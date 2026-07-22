Nemzeti Sportrádió

Az argentin pályaedző személyesen akar bocsánatot kérni Dani Olmótól

R. P.R. P.
2026.07.22. 18:56
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Az eset a tv-felvétel alapján
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vb 2026 Dani Olmo Roberto Ayala Argentína Spanyolország
Roberto Ayala, az argentin labdarúgó-válogatott pályaedzője személyesen is bocsánatot akar kérni Dani Olmótól, amiért meglökdöste a labdarúgó-vb döntője után.

Roberto Ayala a Valencia Capital Radiónak nyilatkozott a labdarúgó-világbajnokságról. A beszélgetés során szóba került az összetűzése Dani Olmóval, az FC Barcelona játékosával.

„Szégyen volt, felelősséget kell vállalnod a tetteidért a pályán. Amikor véget ért a meccs, láttam egy csetepatét a pálya közepén. Odamentem, hogy segítsek megakadályozni a tovább terjedését, mert mi nem ilyenek vagyunk. Vállalom a felelősséget azért, amit tettem. Az volt a szándékom, hogy szétválasszam őket, semmi több. Néha akkor történnek meg bizonyos dolgok, amikor a szíved hevesen ver… és ez nem kifogás. Nem tehettem volna meg ezt, mindegy, hogy mit kaptam én. Szét akartam választani őket. Inkább volt lökés, mint bármi más, nem ütöttem meg. Így reagáltam, de ha találkozok Olmóval, akkor személyesen kérek tőle bocsánatot. Mostanság éreztünk némi ellenszenvet a válogatottunk irányába, nem akarták, hogy a csapatunk jól szerepeljen. Mi a saját népünkért játszunk. A munkakörömben nem engedhetem meg, hogy az érzelmeim irányítsák a tetteimet. Sajnálom.”

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