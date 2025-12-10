Nemzeti Sportrádió

Női röplabda Extraliga: a Vasas nagyon simán verte az Újpestet

2025.12.10. 18:40
Fotó: vasasvolleyball.hu
A címvédő Vasas Óbuda simán, három játszmában legyőzte a vendég Újpestet a TippmixPro női röplabda Extraliga alapszakaszának egyik szerdai rangadóján.


A találkozó előtt az óbudaiak az első, a lila-fehérek a harmadik helyen álltak a tabellán, a szerdai mérkőzésen azonban ebből szinte semmi nem látszott: a hazaiak minden játékelemben magasan felülmúlták ellenfelüket, és nagyon simán tartották otthon mindhárom pontot.

A mindössze 73 perces mérkőzésen a hazaiak amerikai légiósa, Michelle Ohwobete 14 pontot szerzett.

RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
Vasas Óbuda–Újpesti TE 3:0 (14, 15, 14)
Később
18.00: KHG KNRC–Fatum Nyíregyháza
20.00: Vasas SC–TFSE
 

 

