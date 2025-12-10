Férfi kosárlabda BL: kikapott a Szolnok Rigában, nem dőlt el a továbbjutás

Rigában lépett pályára szerda este a Bajnokok Ligája első csoportkörének ötödik fordulójában a Szolnok, amely október végén a miskolci „albérletében” egy ponttal, 77–76-ra verte meg a találkozó előtt még mindig nyeretlen letteket. Az utolsó előtti játéknapon az Olajnak a továbbjutás volt a tét: egy idegenbeli bravúr esetén a bosnyák Vedran Bosnic együttese már biztosan elérte volna a playint, vagyis nem lehetett volna utolsó a kvartettjében (függetlenül az AEK–Levice meccs eredményétől).

A már említett hazai összecsapáson jó lett kezdést követően 15 ponttal elhúzott a magyar bajnok, de a hajrá szoros lett, s Brady Skeens bravúros blokkja kellett az ukrán Illja Szidorov dobásakor, hogy a Szolnok győztesen jöjjön le a DVTK Aréna parkettjéről. Az NB I-et 11 győzelemmel hibátlanul vezető Olajbányász egyik vezére, a BL-gólpasszlistáját (9 assziszt/mérkőzés) vezető Somogyi Ádám nélkül érkezett Lettországba, így jócskán csökkentek győzelmi esélyei (főleg mert a hetek óta maródi amerikai Le'Tre Darthard sem tartott a kerettel). A combsérüléseel bajlódó válogatott karmester helyére a kezdőbe bekerülő Krnjajszki Borisz remekül nyitott, négy perc alatt öt pontot dobott, a vendégek pedig vezettek. A negyed végére melegedtek bele a hazaiak, 19–18-nál már a Riga állt jobban, majd elhúzott 27–21-re. A vendégtriplák nem estek be és sok lepattanót szedtek a hazaiak, akik egyre nagyobb önbizalommal játszottak. 32–24-nél Bosnic időt kért, kieresztette a hangját, főleg azt kérve a játékosaitól, hogy ne engedjenek könnyű kosarat a letteknek.

Nyolc pontra kapaszkodott fel a két amerikai, Brady Skeens és Auston Barnes pontjaira építő Olaj a harmadik negyed elején, aztán 14 ponttal újra megléptek a lettek, ám egy 10–0-s etappal visszajött a meccsbe a vendéggárda. Két perccel a meccs vége előtt (65–60) három támadást sem tudott ponttal befejezni a Szolnok, közben a 39. percben Pallai Tamás térdére esett rá egy lett center, így a csapatkapitányt ölben kellett levinni a parkettről, a végjáték pedig a Rigáé lett. A továbbjutás sorsa így még nem dőlt el, de annyi biztos, ha jövő kedden a hibátlan AEK ellen győz az Olaj, akkor ott lesz a folytatásban.

KOSÁRLABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

F-CSOPORT, 5. FORDULÓ

VEF RIGA (lett)–NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ 76–62 (19–20, 20–8, 18–21, 19–13)

Riga, 1700 néző. V: Conde, Calatrava (spanyolok), Velikov (bolgár)

RIGA: Andzevs 8, Bumeisters 2, Porter 8, ALEKSANDROVS 10/6, TORO 9. Csere: Carlson 3, KILPS 19/6, SZIDOROV 17/15, Butirins. Edző: Martins Gulbis

SZOLNOK: Krnjajszki 12/3, Holt 7/3, Pallai 5/3, BARNES 17/3, SKEENS 17. Csere: Rudner, Vrbac 2, Molnár M. 2. Edző: Vedran Bosnic

Kipontozódott: Rudner (34. p.), Holt (38. p.),

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–5. 6. p.: 9–14. 10. p.: 19–18. 12. p.: 25–20. 15. p.: 29–21. 17. p.: 35–24. 23. p.: 41–33. 25. p.: 47–33. 27. p.: 47–43. 31. p.: 63–51. 37. p.: 65–60

MESTERMÉRLEG

Vedran Bosnic: – A legjobbunkat próbáltuk adni, ami azért volt fontos, mert két kulcsemberünk hiányzott. Így is öt pontra voltunk a Rigától két perccel a meccs vége előtt. Sajnos Pallai Tamás is megsérült, reméljük, nem lesz nagyobb baj, most miatta jobban aggódom, mint a mérkőzés eredménye miatt. Levonjuk a tanulságokat, szerintem védekezésben elég jól teljesítettünk, de a lepattanóharcban nagyon kikaptunk. Azzal elégedett lehetek, hogy aki játszott, megtett minden tőle telhetőt.

A csoport másik meccsén

AEK (görög)–Léva (szlovák) 99–88 – hosszabbítás után