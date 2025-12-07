Férfi kézi NB I: könnyedén nyert a Veszprém és a Szeged
A Veszprém 14 mezőnyjátékosa közül csak Thiagus Petrus nem dobott gólt. A Szegedből mindegyikük betalált, közülük a svéd Jim Gottfridsson emelkedett ki hét találattal.
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
ONE VESZPRÉM HC–ETO UNIVERSITY HT 47–36 (27–17)
Veszprém, 1283 néző. V: Kiu G., Kiu T.
VESZPRÉM: Corrales – GASPER MARGUC 7 (1), Remili 4, Pesmalbek 3, Thiagus Petrus, Hesam 5, Gáncs-Pető 1. Csere: Appelgren (kapus), CINDRIC 3, el-Dera 4, ADEL 5, LIGETVÁRI 1, MARTINOVIC 6, Elísson 5, Molnár R. 2, Dopjera 1. Edző: Xavier Pascual
GYŐR: Pásztor I. – Krakovszki Zs. 3, STEPANCIC 6, Szöllősi B. 4, Szrnka 2, Bozsovics 3, HÁRI 7 (4). Csere: Csányi (kapus), Vilovszki 1, Nagy M., Tárnoki 1, Eklemovic M. 3, DELY 4, Dissinger 2, Varga B. Edző: Kilvinger Bálint
Az eredmény alakulása. 6. perc: 7–3. 14. p.: 14–9. 20. p.: 19–12. 23. p.: 21–13. 27. p.: 26–16. 35. p.: 32–23. 39. p.: 36–24. 46. p.: 41–27. 56. p.: 43–33. Kiállítások: 4, ill. 2 perc. Hétméteresek: 2/1, ill. 4/4
MESTERMÉRLEG
Xavier Pascual: – Sportszerű, a nézőknek élvezetes mérkőzést játszottunk, igaz, nekünk, edzőknek kevésbé volt olyan, mi szenvedtünk a sok gól miatt. Nagyon nagy összpontosítással kezdtük a találkozót, az első félidővel elégedett voltam, a fiatalok most is sokat segítettek, napról napra fejlődnek. Már az idény előtt megmondtam nekik, hogy ha megérdemlik, játszani fognak, és most megérdemlik.
Kilvinger Bálint: – Abban bíztam, hogy a hazaiak nem játszanak végig nagy tempóban, de csak sikerült nekik… A szünetben emiatt fel is kellett emelnem a hangom az öltözőben, az első félidőben sok minden nem tetszett. Szerencsére a fordulás után sok mindenben javultunk, a 36 lőtt gólnak örülök, a 47 kapottnak kevésbé, de ez benne volt ebben a találkozóban.
OTP BANK-PICK SZEGED–CYEB-BUDAKALÁSZ 41–23 (23–12)
Szeged, 2984 néző. V: Dáné, Marton.
SZEGED: Thulin – Sostaric 3 (2), Smárason 3, Toto 3, GOTTFRIDSSON 7, Mackovsek 1, FRIMMEL 5 (1).Csere: RADVÁNSZKI (kapus), Kalaras 1, Fazekas M. 2, Szilágyi B. 4, Járó 3 (1), Jelinic 3, Kukics 1, Bodó 3, FURKA 2. Edző: Michael Apelgren
BUDAKALÁSZ: Nagy T. – Varjú 2 (1), Sinkovits 2, Dávid M., Zakor 3, Polcar 2, Mátés 2. Csere: TAKÁCS Á. (kapus), Száva 1, Pieczonka 3, Fórizs 2, Fekete G. 2, Tájok, FORGÁCS 3, Szujó, Hajdu 1. Edző: Csoknyai István
Az eredmény alakulása. 4. perc: 3–0. 8. p.: 5–5. 11. p.: 9–5. 20. p.: 14–7. 23. p.: 17–8. 28. p.: 21–11. 35. p.: 24–14. 40. p.: 28–16. 45. p.: 32–17. 50. p.: 33–18. 53. p.: 35–19. 57. p.: 39–20. Kiállítások: 6, ill. 4 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 2/1
MESTERMÉRLEG
Michael Apelgren: – Minden működött, amit elterveztünk, elégedett vagyok játékosaim teljesítményével. Köszönet a szurkolóinknak, akik egész évben fergeteges hangulatot teremtettek.
Csoknyai István: – Nem tudtuk felvenni a versenyt a nagy dinamikával játszó ellenfelünkkel. Gyengén védekeztünk, és nehezen alakítottunk ki helyzeteket.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Szeged
|14
|11
|1
|2
|496–386
|+110
|23
|2. Veszprém
|11
|11
|–
|–
|443–318
|+125
|22
|3. Tatabánya
|11
|10
|–
|1
|355–305
|+50
|20
|4. FTC
|12
|7
|1
|4
|402–377
|+25
|15
|5. Győr
|12
|6
|–
|6
|369–369
|0
|12
|6. Csurgó
|13
|4
|3
|6
|370–376
|–6
|11
|7. Gyöngyös
|12
|5
|–
|7
|330–355
|–25
|10
|8. Budai Farkasok-Rév
|12
|3
|4
|5
|330–361
|–31
|10
|9. PLER
|12
|4
|2
|6
|324–361
|–37
|10
|10. Balatonfüred
|11
|4
|1
|6
|297–315
|–18
|9
|11. Szigetszentmiklós
|13
|4
|1
|8
|348–395
|–47
|9
|12. NEKA
|13
|3
|2
|8
|352–389
|–37
|8
|13. Komló
|12
|2
|2
|8
|319–362
|–43
|6
|14. Budakalász
|12
|2
|1
|9
|339–405
|–66
|5