Varga Roland góljával megérdemelt győzelmet aratott a Vidi a Szeged ellen

2025.10.25. 18:55
A fehérváriak hazai pályán szereztek fontos három pontot (Fotó: Videoton FC Fehérvár)
A labdarúgó NB II 11. fordulójának nyitó mérkőzésén a Videoton FC Fehérvár hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Szeged-Csanád Grosics Akadémiát. A kezdeti Tisza-parti rohamok után a hazaiak kontrollálták a mérkőzést, és Varga Roland első félidő végén szerzett góljával megérdemelt győzelmet arattak.

LABDARÚGÓ NB II
11. FORDULÓ
VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–0 (1–0)
Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 2209 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Dobos Dominik, Balla Levente)
VIDEOTON: Nagy G. – Horváth T. (Kecskés M., 83.), Spandler, Papp M., Kojnok, Nagy D. (Bertók, 74.) – Kovács B. (Tiefenbach, 57.), Ominger G. – Zsótér (Bedi, 83.), Németh D. (Kovács K., 74.), Varga R. Vezetőedző: Boér Gábor
SZEGED: Veszelinov – Sándor M., Szilágyi Z., Tóth B., Pejovics (Suljics, 58.), Kurdics – Miskolczi, Márkvárt, Rabatin (Vogyicska Balázs, 72.), Holman (Kalmár O., 80.) – Novák Cs. (Borvető, a szünetben). Vezetőedző: Aczél Zoltán
Gólszerző: Varga R. (44.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Másodosztályú bajnokihoz szokatlan időpontban, szombat késő délután csapott össze egymással a székesfehérvári Sóstói Stadionban a Videoton FC Fehérvár és a Szeged-Csanád Grosics Akadémia. A szombati időpont oka az volt, hogy a Tisza-partiak kedden már a Mol Magyar Kupában lépnek pályára a Diósgyőr otthonában. A három meccse nyeretlen fehérváriak továbbra sem remekelnek az NB II-ben, Boér Gábor együttese a találkozó kezdete előtt csupán egy pontra állt a kiesést jelentő 15. helytől. A szegediek három veretlen meccsel a hátuk mögött, a negyedik helyről várták az összecsapás kezdetét.

A tabellán elfoglalt helyezéseknek megfelelően a Szeged kezdte nagyobb elánnal a találkozót. A hazaiak kapusának, Nagy Gergelynek a 10. percben Novák Csanád közeli fejesét, a 22. percben Miskolczi Domonkos távoli lövését kellett kitornáznia a léc alól. A kezdeti vendégrohamok után kiegyenlítetté vált a találkozó, a Vidi is egyre több lehetőséget dolgozott ki. A 25. és a 28. percben is Zsótér Donát volt a főszereplő. Az ezúttal támadóként szereplő rutinos játékos mindkétszer a tizenhatoson kívülről kínálta meg a szegedi kapust, Veszelinov Dániel azonban mindkét lövést védeni tudta. A félidő végén azonban jött a csattanó. Egy beadás után nem tudtak felszabadítani a szegedi védők, Kojnok Zsolt remekül ívelt a tizenhatoson belülre, a védőjét megelőző Varga Roland pedig nagyszerűen csúsztatott 11 méterről a jobb alsó sarokba. Vargának ez az ötödik bajnoki találata volt a szezonban. 

A második félidő elején gyorsan megduplázhatta volna előnyét a házigazda, azonban az 50. percben Spandler Csaba beadása után Zsótér rosszul találta el a labdát, Veszelinov könnyedén védett. Az 55. percben Varga duplázhatta volna meg góljai számát, de Kovács Bence remek egyéni akciója után nem lőtt egyből, így a szegedi védelem tisztázni tudott. A 67. percben Németh Dániel a találkozót is eldönthette volna Varga remek centerezése után, de nyolc méterről, a kilépő kapus mellett nem volt képes a jobb alsó sarokba lőni. A kék-feketék nem igazán tudtak a hazai tizenhatoson belülre kerülni, főleg távoli lövésekkel próbálkoztak Márkvárt Dávid révén, de a második félidő jelentős részében a kaput sem sikerült eltalálniuk. Három nyeretlen mérkőzés után a fehérváriak fontos győzelmet arattak, a Szeged a vereségével megszakította jó sorozatát. 1–0

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
13.00: BVSC-Zugló–Vasas FC
13.00: Szentlőrinc–Békéscsaba 1912 Előre
17.00: Kecskeméti TE–Karcagi SC
17.00: Aqvital FC Csákvár–Tiszakécskei LC
17.00: FC Ajka–HR-Rent Kozármisleny
17.00: Budapest Honvéd FC–Mezőkövesd Zsóry FC
Hétfő
20.00: Budafoki MTE–Soroksár SC (Tv: M4 Sport)

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Vasas FC1071219–12+722
  2. Mezőkövesd1062217–10+720
  3. Budapest Honvéd1061320–10+1019
  4. Szeged-Csanád GA1153313–10+318
  5. Karcagi SC1053212–12018
  6. Kecskeméti TE1052316–13+317
  7. Csákvár1044213–8+516
  8. Videoton FC Fehérvár1134413–13013
  9. Soroksár SC1033416–18–212
10. Tiszakécske1033411–17–612
11. FC Ajka103167–13–610
12. Békéscsaba1024412–15–310
13. Kozármisleny102448–15–710
14. Szentlőrinc1023511–13–29
15. Budafoki MTE102357–13–69
16. BVSC-Zugló102179–12–37

PERCRŐL PERCRE

 

