Csak a Honvéd kapott ki a főpróbán, a ZTE török, az Újpest bosnyák csapatot győzött le

Két felkészülési mérkőzést játszott az MTK szombaton. Előbb az NB II-es Kozármisleny volt az ellenfél, melynek kapuját a 2. percben már sikerült bevennie. Zsóri Dániel hozta remek passzal kihagyhatatlan helyzetbe Klausz Milánt, aki közelről nem is hibázott. A 71. percben Görög Vincent beadását Molnár Ádin tette vissza, az érkező Horváth Artúr pedig a léc alá helyezett. A harmadik gólt Görög Vincent szerezte, aki Mikolay Timóteus balról betett labdáját értékesítette (3–0). Később a Komáromi FC elleni mérkőzés következett, melyen a 81. percben egyenlített az MTK, Jurek Gábor tört befelé, majd középre tett labdájába Kerezsi Zalán kapott bele, és közelről betalált (1–1).

A Szpari 700 néző előtt fogadta a Bukovina Csernovcit, amely már az első percben betalált, de a Nyíregyháza az első félidőben fordított. Előbb Katona Bálint lőtt 23 méterről a jobb alsó sarokba, majd a gólszerző szöglete után Marko Kvasina fejelt a léc alá. Az ukrán csapat három percen belül egyenlített, a nyírségi együttes viszont még a szünet előtt visszavehette volna a vezetést, ám Marko Kvasina büntetőből a kapu fölé lőtt. A második félidőben nem született gól, maradt a 2–2.

A Vasas és a Videoton meccsén egyetlen gól esett. A 60. percben az angyalföldiek találtak be, Horváth Rajmund ment el a bal szélen, nagyszerűen adott be, az érkező Koszta Márk pedig nyolc méterről, kapásból a hálóba bombázott. 1–0

Kétgólos sikert aratott az Újpest a boszniai-hercegovinai FK Radnik Bijeljina felett. A lila-fehérek negyedóra után öngóllal kerültek előnybe, majd az 58. percben gyors támadás végén Etienne Amenyido rendkívül önzetlenül szolgálta ki Krajcsovics Ábelt, aki közelről nem hibázott, így 2–0-ra módosította az állást, egyben beállította a végeredményt.

A Zalaegerszeg a török Konyaspor ellen gól nélküli első félidőt játszott Szlovéniában, a második játékrészben viszont négyszer is megrezdült a háló. Vezetést a török élvonalbeli csapat szerzett tizenegyesből, de öt percre rá jött az egyenlítés, miután Szendrei Norbert kiugratását követően Maxsuell Alegria gurított a jobb alsó sarokba. Szűk 20 perc múlva már a ZTE volt előnyben, Lucas Alfonso passzából Csonka András talált a rövidbe, míg a ráadás perceiben Marlon Santos átlövésgólt szerzett, így a zalaiak 3–1-re nyertek.

A napot a Honvéd zárta, amely Eszéken vendégszerepelt. A horvát együttes már az 1. percben vezetett, majd a 18. percben kétgólosra növelte az előnyét, a kispestiek pedig Szamosi Ádám révén csak szépíteni tudtak, így 2–1-es vereséget szenvedtek.

Az NB I 2026–2027-es idénye pénteken kezdődik, a rajton a Nyíregyháza az Újpestet fogadja, majd szombaton egy, vasárnap három, hétfőn egy meccsre kerül sor.