Női röplabda Extraliga: a Vasas nagyon simán verte az Újpestet

A címvédő Vasas Óbuda simán, három játszmában legyőzte a vendég Újpestet a TippmixPro női röplabda Extraliga alapszakaszának egyik szerdai rangadóján.
A találkozó előtt az óbudaiak az első, a lila-fehérek a harmadik helyen álltak a tabellán, a szerdai mérkőzésen azonban ebből szinte semmi nem látszott: a hazaiak minden játékelemben magasan felülmúlták ellenfelüket, és nagyon simán tartották otthon mindhárom pontot.
A mindössze 73 perces mérkőzésen a hazaiak amerikai légiósa, Michelle Ohwobete 14 pontot szerzett.
RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
Vasas Óbuda–Újpesti TE 3:0 (14, 15, 14)
Később
18.00: KHG KNRC–Fatum Nyíregyháza
20.00: Vasas SC–TFSE
