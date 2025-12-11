Nemzeti Sportrádió

A Sztárban sztár középdöntőse énekelte a Nélküledet a megyei rangadó előtt – videó

Munkatársunktól Munkatársunktól
Vágólapra másolva!
2025.12.11. 12:42
null
Kiss Andor Attila énekelte el a Nélküledet (Fotó: dac1904.sk)
Címkék
DAC Nélküled Dunaszerdahely Nagyszombat Niké Liga
2025. december 7-én a Dunaszerdahely labdarúgócsapata a Nagyszombatot fogadta a Niké Ligában, és a mérkőzés előtt Kiss Attila Andor énekelte el a Nélküledet.
Légiósok
2025.12.07. 17:58

Három gólt vágott a Dunaszerdahely a Nagyszombatnak

Tartalékosan is rangadót nyert a DAC – érdekes gólok, kiváló, olykor forró hangulat és két piros lap a végére.

A szurkolók a klubhimnuszt Kiss Attila Andorral közösen énekelték, akit jól ismerhetünk a televízió képernyőjéről. 2021-ben a Sztárban sztár leszek középdöntőse volt, majd a Simándy József-énekversenyen Hazám, hazám díjat kapott, 2024-ben pedig az Aranycinege díjat vehette át.

 

DAC Nélküled Dunaszerdahely Nagyszombat Niké Liga
Legfrissebb hírek

Tuboly Máté: Kívülről talán nem is látszott, mekkora meló volt

Minden más foci
2025.12.08. 07:41

Három gólt vágott a Dunaszerdahely a Nagyszombatnak

Légiósok
2025.12.07. 17:58

Hatalmas meglepetés: a Kassa legyőzte hazai pályán a Slovan Bratislavát

Minden más foci
2025.12.06. 20:55

Redzic duplázott, a DAC negyeddöntős a Szlovák Kupában

Minden más foci
2025.12.03. 19:57

Niké Liga: Tuboly Máté a forduló válogatottjában

Minden más foci
2025.12.01. 21:02

Tuboly Máté: Most jön az idény legfontosabb része

Minden más foci
2025.11.30. 11:19

Niké Liga: sima, háromgólos dunaszerdahelyi győzelem Trencsénben

Minden más foci
2025.11.29. 19:57

A ráadásban védett tizenegyest a Kassa kapusa, csapata pontot szerzett

Minden más foci
2025.11.29. 19:22
Ezek is érdekelhetik