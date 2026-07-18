Csak a Honvéd kapott ki a főpróbán, a ZTE török, az Újpest bosnyák csapatot győzött le
Két felkészülési mérkőzést játszott az MTK szombaton. Előbb az NB II-es Kozármisleny volt az ellenfél, melynek kapuját a 2. percben már sikerült bevennie. Zsóri Dániel hozta remek passzal kihagyhatatlan helyzetbe Klausz Milánt, aki közelről nem is hibázott. A 71. percben Görög Vincent beadását Molnár Ádin tette vissza, az érkező Horváth Artúr pedig a léc alá helyezett. A harmadik gólt Görög Vincent szerezte, aki Mikolay Timóteus balról betett labdáját értékesítette (3–0). Később a Komáromi FC elleni mérkőzés következett, melyen a 81. percben egyenlített az MTK, Jurek Gábor tört befelé, majd középre tett labdájába Kerezsi Zalán kapott bele, és közelről betalált (1–1).
A Szpari 700 néző előtt fogadta a Bukovina Csernovcit, amely már az első percben betalált, de a Nyíregyháza az első félidőben fordított. Előbb Katona Bálint lőtt 23 méterről a jobb alsó sarokba, majd a gólszerző szöglete után Marko Kvasina fejelt a léc alá. Az ukrán csapat három percen belül egyenlített, a nyírségi együttes viszont még a szünet előtt visszavehette volna a vezetést, ám Marko Kvasina büntetőből a kapu fölé lőtt. A második félidőben nem született gól, maradt a 2–2.
A Vasas és a Videoton meccsén egyetlen gól esett. A 60. percben az angyalföldiek találtak be, Horváth Rajmund ment el a bal szélen, nagyszerűen adott be, az érkező Koszta Márk pedig nyolc méterről, kapásból a hálóba bombázott. 1–0
Kétgólos sikert aratott az Újpest a boszniai-hercegovinai FK Radnik Bijeljina felett. A lila-fehérek negyedóra után öngóllal kerültek előnybe, majd az 58. percben gyors támadás végén Etienne Amenyido rendkívül önzetlenül szolgálta ki Krajcsovics Ábelt, aki közelről nem hibázott, így 2–0-ra módosította az állást, egyben beállította a végeredményt.
A Zalaegerszeg a török Konyaspor ellen gól nélküli első félidőt játszott Szlovéniában, a második játékrészben viszont négyszer is megrezdült a háló. Vezetést a török élvonalbeli csapat szerzett tizenegyesből, de öt percre rá jött az egyenlítés, miután Szendrei Norbert kiugratását követően Maxsuell Alegria gurított a jobb alsó sarokba. Szűk 20 perc múlva már a ZTE volt előnyben, Lucas Alfonso passzából Csonka András talált a rövidbe, míg a ráadás perceiben Marlon Santos átlövésgólt szerzett, így a zalaiak 3–1-re nyertek.
A napot a Honvéd zárta, amely Eszéken vendégszerepelt. A horvát együttes már az 1. percben vezetett, majd a 18. percben kétgólosra növelte az előnyét, a kispestiek pedig Szamosi Ádám révén csak szépíteni tudtak, így 2–1-es vereséget szenvedtek.
Az NB I 2026–2027-es idénye pénteken kezdődik, a rajton a Nyíregyháza az Újpestet fogadja, majd szombaton egy, vasárnap három, hétfőn egy meccsre kerül sor.
NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
MTK Budapest–HR-Rent Kozármisleny (NB II) 3–0 (1–0)
MTK: Fadgyas (Mácsik, 74.) – Armalas, Horváth D., Szebellédi, Mikolay – Horváth A., Plsek, Zubor (Varga D., 78.) – Zsóri (Görög, 60.), Klausz, Molnár P. Vezetőedző: Pinezits Máté
Gólszerző: Klausz (2.), Horváth A. (71.), Görög (84.)
MTK Budapest–Komáromi FC (szlovákiai) 1–1 (0–1)
MTK: Demjén – Varju, Radic, Belényesi, Kovács P. – Kata, Zeljkovic, Hinora (Bognár I.) – László K. (Jurek), Kerezsi, Átrok. Vezetőedző: Pinezits Máté
Gólszerző: Kerezsi (81.), ill. Muriatala (15.)
Nyíregyháza Spartacus FC–Bukovina Csernovci (ukrán) 2–2 (2–2)
Nyíregyháza: Tóth B. – Jovanov (Májer, 88.), Temesvári, Katona L. (Zikovic, 90.), Benczenleitner (Kaczvinszki, 88.), Kovács M. (Katona M., 75.), Toma (Tarcsi, 88.), Manner (Hős, 62.), Katona B.(Antonov, 62.), Kvasina, Medved (Batoum, 62.). Vezetőedző: Bódog Tamás
Gólszerző: Katona B. (22.), Kvasina (34.), ill. Pidlepenec (1.), Kozsusko (37.)
Vasas FC–Videoton FC Fehérvár (NB II) 1–0 (0–0)
Vasas: Engedi (Molnár Zs.) – Balogh Á., Csóka D., Iyinbor, Hej – Doktorics, Hidi M. S. – Horváth R. (Rab), Koszta, Kovácsréti (Urblík J.) – Tóth M. (Pethő B.). Vezetőedző: Erős Gábor
Gólszerző: Koszta (60.)
Újpest FC–FK Radnik Bijeljina (boszniai-hercegovinai) 2–0 (1–0)
Újpest: Szappanos – Bodnár G., Heitor (Nunes, a szünetben), Stronati, Gergényi – Fenyő, Ljujics, Maier – Krajcsovics, Amenyido (Vlijter, 59.), Matko. Vezetőedző: Szélesi Zoltán
Gólszerző: Cosic (15. – öngól), Krajcsovics (58.)
Zalaegerszegi TE FC–Konyaspor (török) 3–1 (0–0)
ZTE: Mauricio – Csonka A., Peraza, Diogo Silva, Calderón (Henrique, 81.) – Kiss B. (Marlon Santos, 84.), Amato, Szendrei N., Skribek – Maxsuell (Chukwudi, 89.), Tchicamboud (Alfonso, 65.). Vezetőedző: Filipe Celikkaya
Gólszerző: Maxsuell (66.), Csonka A. (84.), Marlon Santos (90+4.), ill. Muleka (61. – 11-esből)
NK Osijek (Eszék, horvát)–Kispest-Honvéd FC 2–1 (2–0)
Honvéd: Tujvel – Kállai K., Baki (Szabó A.), Boldor (Csonka B.), Hangya (García) – Somogyi Á. (Pekár I.), Csontos – Szamosi – Ujváry (Pauljevics), Alic (Kovács E.), Somogyi T. (Varga B.). Vezetőedző: Maurizio Jacobacci
Gólszerző: Omerovic (1.), Dolcek (18.), ill. Szamosi (63.)