Nemzeti Sportrádió

NB II: Budapest Honvéd–Mezőkövesd Zsóry

WINKLER GELLÉRTWINKLER GELLÉRT
Vágólapra másolva!
2025.10.26. 16:51
null
Honvéd archív (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd)
Címkék
NB II Honvéd élő közvetítés Mezőkövesd
A labdarúgó NB II 11. fordulójának rangadóján a játéknap előtt 3. helyezett Honvéd az egy ponttal és egy hellyel előtte álló Mezőkövesdet látja vendégül. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
11. FORDULÓ

BUDAPEST HONVÉD FC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 2–1– ÉLŐ
Budapest, Bozsik Aréna. Vezeti: Molnár Attila (Garai Péter, Dobos Dávid)
HONVÉD: Tujvel – Ujváry, Szabó A., Baki, Csontos D., Hangya – Pekár I.  – Gyurcsó, Szamosi Á. , Zuigéber Á. – Kántor K. Vezetőedző: Feczkó Tamás
MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas Z., Keresztes B., Debreceni Z. – Csatári – Pintér Á. (Bartucz D., 41.), Vidnyánszky, Bertus – Szalai J., Vörös. Vezetőedző: Csertői Aurél
Gólszerző: Zuigéber Á. (3.), Csontos D. (14. bünt.) ill. Baki (11. öng.)

Cikkünk folyamatosan frissül...


 

PERCRŐL PERCRE
 

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző két bajnokiján csak egy pontot szerző Honvéd a házon kívül eddig csak egyszer diadalmaskodó Mezőkövesd ellen.

 

NB II Honvéd élő közvetítés Mezőkövesd
Legfrissebb hírek

NB II: újra vezet a Honvéd, előnyben a Csákvár és a Misleny – ÉLŐ eredménykövető!

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: Ajka–Kozármisleny

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: Csákvár–Tiszakécske

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: Kecskeméti TE–Karcagi SC

Labdarúgó NB II
1 órája

La Liga: Real Madrid–FC Barcelona

Spanyol labdarúgás
1 órája

Tizenegyest hibázott, és két pontot elhullajtott a BVSC otthonában a Vasas

Labdarúgó NB II
3 órája

Emberhátrányban mentett pontot a Szentlőrinc a Békéscsaba ellen

Labdarúgó NB II
5 órája

Majdnem végig emberelőnyben játszva aratta első idegenbeli győzelmét a Barcika Nyíregyházán

Labdarúgó NB I
21 órája
Ezek is érdekelhetik