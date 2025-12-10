Golovin Vlagyimir: Sajnálom, hogy esélyünk sem volt, és talán lehetőséget sem kaptunk volna

Golovin Vlagyimir először hosszú ideig nem tudott megszólalni a mérkőzés után. „Ezzel kimondtam, hogy nézett ki, kaptam négy meccs eltiltást, meg pénzbüntetést. Ugyanúgy láttam, ahogy akkor is. Sajnálom, hogy esélyünk sem volt, és lehetőséget sem kaptunk volna.”

A magyar válogatott szövetségi kapitánya így folytatta: „Amikor nem engedik megtalálni ezeket a réseket, és amikor nem fújnak be heteseket, akkor hiába keressük ezeket. Ezzel most nem szakmailag kell foglalkozni. Csak büszke vagyok a lányokra. Lejátszottuk a világbajnokságot, szerintem mindent megtettük, amit tudtunk. Ott vagyunk, ahol vagyunk. Biztos, hogy lehet még fejlődni és fogunk is. De talán az a legfontosabb, hogy a szívünk mindig ott volt.”