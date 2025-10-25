Varga Roland góljával megérdemelt győzelmet aratott a Vidi a Szeged ellen
LABDARÚGÓ NB II
11. FORDULÓ
VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–0 (1–0)
Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 2209 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Dobos Dominik, Balla Levente)
VIDEOTON: Nagy G. – Horváth T. (Kecskés M., 83.), Spandler, Papp M., Kojnok, Nagy D. (Bertók, 74.) – Kovács B. (Tiefenbach, 57.), Ominger G. – Zsótér (Bedi, 83.), Németh D. (Kovács K., 74.), Varga R. Vezetőedző: Boér Gábor
SZEGED: Veszelinov – Sándor M., Szilágyi Z., Tóth B., Pejovics (Suljics, 58.), Kurdics – Miskolczi, Márkvárt, Rabatin (Vogyicska Balázs, 72.), Holman (Kalmár O., 80.) – Novák Cs. (Borvető, a szünetben). Vezetőedző: Aczél Zoltán
Gólszerző: Varga R. (44.)
ÖSSZEFOGLALÓ
Másodosztályú bajnokihoz szokatlan időpontban, szombat késő délután csapott össze egymással a székesfehérvári Sóstói Stadionban a Videoton FC Fehérvár és a Szeged-Csanád Grosics Akadémia. A szombati időpont oka az volt, hogy a Tisza-partiak kedden már a Mol Magyar Kupában lépnek pályára a Diósgyőr otthonában. A három meccse nyeretlen fehérváriak továbbra sem remekelnek az NB II-ben, Boér Gábor együttese a találkozó kezdete előtt csupán egy pontra állt a kiesést jelentő 15. helytől. A szegediek három veretlen meccsel a hátuk mögött, a negyedik helyről várták az összecsapás kezdetét.
A tabellán elfoglalt helyezéseknek megfelelően a Szeged kezdte nagyobb elánnal a találkozót. A hazaiak kapusának, Nagy Gergelynek a 10. percben Novák Csanád közeli fejesét, a 22. percben Miskolczi Domonkos távoli lövését kellett kitornáznia a léc alól. A kezdeti vendégrohamok után kiegyenlítetté vált a találkozó, a Vidi is egyre több lehetőséget dolgozott ki. A 25. és a 28. percben is Zsótér Donát volt a főszereplő. Az ezúttal támadóként szereplő rutinos játékos mindkétszer a tizenhatoson kívülről kínálta meg a szegedi kapust, Veszelinov Dániel azonban mindkét lövést védeni tudta. A félidő végén azonban jött a csattanó. Egy beadás után nem tudtak felszabadítani a szegedi védők, Kojnok Zsolt remekül ívelt a tizenhatoson belülre, a védőjét megelőző Varga Roland pedig nagyszerűen csúsztatott 11 méterről a jobb alsó sarokba. Vargának ez az ötödik bajnoki találata volt a szezonban.
A második félidő elején gyorsan megduplázhatta volna előnyét a házigazda, azonban az 50. percben Spandler Csaba beadása után Zsótér rosszul találta el a labdát, Veszelinov könnyedén védett. Az 55. percben Varga duplázhatta volna meg góljai számát, de Kovács Bence remek egyéni akciója után nem lőtt egyből, így a szegedi védelem tisztázni tudott. A 67. percben Németh Dániel a találkozót is eldönthette volna Varga remek centerezése után, de nyolc méterről, a kilépő kapus mellett nem volt képes a jobb alsó sarokba lőni. A kék-feketék nem igazán tudtak a hazai tizenhatoson belülre kerülni, főleg távoli lövésekkel próbálkoztak Márkvárt Dávid révén, de a második félidő jelentős részében a kaput sem sikerült eltalálniuk. Három nyeretlen mérkőzés után a fehérváriak fontos győzelmet arattak, a Szeged a vereségével megszakította jó sorozatát. 1–0
A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
13.00: BVSC-Zugló–Vasas FC
13.00: Szentlőrinc–Békéscsaba 1912 Előre
17.00: Kecskeméti TE–Karcagi SC
17.00: Aqvital FC Csákvár–Tiszakécskei LC
17.00: FC Ajka–HR-Rent Kozármisleny
17.00: Budapest Honvéd FC–Mezőkövesd Zsóry FC
Hétfő
20.00: Budafoki MTE–Soroksár SC (Tv: M4 Sport)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Vasas FC
|10
|7
|1
|2
|19–12
|+7
|22
|2. Mezőkövesd
|10
|6
|2
|2
|17–10
|+7
|20
|3. Budapest Honvéd
|10
|6
|1
|3
|20–10
|+10
|19
|4. Szeged-Csanád GA
|11
|5
|3
|3
|13–10
|+3
|18
|5. Karcagi SC
|10
|5
|3
|2
|12–12
|0
|18
|6. Kecskeméti TE
|10
|5
|2
|3
|16–13
|+3
|17
|7. Csákvár
|10
|4
|4
|2
|13–8
|+5
|16
|8. Videoton FC Fehérvár
|11
|3
|4
|4
|13–13
|0
|13
|9. Soroksár SC
|10
|3
|3
|4
|16–18
|–2
|12
|10. Tiszakécske
|10
|3
|3
|4
|11–17
|–6
|12
|11. FC Ajka
|10
|3
|1
|6
|7–13
|–6
|10
|12. Békéscsaba
|10
|2
|4
|4
|12–15
|–3
|10
|13. Kozármisleny
|10
|2
|4
|4
|8–15
|–7
|10
|14. Szentlőrinc
|10
|2
|3
|5
|11–13
|–2
|9
|15. Budafoki MTE
|10
|2
|3
|5
|7–13
|–6
|9
|16. BVSC-Zugló
|10
|2
|1
|7
|9–12
|–3
|7
PERCRŐL PERCRE