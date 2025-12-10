Férfi kézilabda NB I: szegedi győzelem az FTC otthonában

A vendégektől Mario Sostaric és Sebastian Frimmel egyaránt hétszer volt eredményes.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

13. forduló

FTC-Green Collect–OTP Bank-Pick Szeged 30–33 (14–20)

Budapest, Elek Gyula Aréna, 600 néző. Vezette: Horváth P., Marton B.

FTC: Borbély – Bujdosó 3 (3), Ancsin 3, Debreczeni 2, GYŐRI M. 5, Nagy B. 2, Kovacsics 1. Csere: Győri K. (kapus), FÜZI 5, Csanálosi 1, Koller, Karai 1, Juhász Á. 3, Csörgő K. 4. Edző: Pásztor István

SZEGED: Mikler – SOSTARIC 7 (2), GARCIANDIA 5, Toto 1, Kukics 2, Bodó, FRIMMEL 7 (2). Csere: Thulin (kapus), Jelinic 1, Mackovsek 4, Fazekas M., Smárason 4, Gottfridsson 1, Szilágyi B., Kalaras 1. Edző: Michael Apelgren

Az eredmény alakulása. 10. p.: 4–5. 18. p.: 7–10. 24. p.: 10–16. 42. p.: 19–27. 52. p.: 24–30. Kiállítások: 4, ill. 4 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 5/4

MESTERMÉRLEG

Pásztor István: – Az első félidőben dőlt el minden, ekkor ziccereket rontottunk, és nem volt védésünk. Ez nem a kapusok kritikája, ellenfelünk egyszerűen nagyon eredményesen támadott. A második játékrészben jó teljesítményt nyújtottunk, gyors gólokat lőttünk, valójában ennyi volt ebben a meccsben.

Michael Apelgren: – A sérültjeink nélkül is magabiztos sikerrel zártuk az évet, fontos két pontot szereztünk. Elégedett lehetek a hozzáállással, a hajráig jól játszottunk, viszont a hét a hat ellen nem volt könnyű dolgunk.