„Ha a Fradinak esélyt adsz…” – egy skót, aki már veszített az FTC ellen
„A legfontosabb a Rangers számára a védekezés lesz – mondta a BBC skót futballpodcastjében a glasgow-i gárda csütörtöki, budapesti meccse kapcsán a 45 éves edző, korábbi egyszeres skót válogatott labdarúgó, Robbie Neilson. – A Rangers már a hazai bajnokságban is küzdött ezzel, de a nemzetközi porondon már nem lehet megúszni büntetlenül a védekezésben elkövetett hibákat. A Ferencváros igazán erős, tapasztalt csapat, néhány kimondottan jó csatárral, kiemelve Varga Barnabást, aki vezeti a csapat góllövőlistáját. Ha ezeknek a játékosoknak esélyt adnak a védők, akkor gólt fognak szerezni.”
Az egykor jobbhátvédként futballozó Neilson akár a saját tapasztalataira támaszkodva is mondhatja ezt, hiszen a László Csaba vezetőedző által irányított Ferencváros már 2004-ben is kihasználta a Hearts-védelem hibáit, és Rósa Dénes találatával 1–0-ra győzött Skóciában, az UEFA-kupa csoportkörében, a Neilsont is soraiban tudó hazaiak ellen.
„Azon múlhat a meccs, meg tudja-e szilárdítani a védekezését a Rangers” – fogalmazott Neilson, aki szerint a Rangers legutóbbi, Kilmarnock elleni 3–0-s győzelme már jó előjel a Ferencváros elleni meccset megelőzően. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a skót csapat az Európa-ligában eddig öt meccsen csupán egy pontot szerzett, és csak két gólt szerzett, miközben kilencet kapott, míg a táblázaton a 6. helyen álló Ferencváros még nem kapott ki a sorozatban, és éppen annyi gólt szerzett, ahányat a Rangers kapott… Ráadásul a Rangers a bajnokságban sem szárnyal, hiszen csak a 4. pozíciót foglalja el.
„A Kilrmanock elleni idegenbeli győzelem jót tehet a játékosok önbizalmának, de a 3–0-s siker ellenére nem gondolom, hogy fantasztikusan játszott a csapat. Ma nehéz környezetben nehéz meccs vár a csapatra, de az európai kupameccsek már csak ilyenek” – tette hozzá Neilson.
Szerinte arról egyelőre nem érdemes beszélni, hogy a jelenleg a 33. helyen álló Rangers továbbjuthat-e még az Európa-ligában, viszont egy sikeres budapesti mérkőzés lendületet adhat a csapatnak a jövő évi folytatás előtt.
A Kilmarnock elleni bajnokin két gólt szerzett a Rangers nyáron, a spanyol Gironától igazolt északmacedón válogatott csatára, Bojan Miovszki, aki korábban, az MTK játékosaként az NB I-ben ötször is játszott az FTC ellen, viszont az El csoportkörében ebben az idényben még nem talált a kapuba. Ugyanakkor a Ferencváros ellen 2022-ben már szerzett gólt az Üllői úton, azt a meccset 3–0-ra az MTK nyerte meg, Miovszki a gólja mellett két gólpasszt is adott.
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
18.45: FERENCVÁROSI TC–Rangers FC (skót) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–Real Betis (spanyol)
18.45: Young Boys (svájci)–Lille OSC (francia)
18.45: FC Midtjylland (dán)–Genk (belga)
18.45: Ludogorec (bolgár)–PAOK (görög)
18.45: Sturm Graz (osztrák)–Crvena zvezda (szerb)
18.45: Nice (francia)–Braga (portugál)
18.45: VfB Stuttgart (német)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
18.45: Utrecht (holland)–Nottingham Forest (angol)
21.00: FC Porto (portugál)–Malmö (svéd)
21.00: Lyon (francia)–Go Ahead Eagles (holland)
21.00: Celtic (skót)–Roma (olasz)
21.00: FC Basel (svájci)–Aston Villa (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Freiburg (német)–Salzburg (osztrák)
21.00: FCSB (román)–Feyenoord (holland)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Bologna (olasz)
21.00: Panathinaikosz (görög)–Viktoria Plzen (cseh)
21.00: Brann Bergen (norvég)–Fenerbahce (török)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Lyon
|5
|4
|–
|1
|11–2
|+9
|12
|2. Midtjylland
|5
|4
|–
|1
|12–5
|+7
|12
|3. Aston Villa
|5
|4
|–
|1
|8–3
|+5
|12
|4. Freiburg
|5
|3
|2
|–
|8–3
|+5
|11
|5. Real Betis
|5
|3
|2
|–
|8–3
|+5
|11
|6. FERENCVÁROS
|5
|3
|2
|–
|9–5
|+4
|11
|7. Braga
|5
|3
|1
|1
|9–5
|+4
|10
|8. Porto
|5
|3
|1
|1
|7–4
|+3
|10
|9. Genk
|5
|3
|1
|1
|7–5
|+2
|10
|10. Celta Vigo
|5
|3
|–
|2
|11–7
|+4
|9
|11. Lille
|5
|3
|–
|2
|10–6
|+4
|9
|12. Stuttgart
|5
|3
|–
|2
|8–4
|+4
|9
|13. Viktoria Plzen
|5
|2
|3
|–
|6–2
|+4
|9
|14. Panathinaikosz
|5
|3
|–
|2
|9–7
|+2
|9
|15. Roma
|5
|3
|–
|2
|7–5
|+2
|9
|16. Nottingham Forest
|5
|2
|2
|1
|9–5
|+4
|8
|17. PAOK
|5
|2
|2
|1
|10–7
|+3
|8
|18. Bologna
|5
|2
|2
|1
|7–4
|+3
|8
|19. Brann Bergen
|5
|2
|2
|1
|6–3
|+3
|8
|20. Fenerbahce
|5
|2
|2
|1
|5–5
|0
|8
|21. Celtic
|5
|2
|1
|2
|7–8
|–1
|7
|22. Crvena zvezda
|5
|2
|1
|2
|4–5
|–1
|7
|23. Dinamo Zagreb
|5
|2
|1
|2
|7–10
|–3
|7
|24. Basel
|5
|2
|–
|3
|7–7
|0
|6
|25. Ludogorec
|5
|2
|–
|3
|8–11
|–3
|6
|26. Young Boys
|5
|2
|–
|3
|7–12
|–5
|6
|27. Go Ahead Eagles
|5
|2
|–
|3
|4–9
|–5
|6
|28. Sturm Graz
|5
|1
|1
|3
|4–7
|–3
|4
|29. Salzburg
|5
|1
|–
|4
|5–10
|–5
|3
|30. Feyenoord
|5
|1
|–
|4
|4–9
|–5
|3
|31. FCSB
|5
|1
|–
|4
|3–8
|–5
|3
|32. Utrecht
|5
|–
|1
|4
|2–7
|–5
|1
|33. Rangers
|5
|–
|1
|4
|2–9
|–7
|1
|34. Malmö
|5
|–
|1
|4
|2–10
|–8
|1
|35. Maccabi Tel-Aviv
|5
|–
|1
|4
|1–14
|–13
|1
|36. Nice
|5
|–
|–
|5
|4–12
|–8
|0