„Ha a Fradinak esélyt adsz…” – egy skót, aki már veszített az FTC ellen

Neilson 2004-ben játszott a Fradi ellen (Fotó: archív)

„A legfontosabb a Rangers számára a védekezés lesz – mondta a BBC skót futballpodcastjében a glasgow-i gárda csütörtöki, budapesti meccse kapcsán a 45 éves edző, korábbi egyszeres skót válogatott labdarúgó, Robbie Neilson. – A Rangers már a hazai bajnokságban is küzdött ezzel, de a nemzetközi porondon már nem lehet megúszni büntetlenül a védekezésben elkövetett hibákat. A Ferencváros igazán erős, tapasztalt csapat, néhány kimondottan jó csatárral, kiemelve Varga Barnabást, aki vezeti a csapat góllövőlistáját. Ha ezeknek a játékosoknak esélyt adnak a védők, akkor gólt fognak szerezni.”

Az egykor jobbhátvédként futballozó Neilson akár a saját tapasztalataira támaszkodva is mondhatja ezt, hiszen a László Csaba vezetőedző által irányított Ferencváros már 2004-ben is kihasználta a Hearts-védelem hibáit, és Rósa Dénes találatával 1–0-ra győzött Skóciában, az UEFA-kupa csoportkörében, a Neilsont is soraiban tudó hazaiak ellen.

Miovszki 2022-ben távozott az MTK-tól, három év után a Rangers játékosaként tér vissza Budapestre (Fotó: Rangers FC)

„Azon múlhat a meccs, meg tudja-e szilárdítani a védekezését a Rangers” – fogalmazott Neilson, aki szerint a Rangers legutóbbi, Kilmarnock elleni 3–0-s győzelme már jó előjel a Ferencváros elleni meccset megelőzően. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a skót csapat az Európa-ligában eddig öt meccsen csupán egy pontot szerzett, és csak két gólt szerzett, miközben kilencet kapott, míg a táblázaton a 6. helyen álló Ferencváros még nem kapott ki a sorozatban, és éppen annyi gólt szerzett, ahányat a Rangers kapott… Ráadásul a Rangers a bajnokságban sem szárnyal, hiszen csak a 4. pozíciót foglalja el.

„A Kilrmanock elleni idegenbeli győzelem jót tehet a játékosok önbizalmának, de a 3–0-s siker ellenére nem gondolom, hogy fantasztikusan játszott a csapat. Ma nehéz környezetben nehéz meccs vár a csapatra, de az európai kupameccsek már csak ilyenek” – tette hozzá Neilson.

Szerinte arról egyelőre nem érdemes beszélni, hogy a jelenleg a 33. helyen álló Rangers továbbjuthat-e még az Európa-ligában, viszont egy sikeres budapesti mérkőzés lendületet adhat a csapatnak a jövő évi folytatás előtt.

A Kilmarnock elleni bajnokin két gólt szerzett a Rangers nyáron, a spanyol Gironától igazolt északmacedón válogatott csatára, Bojan Miovszki, aki korábban, az MTK játékosaként az NB I-ben ötször is játszott az FTC ellen, viszont az El csoportkörében ebben az idényben még nem talált a kapuba. Ugyanakkor a Ferencváros ellen 2022-ben már szerzett gólt az Üllői úton, azt a meccset 3–0-ra az MTK nyerte meg, Miovszki a gólja mellett két gólpasszt is adott.