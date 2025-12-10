Nemzeti Sportrádió

BL: Real Madrid–Manchester City

2025.12.10. 20:50
Vinícius (fehérben) kihagyta a helyzetét a 7. percben (Fotó: Getty Images)
A labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 6. fordulójának egyik slágermeccsén a Real Madrid a Manchester Cityt fogadja a Santiago Bernabéu Stadionban. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) 1–0 – ÉLŐ
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion. Vezeti: Turpin (francia)
Real Madrid: Courtois – Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras – Tchouaméni, Ceballos – Rodrygo, Jude Bellingham, Vinícius Júnior – Gonzalo García. Vezetőedző: Xabi Alonso
Man. City: Donnarumma – Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol, O'Reilly – Bernardo Silva, Nico González, Foden – Cherki, Doku – Haaland. Menedzser: Pep Guardiola
Gólszerző: Rodrygo (28.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

