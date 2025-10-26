NB II: Ajka–Kozármisleny

LABDARÚGÓ NB II

11. FORDULÓ

FC AJKA–HR-RENT KOZÁRMISLENY 0–1 (0–1) – ÉLŐ

Ajka, Városi Sportcentrum, 400 néző. Vezeti: Szigetvári Márk (Kóbor Péter, Király Zsolt)

AJKA: Szabados – Kovács N., Tar, Kenderes, Garai – Sejben, Csizmadia Z. – Cipf, Tóth G., Kirchner – Katona I. Vezetőedző: Csábi József

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró, Vajda R., Horváth D., Turi – Kocsis D., Kozics – Babinszky, Bakó, Máté Cs. – Jelena. Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Horváth D. (16.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE