Vízilabda: Te is sorozatdaráló vagy? Nézd meg egyben A nemzet aranyai sorozatot!

Ha megkérnénk az utca emberét, hogy soroljon fel magyar szempontból kiemelkedően sikeres sportágakat, minden valószínűség szerint még olyanok is megemlítenék a vízilabdát, akik a mindennapokban nem követik rendszerességgel a sportot a televízióban, nem olvasnak róla, esetleg csak elvétve találkoznak egy-egy nagyobb eredménnyel a hírek között. A magyar vízilabda bővelkedik a nagy eredményekben mindkét vonalon, ezek közül is kiemelkedik a férfiválogatott 1997 és 2008 közötti időszaka, amikor a – Kemény Dénes szövetségi kapitány után csak „Kemény-fiúknak” becézett – nemzeti csapat szinte érinthetetlen volt. 2000 és 2008 között három olimpián, Sydney-ben, Athénban és Pekingben is aranyérmet szereztek, de nyertek emellett két Európa-bajnoki (1997, 1999) és egy világbajnoki címet (2003), valamint két világliga- (2003, 2004) és egy világkupa-győzelmet (1999) is magukénak tudhatnak.

A sikersztori, illetve annak háttértörténete filmvászonra kívánkozott – a 2023 áprilisában bemutatott A nemzet aranyai című, 149 perces filmet megjelenése óta több mint 100 ezren nézték meg a mozikban, ezzel minden idők legnézettebb hazai dokumentumfilmjévé vált. De a készítők itt nem álltak meg – 2024 áprilisában derült ki, hogy már a sorozatverzión dolgoznak. A One támogatásával, Zákonyi S. Tamás rendező-producer és Elek Ottó társrendező nyomán elkészült hétrészes A nemzet aranyai sorozat – a teljes változat című alkotás összesen 351 percben mutat be még több részletet a csapat munkájáról. A szereplők beszélnek sikereik hátteréről, olyan kulisszatitkokat, történetszálakat, vicces eseményeket osztanak meg, amelyek a mozifilmbe nem férhettek bele. Újításként az egyes eseményeket az olimpiai bajnok csapattagok narrálják: Varga Dániel, Kis Gábor, Fodor Rajmund, Steinmetz Barna, Székely Bulcsú és Varga Zsolt.

A pekingi olimpia megnyerésének pillanata (Fotó: Szabó Miklós)

A MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztiválon júniusban, a Tévésorozat kategóriában mutatták be először a sorozat bevezető részeit, október 21-től hetente megjelent egy új rész az RTL+ Premiumon, december 2-től pedig mind a hét epizód elérhető a streamingszolgáltató felületén. A One Magyarország ügyfelei televíziós csomagjuk részeként érhetik el az RTL+ Premiumot, a One TV Family tarifacsomag előfizetőinek pedig a szolgáltatás a díjcsomag részeként extra havidíj fizetése nélkül hozzáférhető – egyéni előfizetőknek, hűségidő és e-Pack vállalása esetén.

A produkció a One Magyarország támogatásával valósulhatott meg. A telekommunikációs vállalat számára kiemelten fontos a társadalmi felelősségvállalás, ezért különösen büszkén állt A nemzet aranyai sorozat mellé. A történet – a magyar férfi vízilabda-válogatott korszakos sikereivel – a kitartás, az összefogás és a közösen elért eredmények erejét mutatja be. Ennek megjelenítése nemcsak a magyar sportkultúra és a példaképek megismertetését segíti, hanem a generációk közötti párbeszédet is erősíti, hidat építve múlt és jelen, idősek és fiatalok között.

A One azért is örömmel támogatta a sorozat létrejöttét, mert – ahogy a júniusi premieren Bányai Tamás vezérigazgató fogalmazott – „a One Magyarországnál mi is olyan márka és olyan eredmények létrehozásán dolgozunk, amelyek túlmutatnak a hétköznapokon, és hosszú távon is értéket képviselnek”. A mozifilm már bizonyította, mekkora ereje van a közös emlékezésnek; a sorozat pedig még mélyebben adja át ezt az élményt.