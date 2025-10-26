NB II: Csákvár–Tiszakécske
LABDARÚGÓ NB II
11. FORDULÓ
AQVITAL FC CSÁKVÁR–TISZAKÉCSKEI LC 1–0 (1–0)
CSÁKVÁR, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 200 néző. Vezeti: Gaál Ákos (Huszár Balázs, Kulman Tamás)
CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum, Helembai – Farkas A., Radics, Magyar Zs. – Mondovics, Bányai, Szabó B. Vezetőedző: Tóth Balázs
TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B., Varga J., Visinka, Terbe – Szekér, Lucas – Bódi, Pataki B., Vukk – Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba
Gólszerző: Magyar Zs. (1–0) a 14. percben
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző négy mérkőzésén győzni képtelen Csákvár a hármas nyeretlenségi sorozatát a múlt héten az Ajka legyűrésével megszakító Tiszakécske ellen.