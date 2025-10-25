Varga Roland góljával megérdemelt győzelmet aratott a Vidi a Szeged ellen

LABDARÚGÓ NB II

11. FORDULÓ

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–0 (1–0)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 2209 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Dobos Dominik, Balla Levente)

VIDEOTON: Nagy G. – Horváth T. (Kecskés M., 83.), Spandler, Papp M., Kojnok, Nagy D. (Bertók, 74.) – Kovács B. (Tiefenbach, 57.), Ominger G. – Zsótér (Bedi, 83.), Németh D. (Kovács K., 74.), Varga R. Vezetőedző: Boér Gábor

SZEGED: Veszelinov – Sándor M., Szilágyi Z., Tóth B., Pejovics (Suljics, 58.), Kurdics – Miskolczi, Márkvárt, Rabatin (Vogyicska Balázs, 72.), Holman (Kalmár O., 80.) – Novák Cs. (Borvető, a szünetben). Vezetőedző: Aczél Zoltán

Gólszerző: Varga R. (44.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Másodosztályú bajnokihoz szokatlan időpontban, szombat késő délután csapott össze egymással a székesfehérvári Sóstói Stadionban a Videoton FC Fehérvár és a Szeged-Csanád Grosics Akadémia. A szombati időpont oka az volt, hogy a Tisza-partiak kedden már a Mol Magyar Kupában lépnek pályára a Diósgyőr otthonában. A három meccse nyeretlen fehérváriak továbbra sem remekelnek az NB II-ben, Boér Gábor együttese a találkozó kezdete előtt csupán egy pontra állt a kiesést jelentő 15. helytől. A szegediek három veretlen meccsel a hátuk mögött, a negyedik helyről várták az összecsapás kezdetét.

A tabellán elfoglalt helyezéseknek megfelelően a Szeged kezdte nagyobb elánnal a találkozót. A hazaiak kapusának, Nagy Gergelynek a 10. percben Novák Csanád közeli fejesét, a 22. percben Miskolczi Domonkos távoli lövését kellett kitornáznia a léc alól. A kezdeti vendégrohamok után kiegyenlítetté vált a találkozó, a Vidi is egyre több lehetőséget dolgozott ki. A 25. és a 28. percben is Zsótér Donát volt a főszereplő. Az ezúttal támadóként szereplő rutinos játékos mindkétszer a tizenhatoson kívülről kínálta meg a szegedi kapust, Veszelinov Dániel azonban mindkét lövést védeni tudta. A félidő végén azonban jött a csattanó. Egy beadás után nem tudtak felszabadítani a szegedi védők, Kojnok Zsolt remekül ívelt a tizenhatoson belülre, a védőjét megelőző Varga Roland pedig nagyszerűen csúsztatott 11 méterről a jobb alsó sarokba. Vargának ez az ötödik bajnoki találata volt a szezonban.

A második félidő elején gyorsan megduplázhatta volna előnyét a házigazda, azonban az 50. percben Spandler Csaba beadása után Zsótér rosszul találta el a labdát, Veszelinov könnyedén védett. Az 55. percben Varga duplázhatta volna meg góljai számát, de Kovács Bence remek egyéni akciója után nem lőtt egyből, így a szegedi védelem tisztázni tudott. A 67. percben Németh Dániel a találkozót is eldönthette volna Varga remek centerezése után, de nyolc méterről, a kilépő kapus mellett nem volt képes a jobb alsó sarokba lőni. A kék-feketék nem igazán tudtak a hazai tizenhatoson belülre kerülni, főleg távoli lövésekkel próbálkoztak Márkvárt Dávid révén, de a második félidő jelentős részében a kaput sem sikerült eltalálniuk. Három nyeretlen mérkőzés után a fehérváriak fontos győzelmet arattak, a Szeged a vereségével megszakította jó sorozatát. 1–0

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap

13.00: BVSC-Zugló–Vasas FC

13.00: Szentlőrinc–Békéscsaba 1912 Előre

17.00: Kecskeméti TE–Karcagi SC

17.00: Aqvital FC Csákvár–Tiszakécskei LC

17.00: FC Ajka–HR-Rent Kozármisleny

17.00: Budapest Honvéd FC–Mezőkövesd Zsóry FC

Hétfő

20.00: Budafoki MTE–Soroksár SC (Tv: M4 Sport)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Vasas FC 10 7 1 2 19–12 +7 22 2. Mezőkövesd 10 6 2 2 17–10 +7 20 3. Budapest Honvéd 10 6 1 3 20–10 +10 19 4. Szeged-Csanád GA 11 5 3 3 13–10 +3 18 5. Karcagi SC 10 5 3 2 12–12 0 18 6. Kecskeméti TE 10 5 2 3 16–13 +3 17 7. Csákvár 10 4 4 2 13–8 +5 16 8. Videoton FC Fehérvár 11 3 4 4 13–13 0 13 9. Soroksár SC 10 3 3 4 16–18 –2 12 10. Tiszakécske 10 3 3 4 11–17 –6 12 11. FC Ajka 10 3 1 6 7–13 –6 10 12. Békéscsaba 10 2 4 4 12–15 –3 10 13. Kozármisleny 10 2 4 4 8–15 –7 10 14. Szentlőrinc 10 2 3 5 11–13 –2 9 15. Budafoki MTE 10 2 3 5 7–13 –6 9 16. BVSC-Zugló 10 2 1 7 9–12 –3 7

PERCRŐL PERCRE