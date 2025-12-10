Férfi kézilabda NB I: szegedi győzelem az FTC otthonában

Nemzeti Sportrádió

2025.12.10. 19:47
Mario Sostaric (Fotó: Árvai Károly, archív)
A Szeged 33–30-ra győzött a Ferencváros otthonában a férfi kézilabda NB I egyetlen szerdai mérkőzésén.

 

A vendégektől Mario Sostaric és Sebastian Frimmel egyaránt hétszer volt eredményes.

KÉZILABDA
FÉRFI NB I
13. forduló
FTC-Green Collect–OTP Bank-Pick Szeged 30–33 (14–20)
Budapest, Elek Gyula Aréna, 600 néző. Vezette: Horváth P., Marton B. 
FTC: Borbély – Bujdosó 3 (3), Ancsin 3, Debreczeni 2, GYŐRI M. 5, Nagy B. 2, Kovacsics 1. Csere: Győri K. (kapus), FÜZI 5, Csanálosi 1, Koller, Karai 1, Juhász Á. 3, Csörgő K. 4. Edző: Pásztor István
SZEGED: Mikler – SOSTARIC 7 (2), GARCIANDIA 5, Toto 1, Kukics 2, Bodó, FRIMMEL 7 (2). Csere: Thulin (kapus), Jelinic 1, Mackovsek 4, Fazekas M., Smárason 4, Gottfridsson 1, Szilágyi B., Kalaras 1. Edző: Michael Apelgren
Az eredmény alakulása. 10. p.: 4–5. 18. p.: 7–10. 24. p.: 10–16. 42. p.: 19–27. 52. p.: 24–30. Kiállítások: 4, ill. 4 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 5/4
MESTERMÉRLEG
Pásztor István: – Az első félidőben dőlt el minden, ekkor ziccereket rontottunk, és nem volt védésünk. Ez nem a kapusok kritikája, ellenfelünk egyszerűen nagyon eredményesen támadott. A második játékrészben jó teljesítményt nyújtottunk, gyors gólokat lőttünk, valójában ennyi volt ebben a meccsben.
Michael Apelgren: – A sérültjeink nélkül is magabiztos sikerrel zártuk az évet, fontos két pontot szereztünk. Elégedett lehetek a hozzáállással, a hajráig jól játszottunk, viszont a hét a hat ellen nem volt könnyű dolgunk.

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K    

Gk 

  1. Szeged

15

12

1

2

529–416

+113 

25 

  2. Veszprém

12

12

482–345

+137 

24 

  3. Tatabánya

12

10

2

382–344

+38 

20 

  4. FTC

13

7

1

5

432–410

+22 

15 

  5. Győr

12

6

6

369–369

12 

  6. Csurgó

13

4

3

6

370–376

–6 

11 

  7. Gyöngyös

12

5

7

330–355

–25 

10 

  8. Budai Farkasok-Rév

12

3

4

5

330–361

–31 

10 

  9. PLER

12

4

2

6

324–361

–37 

10 

10. Balatonfüred

11

4

1

6

297–315

–18 

11. Szigetszentmiklós

13

4

1

8

348–395

–47 

12. NEKA

13

3

2

8

352–389

–37 

13. Komló

12

2

2

8

319–362

–43 

14. Budakalász

12

2

1

9

339–405

–66 

 

 

