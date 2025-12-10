Férfi kézilabda NB I: szegedi győzelem az FTC otthonában
A vendégektől Mario Sostaric és Sebastian Frimmel egyaránt hétszer volt eredményes.
FTC-Green Collect–OTP Bank-Pick Szeged 30–33 (14–20)
Budapest, Elek Gyula Aréna, 600 néző. Vezette: Horváth P., Marton B.
FTC: Borbély – Bujdosó 3 (3), Ancsin 3, Debreczeni 2, GYŐRI M. 5, Nagy B. 2, Kovacsics 1. Csere: Győri K. (kapus), FÜZI 5, Csanálosi 1, Koller, Karai 1, Juhász Á. 3, Csörgő K. 4. Edző: Pásztor István
SZEGED: Mikler – SOSTARIC 7 (2), GARCIANDIA 5, Toto 1, Kukics 2, Bodó, FRIMMEL 7 (2). Csere: Thulin (kapus), Jelinic 1, Mackovsek 4, Fazekas M., Smárason 4, Gottfridsson 1, Szilágyi B., Kalaras 1. Edző: Michael Apelgren
Az eredmény alakulása. 10. p.: 4–5. 18. p.: 7–10. 24. p.: 10–16. 42. p.: 19–27. 52. p.: 24–30. Kiállítások: 4, ill. 4 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 5/4
MESTERMÉRLEG
Pásztor István: – Az első félidőben dőlt el minden, ekkor ziccereket rontottunk, és nem volt védésünk. Ez nem a kapusok kritikája, ellenfelünk egyszerűen nagyon eredményesen támadott. A második játékrészben jó teljesítményt nyújtottunk, gyors gólokat lőttünk, valójában ennyi volt ebben a meccsben.
Michael Apelgren: – A sérültjeink nélkül is magabiztos sikerrel zártuk az évet, fontos két pontot szereztünk. Elégedett lehetek a hozzáállással, a hajráig jól játszottunk, viszont a hét a hat ellen nem volt könnyű dolgunk.
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Szeged
15
12
1
2
529–416
+113
25
|2. Veszprém
12
12
–
–
482–345
+137
24
|3. Tatabánya
12
10
–
2
382–344
+38
20
|4. FTC
13
7
1
5
432–410
+22
15
|5. Győr
12
6
–
6
369–369
0
12
|6. Csurgó
13
4
3
6
370–376
–6
11
|7. Gyöngyös
12
5
–
7
330–355
–25
10
|8. Budai Farkasok-Rév
12
3
4
5
330–361
–31
10
|9. PLER
12
4
2
6
324–361
–37
10
|10. Balatonfüred
11
4
1
6
297–315
–18
9
|11. Szigetszentmiklós
13
4
1
8
348–395
–47
9
|12. NEKA
13
3
2
8
352–389
–37
8
|13. Komló
12
2
2
8
319–362
–43
6
|14. Budakalász
12
2
1
9
339–405
–66
5