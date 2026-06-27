Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: a Nyíregyháza kétgólos vereséget szenvedett a Wolfsbergtől

2026.06.27. 20:21
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Fotó: Facebook/Wolfsberger AC
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NB I Nyíregyháza Wolfsberg
Felkészülési labdarúgó-mérkőzésen Ausztriában a Nyíregyháza Spartacus 2–0-ra kikapott a Wolfsbergtől.

Bódog Tamás vezetőedző tanítványai az osztrák élvonalban futballozó Wolfsberggel találkoztak, s bizony Temesvári Attiláék nem bírtak az egy éve Osztrák Kupát nyerő, légiósokkal teletűzdelt együttessel, amely keretének összege több mint 18 millió euróra taksálható.

Azt, hogy hosszú idő után ismét Tóth Balázs állhatott a Nyíregyháza kapujában, mindenképpen örvendetesnek tartják a csapat szimpatizánsai.

NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS–WOLFSBERGER AC (osztrák) 0–2 (0–1)
Ausztria
NYÍREGYHÁZA: Tóth B. – Jovanov, Temesvári, Katona L., Benczenleitner – Toma, Katona B. – Manner, Katona M., Kvasina – Edomwonyi. 2. félidő: Molnár M. – Májer M., Alaxai, Keresztes, Kaczvinszki – Kovács M., Hős, Vukk (Törő) Kyanno – Medved, Tarcsi
Gólszerző: Pink, Karanoko

A NYÍREGYHÁZA SPARTACUS NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
A felkészülés kezdete: június 19.
Edzőtábor: Ausztria (Bad Loipersdorf), június 24.–július 3. 
Felkészülési mérkőzések:
Ausztria
Június 27. (szombat): Wolfsberger AC (osztrák)–Nyíregyháza 2–0
Június 30. (kedd): Nyíregyháza–FC Zbrojovka Brno (cseh)
Július 3. (péntek): Nyíregyháza–Universitatea Cluj (Kolozsvár, román)
Július 8. (szerda): Nyíregyháza–Cigánd (NB III)
Július 11. (szombat): Mezőkövesd (NB II)–Nyíregyháza Spartacus
Július 18. (szombat): Nyíregyháza Spartacus–Bukovina Csernovci (ukrán)

 

NB I Nyíregyháza Wolfsberg
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