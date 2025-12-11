Alpesi sí: mentőhelikopterrel vitték kórházba az edzésen bukó kétszeres olimpiai bajnokot

A 32 éves versenyző már a harmadik ötkarikás aranyérmes a svájci alpesisí-csapatból, aki a mostani olimpiai idényben megsérült: korábban Lara Gut-Behramit és Corine Sutert veszítették el, előbbit egész szezonra, utóbbit egy hónapra.

Gisin a csütörtöki gyakorláson bukott és landolt a védőhálóban, azt ugyanakkor egyelőre nem tudni, súlyos-e a sérülése. A televíziós közvetítés látni lehetett, hogy pálya egyik legtempósabb részén, nagyjából 110 kilométeres óránkénti sebességnél egy éles balkanyar előtt szétcsúsztak a lábai, s óriási tempóval vágódott a védőhálóba a kétszeres olimpiai bajnok. Gisint végül bő fél óra után sikerült helikopterrel elszállítani, ahogy látszott, az indulás előtt nem sokkal a hordágyon fekve beszélgetett az őt ellátó egészségügyi személyzettel.

Gisin a legutóbbi két olimpián a kombinációt nyerte meg. St. Moritzban a tervek szerint pénteken és szombaton lesiklást, vasárnap pedig szuperóriás-műlesiklást rendeznek az alpesisí-világkupában.

A téli olimpia február 6-án kezdődik Milánóban és Cortinában.