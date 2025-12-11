Nemzeti Sportrádió

NB I: izraeli és amerikai klubok is érdeklődnek a ZTE brazilja iránt – sajtóhír

T. Z.T. Z.
2025.12.11. 16:05
Maxsuell Alegria (Fotó: ZTE FC)
Külföldi csapatok érdeklődését is felkeltette a labdarúgó NB I-ben szereplő Zalaegerszeg brazil támadója, Maxsuell Alegria – számolt be róla az átigazolási hírekben jól értesült Rudy Galetti.

A 21 éves brazil szélső, Maxsuell Alegria jelenleg kölcsönben szerepel Zalaegerszegen, de állítólag izraeli és a következő idény keretét tervező MLS-klubok is érdeklődnek iránta – erről az átigazolási ügyekben általában jól értesült Rudy Galetti számolt be csütörtökön a hivatalos X-oldalán.

Alegria eddig 11 NB I-s mérkőzésen egy gólig és három gólpasszig jutott, a ZTE előtt a Nova Iguacuban szerepelt.

 

