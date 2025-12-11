Nemzeti Sportrádió

„Ha a Fradinak esélyt adsz…” – egy skót, aki már veszített az FTC ellen

2025.12.11. 13:43
null
Rangers FC/ShutterstockA sorozatban még nyeretlen Rangers a Ferencváros ellen folytatja szereplését az Európa-ligában (Fotó: Rangers FC)
Az esti Ferencváros–Rangers Európa-liga-meccs kapcsán a bbc.com a jelenleg a belga Lommel másodedzőjeként dolgozó Robbie Neilsont idézi, aki 2004-ben tagja volt a Heartsnak, amely az UEFA-kupa csoportkörében hazai pályán 1–0-s vereséget szenvedett az FTC-től.

 

Neilson 2004-ben játszott a Fradi ellen (Fotó: archív)

A legfontosabb a Rangers számára a védekezés lesz – mondta a BBC skót futballpodcastjében a glasgow-i gárda csütörtöki, budapesti meccse kapcsán a 45 éves edző, korábbi egyszeres skót válogatott labdarúgó, Robbie Neilson.A Rangers már a hazai bajnokságban is küzdött ezzel, de a nemzetközi porondon már nem lehet megúszni büntetlenül a védekezésben elkövetett hibákat. A Ferencváros igazán erős, tapasztalt csapat, néhány kimondottan jó csatárral, kiemelve Varga Barnabást, aki vezeti a csapat góllövőlistáját. Ha ezeknek a játékosoknak esélyt adnak a védők, akkor gólt fognak szerezni.” 

Az egykor jobbhátvédként futballozó Neilson akár a saját tapasztalataira támaszkodva is mondhatja ezt, hiszen a László Csaba vezetőedző által irányított Ferencváros már 2004-ben is kihasználta a Hearts-védelem hibáit, és Rósa Dénes találatával 1–0-ra győzött Skóciában, az UEFA-kupa csoportkörében, a Neilsont is soraiban tudó hazaiak ellen.

Miovszki 2022-ben távozott az MTK-tól, három év után a Rangers játékosaként tér vissza Budapestre (Fotó: Rangers FC)

„Azon múlhat a meccs, meg tudja-e szilárdítani a védekezését a Rangers” – fogalmazott Neilson, aki szerint a Rangers legutóbbi, Kilmarnock elleni 3–0-s győzelme már jó előjel a Ferencváros elleni meccset megelőzően. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a skót csapat az Európa-ligában eddig öt meccsen csupán egy pontot szerzett, és csak két gólt szerzett, miközben kilencet kapott, míg a táblázaton a 6. helyen álló Ferencváros még nem kapott ki a sorozatban, és éppen annyi gólt szerzett, ahányat a Rangers kapott… Ráadásul a Rangers a bajnokságban sem szárnyal, hiszen csak a 4. pozíciót foglalja el.

A Kilrmanock elleni idegenbeli győzelem jót tehet a játékosok önbizalmának, de a 3–0-s siker ellenére nem gondolom, hogy fantasztikusan játszott a csapat. Ma nehéz környezetben nehéz meccs vár a csapatra, de az európai kupameccsek már csak ilyenek” – tette hozzá Neilson. 

Szerinte arról egyelőre nem érdemes beszélni, hogy a jelenleg a 33. helyen álló Rangers továbbjuthat-e még az Európa-ligában, viszont egy sikeres budapesti mérkőzés lendületet adhat a csapatnak a jövő évi folytatás előtt. 

A Kilmarnock elleni bajnokin két gólt szerzett a Rangers nyáron, a spanyol Gironától igazolt északmacedón válogatott csatára, Bojan Miovszki, aki korábban, az MTK játékosaként az NB I-ben ötször is játszott az FTC ellen, viszont az El csoportkörében ebben az idényben még nem talált a kapuba. Ugyanakkor a Ferencváros ellen 2022-ben már szerzett gólt az Üllői úton, azt a meccset 3–0-ra az MTK nyerte meg, Miovszki a gólja mellett két gólpasszt is adott.

Alex Ferguson tanácsát egy életre megfogadta Robbie Keane

„Eddig jó teljesítményt nyújtunk Európában, nehéz ellenfeleket győztünk le, ezen az úton kell tovább haladnunk.”

A Rangers edzője tudja, több vereség nem fér bele

„Sajnos a Ferencváros ellen sem számíthatok több játékosomra, de megpróbáljuk kezelni a helyzetet.”

 

 

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
18.45: FERENCVÁROSI TC–Rangers FC (skót) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–Real Betis (spanyol)
18.45: Young Boys (svájci)–Lille OSC (francia)
18.45: FC Midtjylland (dán)–Genk (belga)
18.45: Ludogorec (bolgár)–PAOK (görög)
18.45: Sturm Graz (osztrák)–Crvena zvezda (szerb)
18.45: Nice (francia)–Braga (portugál)
18.45: VfB Stuttgart (német)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
18.45: Utrecht (holland)–Nottingham Forest (angol)
21.00: FC Porto (portugál)–Malmö (svéd)
21.00: Lyon (francia)–Go Ahead Eagles (holland)
21.00: Celtic (skót)–Roma (olasz)
21.00: FC Basel (svájci)–Aston Villa (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Freiburg (német)–Salzburg (osztrák)
21.00: FCSB (román)–Feyenoord (holland)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Bologna (olasz)
21.00: Panathinaikosz (görög)–Viktoria Plzen (cseh)
21.00: Brann Bergen (norvég)–Fenerbahce (török)

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Lyon54111–2+912
  2. Midtjylland54112–5+712
  3. Aston Villa5418–3+512
  4. Freiburg5328–3+511
  5. Real Betis5328–3+511
  6. FERENCVÁROS5329–5+411
  7. Braga53119–5+410
  8. Porto53117–4+310
  9. Genk53117–5+210
10. Celta Vigo53211–7+49
11. Lille53210–6+49
12. Stuttgart5328–4+49
13. Viktoria Plzen5236–2+49
14. Panathinaikosz5329–7+29
15. Roma5327–5+29
16. Nottingham Forest52219–5+48
17. PAOK522110–7+38
18. Bologna52217–4+38
19. Brann Bergen52216–3+38
20. Fenerbahce52215–508
21. Celtic52127–8–17
22. Crvena zvezda52124–5–17
23. Dinamo Zagreb52127–10–37
24. Basel5237–706
25. Ludogorec5238–11–36
26. Young Boys5237–12–56
27. Go Ahead Eagles5234–9–56
28. Sturm Graz51134–7–34
29. Salzburg5145–10–53
30. Feyenoord5144–9–53
31. FCSB5143–8–53
32. Utrecht5142–7–51
33. Rangers5142–9–71
34. Malmö5142–10–81
35. Maccabi Tel-Aviv5141–14–131
36. Nice554–12–80
EURÓPA-LIGA



 



 

 

 

