„Minden, a kajakozásból eddig gyűjtött pénzemet elbuktam” – Kopasz Bálint csalárd ügy áldozata lett

Edzőtábori felkészülés az év végén

Bálint most tért vissza egy kéthetes válogatott edzőtáborból, Sevillából, ahol a meglepően hűvös, délutánonként 9 fok körüli időjárás a csapat nagy részét megviselte.

„Sajnos sokakkal együtt én is megfáztam és ez hátráltatta ugyan a napi munkát, az edzőtábor első hete azonban sikeres volt” – értékelt Kopasz Bálint. – Különösen fontos volt most kint a csapathajózás gyakorlása, mind páros, mind négyes egységekkel, hogy megtaláljuk a jövőbeni versenyekre legjobban passzoló csapatösszeállításokat” – avatta be a Nemzeti Sport olvasóit az olimpiai, többszörös világ-, és Európa-bajnok. Bálint arról is mesélt, hogy – egyelőre név nélkül – eddig három versenyzővel próbált ki párost, akikkel jól működött az összhang, és a közeljövőben a négyes kipróbálása is tervben van.

„Már kezd körvonalazódni, hogy milyen karakterű versenyzőkkel tudnék hatékonyan együttműködni. A magasság, dinamika, sebesség, csapásszám kulcsfontosságú, és jelenleg három olyan versenyző van, akikkel ezek a tényezők jól illeszkednek” – részletezte a szakmai munkát.

Kopasz Bálint 2026-ban a csapathajók mellett továbbra is készül egyesben is, de a válogatott érdekében a páros és a négyes egységekben való részvételt is vállalni fogja. A cél, hogy a 2028-as olimpián már mindkét egységben eredményesen álljon rajthoz.

Év végi alapozás és diós bejgli

A sevillai edzőtábor után a december 8-i héttől megkezdődik az alapozó állóképességi munka: úszás, futás, kondicionáló edzések, valamint nyújtás és mobilizálás.

„A hangsúly idén inkább az állóképességi munkán lesz, nem az izomtömeg-növelésen. Heti három-négy úszóedzés, két-három futóedzés és három kondicionáló edzés szerepel a programban, melyet édesanyámmal, egyben edzőmmel együtt állítottunk össze” – beszél már a jövő évi terveiről Bálint, aki édesanyjával, Demeter Irénnel együtt roppant sikeres duót alkot.

Bár a Győri VSE versenyzője híres a rendkívül alapos és személyre szabott táplálkozási szokásairól, de azért karácsonykor megengedi magának az édességeket: „édesszájú vagyok, nagy kedvencem a diós bejgli, de más karácsonyi süteményeket is szívesen nassolok, persze csak mértékkel. Az ünnepi időszak végén visszatérek a szigorú diétához, úgyhogy nem aggódom, már tapasztalatból tudom, hogy a rövid, időszakos kilengések nem hagynak nyomot rajtam” – mondja az idei milánói világbajnokság férfi királyszámának győztese.

Személyes tragédia: az elveszített családi ház és az anyagi veszteség

Noha az idei év egy különleges rekord felállításáról is szólt, hiszen Kopasz Bálint lett az első magyar kajakos, akinek a férfiak királyszámában sikerült három egyéni világbajnoki aranyat is nyernie, ez az év attól is emlékezetes lesz, hogy Bálint először beszél a nyilvánosság előtt egy őt ért hatalmas és az egész életét befolyásoló traumáról.

„2023 februárjában szerződést kötöttem egy építőipari céggel, hogy a sokéves versenyzésből és szponzori támogatásokból összegyűjtött, 91 millió forintomból egy könnyűszerkezetes családi házat építtessek a szüleimnek és magamnak egy nagy körültekintéssel kiválasztott cég segítségét kérve. A ház kulcsrakész átadása 2024 januárjára volt kitűzve, de az építkezés leállt, a cég eltűnt a pénzzel, a ház huszonöt százalékos készültségnél életveszélyes állapotban maradt, erről egy több mint százoldalas igazságügyi szakértői jelentés is készült. Az épületet végül visszabontották, a telek jelenleg üres, a veszteségem pedig óriási. Minden, a kajakozásból eddig gyűjtött pénzemet elbuktam. Jelenleg is zajlik a nyomozás, a pénz visszaszerzése bizonytalan, négy ügyvéd is úgy látja, hogy a pénz nagy valószínűséggel elveszett” – részletezi a döbbenetesen csalárd ügy eddigi fejezeteit a kajakos, aki a jelenleg is zajló nyomozás érdekeire tekintettel természetesen nem említ neveket és egyéb adatokat az ügyre vonatkozóan. Ugyanakkor eltökélt abban, hogy a nyilvánosság elé tárja majd az ügy részleteit, amikor számára akár pozitív, akár negatív módon, de nyugvópontra jut a folyamat.

Nehezen cipelt lelki teher és megküzdés a stresszel

A családi ház elvesztése és az anyagi veszteség nemcsak Bálintot, hanem szüleit is komolyan megviselte.

„A szüleimmel együtt lakom ma még, az lett volna terv, hogy közösen költözzünk egy valamivel nagyobb és kényelmesebb otthonba. A közös háztartás fenntartása, a családi összetartás hozzájárul a sikereimhez, de a veszteség feldolgozása mindenkinek nehéz. Be kell vallanom, hogy szüleim támogatása nélkül idegileg már tönkrementem volna ebben a lassan két éve húzódó traumában, de így is napi szinten jelen van a stressz, amit nem könnyű feldolgozni” – tárja fel a nehéz helyzetét Bálint. A párizsi olimpia Bálint számára bizonyos szempontból csalódás volt, bár harmadik helyezése önmagában kiemelkedő eredmény.

„Nem keresek kifogásokat, de úgy érzem, hogy az akkor már folyamatban lévő ügy, az anyagi és lelki teher rányomta a bélyegét a teljesítményemre. Most azért is döntöttem úgy, hogy beszélek erről, mert tudom, hogy velem együtt sok károsult van, és nem szeretném, ha következmények nélkül maradna mindez” – meséli a bajnok, aki azt is hozzáteszi, az ügy lezártáig nem kíván többet a témában nyilatkozni, ugyanakkor hálás mindazoknak, akik eddig is támogatták.

„Őszintén remélem, hogy rendeződik a helyzetem, és még nagyobb lendülettel tudok a jövőben a sportra koncentrálni”.