NB II: Ajka–Kozármisleny
A labdarúgó NB II 11. fordulójában a játéknap előtt 11. FC Ajka az ugyanannyi ponttal két hellyel mögötte álló HR-Rent Kozármislenyt látja vendégül. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
11. FORDULÓ
FC AJKA–HR-RENT KOZÁRMISLENY 0–1 (0–1) – ÉLŐ
Ajka, Városi Sportcentrum, 400 néző. Vezeti: Szigetvári Márk (Kóbor Péter, Király Zsolt)
AJKA: Szabados – Kovács N., Tar, Kenderes, Garai – Sejben, Csizmadia Z. – Cipf, Tóth G., Kirchner – Katona I. Vezetőedző: Csábi József
KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró, Vajda R., Horváth D., Turi – Kocsis D., Kozics – Babinszky, Bakó, Máté Cs. – Jelena. Vezetőedző: Pinezits Máté
Gólszerző: Horváth D. (16.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
