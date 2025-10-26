Nemzeti Sportrádió

NB II: Kecskeméti TE–Karcagi SC

NYITRAY ANDRÁSNYITRAY ANDRÁS
2025.10.26. 16:31
Karcag archív (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd)
NB II Karcag élő közvetítés labdarúgó NB II Kecskemét labdarúgó NB II 11. forduló KTE
A labdarúgó NB II 11. fordulójában a játéknap előtt 6. helyezett Kecskeméti TE az egy ponttal és egy hellyel előtte álló újonc Karcagi SC-t látja vendégül. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
11. FORDULÓ

KECSKEMÉTI TE–KARCAGI SC 0–0 
Kecskemét, Széktói Stadion, 1573 néző. Vezeti: Nagy Róbert (Buzás Balázs, Belicza Bence Péter) 
KTE: Varga B. - Szabó A., Belényesi, Szojma - Győrfi, Derekas, Kovács B., Eördögh - Czékus, Banó-Szabó - Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián 
Karcag: Fedinisinec - Győri, Szekszárdi, Fazekas L., Pap Zs. - Vida, Szűcs K. - Kovalovszki, Sain, Girsik - Regenyei. Vezetőedző: Varga Attila


 

PERCRŐL PERCRE
 

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az öt forduló óta veretlen Kecskemét az előző két bajnokiját egyaránt 1–0-ra megnyerő, újonc Karcag ellen. Ha a KTE győz, megelőzi ellenfelét.


 

 

Ezek is érdekelhetik