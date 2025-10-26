NB II: Kecskeméti TE–Karcagi SC

LABDARÚGÓ NB II

11. FORDULÓ

KECSKEMÉTI TE–KARCAGI SC 0–0

Kecskemét, Széktói Stadion, 1573 néző. Vezeti: Nagy Róbert (Buzás Balázs, Belicza Bence Péter)

KTE: Varga B. - Szabó A., Belényesi, Szojma - Győrfi, Derekas, Kovács B., Eördögh - Czékus, Banó-Szabó - Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián

Karcag: Fedinisinec - Győri, Szekszárdi, Fazekas L., Pap Zs. - Vida, Szűcs K. - Kovalovszki, Sain, Girsik - Regenyei. Vezetőedző: Varga Attila





PERCRŐL PERCRE



Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az öt forduló óta veretlen Kecskemét az előző két bajnokiját egyaránt 1–0-ra megnyerő, újonc Karcag ellen. Ha a KTE győz, megelőzi ellenfelét.



