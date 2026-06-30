Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: három góllal kikapott a Nyíregyháza cseh ellenfelétől

F. B.F. B.
2026.06.30. 20:10
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Három góllal kikapott cseh ellenfelétől a Szpari (Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu)
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NB I Nyíregyháza felkészülési mérkőzés Nyíregyháza Spartacus
A második felkészülési mérkőzését játszotta le az élvonalbeli Nyíregyháza Spartacus labdarúgócsapata Ausztriában, amelyen a cseh első osztályú FC Zbrojovka Brno együttesétől 3–0-ra kikapott – számolt be róla a klub honlapja.

Hasznos mérkőzésen vagyunk túl, egy jobb első félidő után több góllal kellett volna vezetnünk, a második játékrész viszont egyértelműen az ellenfélé volt, akik kihasználták fáradtságunkat – értékelt a klubhonlapon Bódog Tamás vezetőedző. – Jó csapattal szemben megfelelő terhelést kaptak játékosaink.”

A Szpariban a szakmai stáb tesztelte a mérkőzésen a kapus Varga Bencét. 

Mint beszámoltunk róla, a szabolcsiak ma szerződést bontottak Szlobodan Babiccsal és eladták Beke Pétert a Kecskemétnek.

FC ZBROJOVKA BRNO (cseh I.)–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS 3–0 (1–0)
Vorau
NYÍREGYHÁZA, 1. félidő: Tóth B. (Molnár M.) – Májer, Temesvári, Katona L., Benczenleitner – Kovács M., Toma – Manner, Katona B., Kvasina – Medved. 2. félidő: Molnár M. (Varga B.) – Jovanov, Alaxai, Kaczvinszki, Benczenleitner – (Májer), Vukk, Törő – Hős, Katona M., Babunszki – Tarcsi
G: Zitny (2), Vasulín

 


 

 

NB I Nyíregyháza felkészülési mérkőzés Nyíregyháza Spartacus
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