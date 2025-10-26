Nemzeti Sportrádió

NB II: Csákvár–Tiszakécske

2025.10.26. 16:48
Csákvár archív (Fotó: Vígh Attila/Karcagi SE)
Csákvár NB II Tiszakécske élő közvetítés labdarúgó NB II labdarúgó NB II 11. forduló
A labdarúgó NB II 11. fordulójában a játéknap előtt a 7. Aqvital FC Csákvár a 10. Tiszakécskei LC-t látja vendégül. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
11. FORDULÓ

AQVITAL FC CSÁKVÁR–TISZAKÉCSKEI LC 1–0 (1–0)
CSÁKVÁR, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 200 néző. Vezeti: Gaál Ákos (Huszár Balázs, Kulman Tamás)
CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum, Helembai – Farkas A., Radics, Magyar Zs. – Mondovics, Bányai, Szabó B. Vezetőedző: Tóth Balázs 
TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B., Varga J., Visinka, Terbe – Szekér, Lucas – Bódi, Pataki B., Vukk – Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba
Gólszerző: Magyar Zs. (10) a 14. percben
 

Cikkünk folyamatosan frissül...


 

PERCRŐL PERCRE
 

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző négy mérkőzésén győzni képtelen Csákvár a hármas nyeretlenségi sorozatát a múlt héten az Ajka legyűrésével megszakító Tiszakécske ellen.


 

 

