróért vásárolt meg az angol klubtól a Napoli.
Nem bírt az Athletic Bilbaóval a PSG; Madueke vezérletével maradt hibátlan az Arsenal
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
Juventus (olasz)–Pafosz (ciprusi) 2–0 (McKennie 67., J. David 73.)
FC Bruges (belga)–Arsenal (angol) 0–3 (Madueke 25., 47., Martinelli 56.)
Athletic Bilbao (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 0–0
Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) 1–2 (Rodrygo 28., ill. O'Reilly 35., Haaland 43. – 11-esből)
Borussia Dortmund (német)–Bodö/Glimt (norvég) 2–2 (Brandt 18., 51., ill. Aleesami 42., Hauge 75.)
Bayer Leverkusen (német)–Newcastle United (angol) 2–2 (Bruno Guimaraes 13., Grimaldo 88., ill. Gordon 51. – 11-esből, Miley 74.)
Benfica (portugál)–Napoli (olasz) 2–0 (Rios 20., Barreiro 49.)