NB II: a Vasas nem bírt a BVSC-vel, gólzáporos döntetlen Szentlőrincen – ez történt eddig a 11. fordulóban!

Hat mérkőzést rendeznek vasárnap a labdarúgó NB II 11. fordulójában. A szombati nyitányon a Videoton 1–0-ra legyőzte a Szegedet, míg a kora délutáni találkozók közül a BVSC és a Vasas összecsapása gól nélküli, a Szentlőrinc és a Békéscsaba meccse 2–2-es döntetlennel zárult. Már villanyfényben 17 órától a Kecskeméti TE a remekül szereplő újonc Karcagot, a Csákvár a Tiszakécskét, az Ajka a Kozármislenyt, a Bp. Honvéd pedig a Mezőkövesdet látja vendégül. A Budafok–Soroksár találkozót hétfő este játsszák. Kövesse velünk az eredmények alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi mérkőzésről online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!



LABDARÚGÓ NB II

11. FORDULÓ Cikkünk folyamatosan frissül... A 13 órakor kezdődött találkozók végeredményei: BVSC-Zugló–Vasas FC 0–0 – Kihagyott 11-es: Tóth M. (39., Vasas) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szentlőrinc–Békéscsaba 1912 Előre 2–2 (Nyári P. 45., Ambach 86., ill. Kóródi 10., Zsolnai R. 44.) – Kiállítva: Adamcsek (82., Szentlőrinc) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT! Később kezdődik: 17.00: Kecskeméti TE–Karcagi SC

17.00: Aqvital FC Csákvár–Tiszakécskei LC

17.00: FC Ajka–HR-Rent Kozármisleny

17.00: Budapest Honvéd FC–Mezőkövesd Zsóry FC Szombaton játszották:

Videoton FC Fehérvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1–0

Hétfőn rendezik:

20.00: Budafoki MTE–Soroksár SC (Tv: M4 Sport) A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Vasas FC 10 7 1 2 19–12 +7 22 2. Mezőkövesd 10 6 2 2 17–10 +7 20 3. Budapest Honvéd 10 6 1 3 20–10 +10 19 4. Szeged-Csanád GA 11 5 3 3 13–10 +3 18 5. Karcagi SC 10 5 3 2 12–12 0 18 6. Kecskeméti TE 10 5 2 3 16–13 +3 17 7. Csákvár 10 4 4 2 13–8 +5 16 8. Videoton FC Fehérvár 11 3 4 4 13–13 0 13 9. Soroksár SC 10 3 3 4 16–18 –2 12 10. Tiszakécske 10 3 3 4 11–17 –6 12 11. FC Ajka 10 3 1 6 7–13 –6 10 12. Békéscsaba 10 2 4 4 12–15 –3 10 13. Kozármisleny 10 2 4 4 8–15 –7 10 14. Szentlőrinc 10 2 3 5 11–13 –2 9 15. Budafoki MTE 10 2 3 5 7–13 –6 9 16. BVSC-Zugló 10 2 1 7 9–12 –3 7

