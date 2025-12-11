Több mint 41 ezer belépőjegyet kapnak a diákok a Sportoló Nemzet Tanév programon belül

A sportállamtitkárság felhívásához a hat látványcsapatsportág szakszövetségei és 92 klubja csatlakozott, hogy a Sportoló Nemzet Tanév célkitűzéseivel összhangban szélesre tárják a sportversenyek kapuit a fiatalok előtt – olvasható a sportállamtitkárság szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményében.

A 2023 őszén a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkársága által elindított Sportoló Nemzet Program mára a hazai közösségi sport egyik meghatározó bázisává nőtte ki magát. A Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet által működtetett program legfőbb küldetése, hogy mindenki számára elérhetővé tegye az életvitelszerű, rendszeres testmozgást.

A jelenleg már több mint 63 000 regisztrált tagot számláló közösség számára a klubtagság számos előnyt kínál: országszerte több mint 80 sportlétesítménybe és évente félszáz kiemelt sporteseményre léphetnek be kedvezményesen a tagok, 2025-től pedig sportszolgáltatásokat, sporteszközöket és sportruházatot is kedvezménnyel vásárolhatnak meg.

Annak érdekében, hogy a sport iránti elköteleződés és a rendszeres testmozgás igénye már általános iskolás korban beépüljön a mindennapokba, a HM sportért felelős államtitkársága, a Belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkársága és a Klebelsberg Központ a 2025/2026-os tanévet hivatalosan is a „Sportoló Nemzet Tanévének” nyilvánította. A kezdeményezés célja, hogy színesebbé tegye az iskolák sportéletét és elkötelezze a diákokat az aktív életmód mellett.

„A Sportoló Nemzet Tanévvel azt szeretnénk elérni, hogy a fiatalok a sportnak köszönhetően olyan élményekkel gazdagodjanak, amelyek hatására nemcsak belépnek a sportolók közösségébe, de soha nem is hagyják el azt – emelte ki Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár. – Ezt a törekvésünket támogatja a most bejelentett összefogás is, amelynek keretében a fiatalok ingyenesen nézhetnek meg bajnoki mérkőzéseket és nemzetközi összecsapásokat. Biztos vagyok benne, hogy ezeknek a sporteseményeknek a hangulatát a helyszínen átélni felejthetetlen pillanatokat okoz majd a gyerekeknek, amely megerősíti a sporthoz való kapcsolódásukat is.”

A csütörtöktől elérhető 41 140 darab ingyenes belépőjegy révén a 16 év alatti diákok és kísérőik testközelből élhetik át a profi sport magával ragadó hangulatát. A hat legnépszerűbb látványcsapatsportág, a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda, a jégkorong és a röplabda 92 klubja és sportági szakszövetsége ajánlott fel ingyenes belépőjegyeket a mérkőzésekre. A kínálat folyamatosan bővül: a várakozások szerint hamarosan 140 klub bevonásával 50-60 ezerre emelkedik az elérhető jegyek száma, aminek köszönhetően évente több tízezer gyermek és szülő élheti át a sport közösségi élményét.

Az ingyenes belépőjegyek igénylésének feltétele a szülői tagság a Sportoló Nemzet Klubban, valamint a gyermek számára kiváltott társkártya. Az egyesületek által biztosított jegyek folyamatosan frissülő kínálattal a sportolonemzet.hu/sntanev/jegyek oldalon érhetők el. A Klebelsberg Központtal való együttműködésnek köszönhetően a szülők a KRÉTA-rendszeren keresztül is közvetlen értesítést kapnak a lehetőségről, biztosítva, hogy az információ minden érintett családhoz eljusson.