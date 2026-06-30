Felkészülés: három góllal kikapott a Nyíregyháza cseh ellenfelétől

„Hasznos mérkőzésen vagyunk túl, egy jobb első félidő után több góllal kellett volna vezetnünk, a második játékrész viszont egyértelműen az ellenfélé volt, akik kihasználták fáradtságunkat – értékelt a klubhonlapon Bódog Tamás vezetőedző. – Jó csapattal szemben megfelelő terhelést kaptak játékosaink.”

A Szpariban a szakmai stáb tesztelte a mérkőzésen a kapus Varga Bencét.

Mint beszámoltunk róla, a szabolcsiak ma szerződést bontottak Szlobodan Babiccsal és eladták Beke Pétert a Kecskemétnek.

FC ZBROJOVKA BRNO (cseh I.)–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS 3–0 (1–0)

Vorau

NYÍREGYHÁZA, 1. félidő: Tóth B. (Molnár M.) – Májer, Temesvári, Katona L., Benczenleitner – Kovács M., Toma – Manner, Katona B., Kvasina – Medved. 2. félidő: Molnár M. (Varga B.) – Jovanov, Alaxai, Kaczvinszki, Benczenleitner – (Májer), Vukk, Törő – Hős, Katona M., Babunszki – Tarcsi

G: Zitny (2), Vasulín



