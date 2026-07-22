Csütörtökön jelentik be az új férfi kézikapitányt – Sótonyi Lászlót

Csütörtöktől újra lesz szövetségi kapitánya a magyar férfi kézilabda-válogatottnak, és lapunk értesülései szerint szinte biztos, hogy Sótonyi László ülhet le a nemzeti együttes kispadjára. Az eset előzménye, hogy június 16-án a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) vezetősége úgy döntött, hogy az addigi kapitány, a gárdát 2019 óta másodedzőként, 2022 tavasza óta pedig főállású kapitányként irányító Chema Rodríguez nem folytathatja a munkáját, miután a csapat vereséget szenvedett a selejtezőn Szerbiától, és nem jutott ki a 2027-es világbajnokságra.

A szervezet akkor még nem jelölte ki az utódját, ezt hosszabb egyeztetés előzte meg, egy ideig az is kérdés volt, magyar vagy külföldi szakember irányítsa-e a jövőben a válogatottat, és úgy tudjuk, az elnökség ezúttal az előbbi mellett tette le a voksát.

Az első számú jelölttel, az utánpótlásszinten nagyszerű sikereket elérő Sótonyi Lászlóval kapcsolatban már évekkel ezelőtt lehetett hallani, hogy előbb-utóbb megkaphatja a felnőttválogatott irányítását, és Chema Rodríguez távozása után újra felerősödtek ezek a híresztelések.

A játékosként 190-szeres válogatott irányító Sótonyi a játékoskarrierje után edzőként is kiemelkedően sikeres volt. 2014 és 2016 között a magyar férfiválogatott másodedzőjeként dolgozott, 2017-től 2019-ig a B-válogatottat vezette, 2019 óta pedig a juniorválogatottat irányítja, amellyel 2023-ban, 46 év után korosztályos világbajnoki ezüstérmet szerzett, amiért az év utánpótlásedzőjévé választották itthon, majd ezt is túlszárnyalva 2026-ban, a csapat történetében először megnyerte a junior Európa-bajnokságot.

Bár az utánpótlásban elért sikerei kétségkívül kiemelkedőek, Sótonyi sokkal inkább tekinthető a felnőttek között dolgozó szakembernek, és egyébként maga is annak tekinti magát, hiszen a hazai élvonalban irányította már a Balatonfüredi KSE (2010–2014), a Csurgói KK (2014–2017) és 2018 óta a NEKA csapatait, a fürediekkel a bajnokságban, velük és a NEKA-val a Magyar Kupában szerzett bronzérmet, ami figyelemre méltó eredmény.

Korábban megírtuk, hogy szerencsére több tehetséges magyar edző van, de közülük csak Sótonyi Lászlót tartjuk alkalmasnak a munkára, mert a tapasztalata, a múltja, a kora és az eredményei révén egyedül ő áll rá készen. Ráadásul nála jobban senki sem ismeri a fiatal generációkat, azokat a játékosokat, akik most törhetnek be a magyar válogatottba, vagy már kulcsszerepet is játszanak benne, a juniorcsapatban ugyanis már sikerre vezette őket.

„A felnőttválogatott szövetségi kapitányi posztja minden edzőnek a szakmai csúcsot jelenti, én pedig maximalista vagyok. Természetesen igent mondanék egy ilyen felkérésre” – válaszolta a Nemzeti Sport kérdésére a napokban készített interjúban Sótonyi László.

Úgy néz ki, lesz alkalma rá.