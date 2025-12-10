Női röplabda Extraliga: a Vasas nagyon simán verte az Újpestet



A találkozó előtt az óbudaiak az első, a lila-fehérek a harmadik helyen álltak a tabellán, a szerdai mérkőzésen azonban ebből szinte semmi nem látszott: a hazaiak minden játékelemben magasan felülmúlták ellenfelüket, és nagyon simán tartották otthon mindhárom pontot.

A mindössze 73 perces mérkőzésen a hazaiak amerikai légiósa, Michelle Ohwobete 14 pontot szerzett.

RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

Vasas Óbuda–Újpesti TE 3:0 (14, 15, 14)

Később

18.00: KHG KNRC–Fatum Nyíregyháza

20.00: Vasas SC–TFSE

