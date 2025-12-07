Férfi kézi NB I: könnyedén nyert a Veszprém és a Szeged

A Veszprém 14 mezőnyjátékosa közül csak Thiagus Petrus nem dobott gólt. A Szegedből mindegyikük betalált, közülük a svéd Jim Gottfridsson emelkedett ki hét találattal.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

ONE VESZPRÉM HC–ETO UNIVERSITY HT 47–36 (27–17)

Veszprém, 1283 néző. V: Kiu G., Kiu T.

VESZPRÉM: Corrales – GASPER MARGUC 7 (1), Remili 4, Pesmalbek 3, Thiagus Petrus, Hesam 5, Gáncs-Pető 1. Csere: Appelgren (kapus), CINDRIC 3, el-Dera 4, ADEL 5, LIGETVÁRI 1, MARTINOVIC 6, Elísson 5, Molnár R. 2, Dopjera 1. Edző: Xavier Pascual

GYŐR: Pásztor I. – Krakovszki Zs. 3, STEPANCIC 6, Szöllősi B. 4, Szrnka 2, Bozsovics 3, HÁRI 7 (4). Csere: Csányi (kapus), Vilovszki 1, Nagy M., Tárnoki 1, Eklemovic M. 3, DELY 4, Dissinger 2, Varga B. Edző: Kilvinger Bálint

Az eredmény alakulása. 6. perc: 7–3. 14. p.: 14–9. 20. p.: 19–12. 23. p.: 21–13. 27. p.: 26–16. 35. p.: 32–23. 39. p.: 36–24. 46. p.: 41–27. 56. p.: 43–33. Kiállítások: 4, ill. 2 perc. Hétméteresek: 2/1, ill. 4/4

MESTERMÉRLEG

Xavier Pascual: – Sportszerű, a nézőknek élvezetes mérkőzést játszottunk, igaz, nekünk, edzőknek kevésbé volt olyan, mi szenvedtünk a sok gól miatt. Nagyon nagy összpontosítással kezdtük a találkozót, az első félidővel elégedett voltam, a fiatalok most is sokat segítettek, napról napra fejlődnek. Már az idény előtt megmondtam nekik, hogy ha megérdemlik, játszani fognak, és most megérdemlik.

Kilvinger Bálint: – Abban bíztam, hogy a hazaiak nem játszanak végig nagy tempóban, de csak sikerült nekik… A szünetben emiatt fel is kellett emelnem a hangom az öltözőben, az első félidőben sok minden nem tetszett. Szerencsére a fordulás után sok mindenben javultunk, a 36 lőtt gólnak örülök, a 47 kapottnak kevésbé, de ez benne volt ebben a találkozóban.

OTP BANK-PICK SZEGED–CYEB-BUDAKALÁSZ 41–23 (23–12)

Szeged, 2984 néző. V: Dáné, Marton.

SZEGED: Thulin – Sostaric 3 (2), Smárason 3, Toto 3, GOTTFRIDSSON 7, Mackovsek 1, FRIMMEL 5 (1).Csere: RADVÁNSZKI (kapus), Kalaras 1, Fazekas M. 2, Szilágyi B. 4, Járó 3 (1), Jelinic 3, Kukics 1, Bodó 3, FURKA 2. Edző: Michael Apelgren

BUDAKALÁSZ: Nagy T. – Varjú 2 (1), Sinkovits 2, Dávid M., Zakor 3, Polcar 2, Mátés 2. Csere: TAKÁCS Á. (kapus), Száva 1, Pieczonka 3, Fórizs 2, Fekete G. 2, Tájok, FORGÁCS 3, Szujó, Hajdu 1. Edző: Csoknyai István

Az eredmény alakulása. 4. perc: 3–0. 8. p.: 5–5. 11. p.: 9–5. 20. p.: 14–7. 23. p.: 17–8. 28. p.: 21–11. 35. p.: 24–14. 40. p.: 28–16. 45. p.: 32–17. 50. p.: 33–18. 53. p.: 35–19. 57. p.: 39–20. Kiállítások: 6, ill. 4 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

Michael Apelgren: – Minden működött, amit elterveztünk, elégedett vagyok játékosaim teljesítményével. Köszönet a szurkolóinknak, akik egész évben fergeteges hangulatot teremtettek.

Csoknyai István: – Nem tudtuk felvenni a versenyt a nagy dinamikával játszó ellenfelünkkel. Gyengén védekeztünk, és nehezen alakítottunk ki helyzeteket.