NB II: Kecskeméti TE–Karcagi SC
A labdarúgó NB II 11. fordulójában a játéknap előtt 6. helyezett Kecskeméti TE az egy ponttal és egy hellyel előtte álló újonc Karcagi SC-t látja vendégül. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
11. FORDULÓ
KECSKEMÉTI TE–KARCAGI SC 0–0
Kecskemét, Széktói Stadion, 1573 néző. Vezeti: Nagy Róbert (Buzás Balázs, Belicza Bence Péter)
KTE: Varga B. - Szabó A., Belényesi, Szojma - Győrfi, Derekas, Kovács B., Eördögh - Czékus, Banó-Szabó - Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián
Karcag: Fedinisinec - Győri, Szekszárdi, Fazekas L., Pap Zs. - Vida, Szűcs K. - Kovalovszki, Sain, Girsik - Regenyei. Vezetőedző: Varga Attila
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az öt forduló óta veretlen Kecskemét az előző két bajnokiját egyaránt 1–0-ra megnyerő, újonc Karcag ellen. Ha a KTE győz, megelőzi ellenfelét.
