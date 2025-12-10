Női kosár Euroliga: hazai vereséggel kezdte a második szakaszt a DVTK

Nem volt valami hatékony, ahogyan a DVTK HUNTHERM belevágott az Euroliga második csoportkörébe. Alig több mint két perc telt el, 8–0-ra vezetett a látogató Basket Landes, úgyhogy Völgyi Péter nagyon hamar ki is kérte első idejét. Azt már a kezdés előtt tudhattuk, a miskolciak halvány továbbjutási reményeit csak az táplálhatja tovább, ha ezt a hazai találkozót megnyerik. A Landes hisz az állandóságban, 2018 óta irányítja Julie Barennes, a korábbi bedobó még mindig fiatal edzőnek számít, csak 39 éves – Völgyi mester is ebben az évben került a DVTK kötelékébe, három éven át sportszakmai igazgatóként dolgozott.

Az első negyed végére feljött egy pontra a házigazda, majd az amerikai Bella Smuda középtávolijával először vezetett (15–14). Hamarosan viszont repesztett egy 9–0-t a Landes, úgyhogy ismét lehetett kapaszkodni visszafelé. Hol közeledett, hol távolodott a magyar bajnoki ezüstérmes, viszont az erőfeszítések kudarcot vallottak, a francia együttes a papírformának megfelelően biztosan nyert.

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA, MÁSODIK CSOPORTKÖR

F-CSOPORT, 1. FORDULÓ

DVTK HUNTHERM–BASKET LANDES (francia) 70–77 (13–14, 22–27, 9–17, 26–19)

Miskolc, 1700 néző. Vezette: Alcaraz (spanyol), Yalman (török), Marinakisz (görög)

DVTK: Aho N. 6, LELIK 14, Takács B. 7/3, Westbeld 8, Ginzo 7. Csere: Miklós M. 8/6, Toman P. 8/3, SMUDA 12, Aho T. Edző: Völgyi Péter

LANDES: LACAN 17/6, DROGUET 9, Bussiere 5/3, MUSA 18, Djekoundade 6/3. Csere: Ewodo 4, Macquet 2, Wojta 8, Massey 7/3, Pardon 1. Edző: Julie Barennes

Az eredmény alakulása. 3. perc: 0–8. 6. p.: 6–14. 8. p.: 11–14. 12. p.: 17–14. 14. p.: 17–23. 15. p.: 21–29. 18. p.: 29–34. 20. p.: 35–41. 23. p.: 35–46. 26. p.: 39–51. 28. p.: 42–53. 31. p.: 44–60. 34. p.: 55–65. 36. p.: 55–72. 38. p.: 61–74. 39. p.: 66–74

MESTERMÉRLEG

Völgyi Péter: – Dühös vagyok, mert úgy kezdtük a meccset, ahogy nem szabad, olyan előnyt adtunk az ellenfélnek, hogy nyugodtan tudott kosárlabdázni. Óriási energiákat tettünk bele, hogy utolérjük a vendégeket, de mivel a lepattanózásban ellenfelünk sokkal jobb volt, nem volt esélyünk megnyerni a meccset. Természetesen beszéltünk a lepattanószerzésről az öltözőben, hogy ez mennyire fontos, de egy dolog erről beszélni, és egy másik a pályán megcsinálni. Kulcsfontosságú, hogy ebben javuljunk.

Julie Barennes: – Jó ide visszatérni, mert jó hangulatú csarnok. Kemény mérkőzés volt, olyan, amelyen voltak hullámvölgyek mindkét oldalon. Hiába mentünk el többször is, a DVTK jó csapat és vissza tudott kapaszkodni. Összességében a mi akaratunk érvényesült, a célunkat elértük.