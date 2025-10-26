Nemzeti Sportrádió

Emberhátrányban mentett pontot a Szentlőrinc a Békéscsaba ellen

2025.10.26. 12:33
Szivacskiék (feketében) bármit megtennének, hogy megszakítsák negatív sorozatukat (Archív fotó: Fábián Laci/Szentlőrinc SE)
A labdarúgó NB II 11. fordulójában a Békéscsaba kétgólos előnyt szerzett Szentlőrincen, de nem tudta azt megőrizni még emberelőnyben sem, így csupán egy pontot gyűjtött be.

LABDARÚGÓ NB II
11. FORDULÓ

SZENTLŐRINC–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 2–2 (1–2)
Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 400 néző. Vezette: Sipos Tamás (Mohos Milán,  Máyer Gábor)
SZENTLŐRINC: Gyurján – Czérna (Milovanovics, 72.), Szivacski, Poór, Kiss-Szemán – Décsy, Szolgai (Adamcsek, 58.) – Tollár (Samson, a szünetben), Nyári (Ambach, 72.), Nagy R. – Tóth-Gábor (Bőle, 68.). Vezetőedző: Waltner Róbert
BÉKÉSCSABA: Takács J. – Szabó B., Hodonicki (Csapó, 89.), Viczián, Kuzma, Kotula (Kovács G., 58.) – Balla (Avramucz, 89.), Nagy G. (Daru, 58.), Zsolnai – Borsos (Harsányi, 71.), Kóródi. Vezetőedző: Csató Sándor
Gólszerző: Nyári (45.), Ambach (86.), ill. Kóródi (10.), Zsolnai (44.).
Kiállítva: Adamcsek (82.).

ÖSSZEFOGLALÓ

Nem csak a szemerkélő eső hűtötte le a kedélyeket Szentlőrincen, a Békéscsaba már a 10. percben vezetést szerzett a piros-feketék ellen. Egy tizenegyes gyanús helyzetet követő kontra végén Kóródi vette be a hazai kaput, amivel megadta a meccs alaphangját.

A folytatásban mindkét együttes sokat tett a gólszerzésért, de az utolsó passzok nem ültek egy jó darabig. A 44. percben azonban egy visszagurított labdát a tizenhatos előterében remekül talált el Zsolnai, s egy védőn irányt változtatva a hazai hálóba került.

A kétgólos hátrány sem törte meg a lőrincieket, s a kezdőrúgásból gyors támadást vezetve, még a szünet előtt szépítettek. Egy balról érkező labdát Nyári vett át az ötös környékén, majd ballal a bal alsóba lőtte azt.

A fordulást követően a Békéscsaba érezhetően már csak annyit szeretett volna, hogy véget érjen a meccs, s csak egy-egy támadása ígért gólt, akkor azonban Poórék takarítottak. Ugyanakkor a hazaiak akcióiban sem volt meg az átütő erő egészen addig, amíg meg nem fogyatkoztak. Adamcsek a játékvezetőre üvöltött rá, mert nem siettetett egy vendég bedobást, amiért azonnal pirosat kapott. Ez viszont csak feltüzelte csapattársait, s Ambach egy távoli fejessel megszerezte az egyenlítő gólt a 86. percben.

Az egalizálás után a Lőrinc vérszemet kapott, de akármennyire próbálkozott, a győztes találat már nem jött össze.

PERCRŐL PERCRE
 

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző hat meccsén mindössze egy pontot szerző Szentlőrinc a négy bajnoki óta nyeretlen Békéscsaba ellen.

 

Szentlőrinc Békéscsaba NB II élő közvetítés labdarúgó NB II labdarúgó NB II 11. forduló
