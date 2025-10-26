NB II: a Vasas nem bírt a BVSC-vel, gólzáporos döntetlen Szentlőrincen – ez történt eddig a 11. fordulóban!
Hat mérkőzést rendeznek vasárnap a labdarúgó NB II 11. fordulójában. A szombati nyitányon a Videoton 1–0-ra legyőzte a Szegedet, míg a kora délutáni találkozók közül a BVSC és a Vasas összecsapása gól nélküli, a Szentlőrinc és a Békéscsaba meccse 2–2-es döntetlennel zárult. Már villanyfényben 17 órától a Kecskeméti TE a remekül szereplő újonc Karcagot, a Csákvár a Tiszakécskét, az Ajka a Kozármislenyt, a Bp. Honvéd pedig a Mezőkövesdet látja vendégül. A Budafok–Soroksár találkozót hétfő este játsszák. Kövesse velünk az eredmények alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi mérkőzésről online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!
LABDARÚGÓ NB II
11. FORDULÓ
Cikkünk folyamatosan frissül...
A 13 órakor kezdődött találkozók végeredményei:
BVSC-Zugló–Vasas FC 0–0 – Kihagyott 11-es: Tóth M. (39., Vasas) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Szentlőrinc–Békéscsaba 1912 Előre 2–2 (Nyári P. 45., Ambach 86., ill. Kóródi 10., Zsolnai R. 44.) – Kiállítva: Adamcsek (82., Szentlőrinc) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Később kezdődik:
17.00: Kecskeméti TE–Karcagi SC
17.00: Aqvital FC Csákvár–Tiszakécskei LC
17.00: FC Ajka–HR-Rent Kozármisleny
17.00: Budapest Honvéd FC–Mezőkövesd Zsóry FC
Szombaton játszották:
Videoton FC Fehérvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1–0
Hétfőn rendezik:
20.00: Budafoki MTE–Soroksár SC (Tv: M4 Sport)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Vasas FC
|10
|7
|1
|2
|19–12
|+7
|22
|2. Mezőkövesd
|10
|6
|2
|2
|17–10
|+7
|20
|3. Budapest Honvéd
|10
|6
|1
|3
|20–10
|+10
|19
|4. Szeged-Csanád GA
|11
|5
|3
|3
|13–10
|+3
|18
|5. Karcagi SC
|10
|5
|3
|2
|12–12
|0
|18
|6. Kecskeméti TE
|10
|5
|2
|3
|16–13
|+3
|17
|7. Csákvár
|10
|4
|4
|2
|13–8
|+5
|16
|8. Videoton FC Fehérvár
|11
|3
|4
|4
|13–13
|0
|13
|9. Soroksár SC
|10
|3
|3
|4
|16–18
|–2
|12
|10. Tiszakécske
|10
|3
|3
|4
|11–17
|–6
|12
|11. FC Ajka
|10
|3
|1
|6
|7–13
|–6
|10
|12. Békéscsaba
|10
|2
|4
|4
|12–15
|–3
|10
|13. Kozármisleny
|10
|2
|4
|4
|8–15
|–7
|10
|14. Szentlőrinc
|10
|2
|3
|5
|11–13
|–2
|9
|15. Budafoki MTE
|10
|2
|3
|5
|7–13
|–6
|9
|16. BVSC-Zugló
|10
|2
|1
|7
|9–12
|–3
|7
