NB II: Budapest Honvéd–Mezőkövesd Zsóry

LABDARÚGÓ NB II

11. FORDULÓ

BUDAPEST HONVÉD FC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 2–1– ÉLŐ

Budapest, Bozsik Aréna. Vezeti: Molnár Attila (Garai Péter, Dobos Dávid)

HONVÉD: Tujvel – Ujváry, Szabó A., Baki, Csontos D., Hangya – Pekár I. – Gyurcsó, Szamosi Á. , Zuigéber Á. – Kántor K. Vezetőedző: Feczkó Tamás

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas Z., Keresztes B., Debreceni Z. – Csatári – Pintér Á. (Bartucz D., 41.), Vidnyánszky, Bertus – Szalai J., Vörös. Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Zuigéber Á. (3.), Csontos D. (14. bünt.) ill. Baki (11. öng.)

Cikkünk folyamatosan frissül...





PERCRŐL PERCRE



Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző két bajnokiján csak egy pontot szerző Honvéd a házon kívül eddig csak egyszer diadalmaskodó Mezőkövesd ellen.