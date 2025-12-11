A Sztárban sztár középdöntőse énekelte a Nélküledet a megyei rangadó előtt – videó

A szurkolók a klubhimnuszt Kiss Attila Andorral közösen énekelték, akit jól ismerhetünk a televízió képernyőjéről. 2021-ben a Sztárban sztár leszek középdöntőse volt, majd a Simándy József-énekversenyen Hazám, hazám díjat kapott, 2024-ben pedig az Aranycinege díjat vehette át.