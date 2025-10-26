Nemzeti Sportrádió

NB II: a Vasas nem bírt a BVSC-vel, gólzáporos döntetlen Szentlőrincen – ez történt eddig a 11. fordulóban!

F. B., P. Gy., R. Z.F. B., P. Gy., R. Z.
2025.10.26. 14:53
null
Pontokat hullajtott a Vasas a BVSC otthonában (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC)
Hat mérkőzést rendeznek vasárnap a labdarúgó NB II 11. fordulójában. A szombati nyitányon a Videoton 1–0-ra legyőzte a Szegedet, míg a kora délutáni találkozók közül a BVSC és a Vasas összecsapása gól nélküli, a Szentlőrinc és a Békéscsaba meccse 2–2-es döntetlennel zárult. Már villanyfényben 17 órától a Kecskeméti TE a remekül szereplő újonc Karcagot, a Csákvár a Tiszakécskét, az Ajka a Kozármislenyt, a Bp. Honvéd pedig a Mezőkövesdet látja vendégül. A Budafok–Soroksár találkozót hétfő este játsszák. Kövesse velünk az eredmények alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi mérkőzésről online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!


LABDARÚGÓ NB II
11. FORDULÓ

Cikkünk folyamatosan frissül...

A 13 órakor kezdődött találkozók végeredményei: 

BVSC-Zugló–Vasas FC 0–0 Kihagyott 11-es: Tóth M. (39., Vasas) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Szentlőrinc–Békéscsaba 1912 Előre 2–2 (Nyári P. 45., Ambach 86., ill. Kóródi 10., Zsolnai R. 44.) – Kiállítva: Adamcsek (82., Szentlőrinc) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Később kezdődik:

17.00: Kecskeméti TE–Karcagi SC
17.00: Aqvital FC Csákvár–Tiszakécskei LC
17.00: FC Ajka–HR-Rent Kozármisleny
17.00: Budapest Honvéd FC–Mezőkövesd Zsóry FC

Szombaton játszották:
Videoton FC Fehérvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1–0
Hétfőn rendezik:
20.00: Budafoki MTE–Soroksár SC (Tv: M4 Sport)

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Vasas FC1071219–12+722
  2. Mezőkövesd1062217–10+720
  3. Budapest Honvéd1061320–10+1019
  4. Szeged-Csanád GA1153313–10+318
  5. Karcagi SC1053212–12018
  6. Kecskeméti TE1052316–13+317
  7. Csákvár1044213–8+516
  8. Videoton FC Fehérvár1134413–13013
  9. Soroksár SC1033416–18–212
10. Tiszakécske1033411–17–612
11. FC Ajka103167–13–610
12. Békéscsaba1024412–15–310
13. Kozármisleny102448–15–710
14. Szentlőrinc1023511–13–29
15. Budafoki MTE102357–13–69
16. BVSC-Zugló102179–12–37


 

 

