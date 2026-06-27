Felkészülés: a Nyíregyháza kétgólos vereséget szenvedett a Wolfsbergtől

Bódog Tamás vezetőedző tanítványai az osztrák élvonalban futballozó Wolfsberggel találkoztak, s bizony Temesvári Attiláék nem bírtak az egy éve Osztrák Kupát nyerő, légiósokkal teletűzdelt együttessel, amely keretének összege több mint 18 millió euróra taksálható.

Azt, hogy hosszú idő után ismét Tóth Balázs állhatott a Nyíregyháza kapujában, mindenképpen örvendetesnek tartják a csapat szimpatizánsai.

NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS–WOLFSBERGER AC (osztrák) 0–2 (0–1)

Ausztria

NYÍREGYHÁZA: Tóth B. – Jovanov, Temesvári, Katona L., Benczenleitner – Toma, Katona B. – Manner, Katona M., Kvasina – Edomwonyi. 2. félidő: Molnár M. – Májer M., Alaxai, Keresztes, Kaczvinszki – Kovács M., Hős, Vukk (Törő) Kyanno – Medved, Tarcsi

Gólszerző: Pink, Karanoko

A NYÍREGYHÁZA SPARTACUS NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A felkészülés kezdete: június 19.

Edzőtábor: Ausztria (Bad Loipersdorf), június 24.–július 3.

Felkészülési mérkőzések:

Ausztria

Június 27. (szombat): Wolfsberger AC (osztrák)–Nyíregyháza 2–0

Június 30. (kedd): Nyíregyháza–FC Zbrojovka Brno (cseh)

Július 3. (péntek): Nyíregyháza–Universitatea Cluj (Kolozsvár, román)

Július 8. (szerda): Nyíregyháza–Cigánd (NB III)

Július 11. (szombat): Mezőkövesd (NB II)–Nyíregyháza Spartacus

Július 18. (szombat): Nyíregyháza Spartacus–Bukovina Csernovci (ukrán)