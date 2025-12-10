Kosárlabda: Biczó Panna gyorsan felvette az NB I/A-csoport tempóját

Az utánpótláskorúak közül Biczó Panna berobbanása jelenti az egyik legkellemesebb meglepetést a női NB I/A-csoportos kosárlabda-bajnokság jelenlegi évadában. A 2008-as születésű, vagyis még juniorkorú ígéret az újonc Csata TKK színeiben szeptember végén mutatkozott be a felnőtt első osztályban, és mostanra a XIII. kerületiek fontos kiegészítő játékosává lépett elő.

A hátvédreménység az elmúlt három fordulóban 12 pontot, 3 lepattanót, 1,7 szerzett labdát és 14,3-as VAL-mutatót átlagolt,

s ezzel mindannyiszor győzelemhez segítette Tursics Krisztián csapatát.

„Nagyon boldog és hálás vagyok, hogy mindjárt elsőévesként ilyen sok lehetőségek kaphatok a bizonyításra – mondta Biczó az Utánpótlássportnak. –

A szezon legelején egyáltalán nem hittem volna, hogy ekkora szerepem lehet, de örülök, hogy így alakult.

Nyilván, az NB I/A-csoport teljesen más szintet képvisel, mint akár a B-csoportos, akár a juniorbajnokság, emiatt eleinte ezt igazi mélyvízként éltem meg, de aztán sikerült aránylag gyorsan felvennem a ritmust. Az jelentősen megkönnyítette a dolgom, hogy a csapatnál rögtön befogadtak és támogattak, illetve a kezdettől fogva biztattak arra, hogy bátran merjek vállalkozni, nem féljek a hibázástól.

Ezek a szavak pedig megadták a szükséges önbizalmat nekem, hogy élesben is megálljam a helyemet, és ha a meccsen adódik helyzet számomra, azt értékesíteni is tudjam.

Biczó Panna Forrás: Csata TKK

Panna először a 4. fordulóban játszott viszonylag sokat az Euroligában szereplő DVTK ellen, amikor is 21 perc alatt 12 pontot, közte négy triplát is behintett.

Az a mérkőzés fontos mérföldkő volt, mert onnantól végérvényesen elhittem, hogy lehet keresnivalóm az A-csoportban, és nem szabad megilletődötten játszanom.

Kicsit szürreális is volt számomra az a meccs, mert egyrészt mégiscsak euroligás csapat volt az ellenfél, ráadásul négy hármast dobtam be úgy, hogy egyébként nem tartanám magam kimondott triplaspecialistának. Az utánpótlásban nem is igazán szoktam kintről vállalkozni, főleg betörésekből, közelről szerzem a pontjaim. Hál'istennek, a Diósgyőr ellen remekül kijött a lépés, ami aztán plusz löketet és lendületet adott, és elkezdtem egyre magabiztosabbá válni – természetesen, nem elbízva magam, mert ez még csak az út eleje számomra profiként, rengeteg fejlődnivalóm akad még ahhoz, hogy meghatározó játékossá tudjak válni. Annak persze örülök, hogy az elmúlt hetekben egészen jól megy a dobás, de legalább ilyen fontos, hogy védekezésben is odategyem magam.

Azon vagyok, hogy ezt a teljesítményt képes legyek stabilizálni, illetve átmenteni a B-csoportos vagy éppen a juniorcsapatunkba is, és nyilván, szeretném magam beverekedni az U18-as válogatottba is.

(Kiemelt képen: Biczó Panna Fotó: Bodócs Szelina/Csata TKK)