NB I: izraeli és amerikai klubok is érdeklődnek a ZTE brazilja iránt – sajtóhír

A 21 éves brazil szélső, Maxsuell Alegria jelenleg kölcsönben szerepel Zalaegerszegen, de állítólag izraeli és a következő idény keretét tervező MLS-klubok is érdeklődnek iránta – erről az átigazolási ügyekben általában jól értesült Rudy Galetti számolt be csütörtökön a hivatalos X-oldalán.

Alegria eddig 11 NB I-s mérkőzésen egy gólig és három gólpasszig jutott, a ZTE előtt a Nova Iguacuban szerepelt.