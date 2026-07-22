Nemzeti Sportrádió

Csütörtökön jelentik be az új férfi kézikapitányt – Sótonyi Lászlót

VINCZE SZABOLCSVINCZE SZABOLCS
2026.07.22. 19:40
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Sótonyi László az elmúlt hétvégén nyert Eb-t a juniorválogatottal (Fotó: Simion Sebastian Tataru/FRH/EHF)
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Sótonyi László férfi kézilabda magyar férfi kézilabda-válogatott
A Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) csütörtökön kijelöli az új szövetségi kapitány személyét. Lapunk úgy tudja, szinte biztos Sótonyi László kinevezése, aki kétségkívül felkészült szakember, éppen most nyert Európa-bajnokságot a juniorválogatottal, közben lassan már két évtizede dolgozik a hazai élvonalban edzőként, és többször is bizonyított csapatával.

 

Csütörtöktől újra lesz szövetségi kapitánya a magyar férfi kézilabda-válogatottnak, és lapunk értesülései szerint szinte biztos, hogy Sótonyi László ülhet le a nemzeti együttes kispadjára. Az eset előzménye, hogy június 16-án a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) vezetősége úgy döntött, hogy az addigi kapitány, a gárdát 2019 óta másodedzőként, 2022 tavasza óta pedig főállású kapitányként irányító Chema Rodríguez nem folytathatja a munkáját, miután a csapat vereséget szenvedett a selejtezőn Szerbiától, és nem jutott ki a 2027-es világbajnokságra.

A szervezet akkor még nem jelölte ki az utódját, ezt hosszabb egyeztetés előzte meg, egy ideig az is kérdés volt, magyar vagy külföldi szakember irányítsa-e a jövőben a válogatottat, és úgy tudjuk, az elnökség ezúttal az előbbi mellett tette le a voksát.

Az első számú jelölttel, az utánpótlásszinten nagyszerű sikereket elérő Sótonyi Lászlóval kapcsolatban már évekkel ezelőtt lehetett hallani, hogy előbb-utóbb megkaphatja a felnőttválogatott irányítását, és Chema Rodríguez távozása után újra felerősödtek ezek a híresztelések.

A játékosként 190-szeres válogatott irányító Sótonyi a játékoskarrierje után edzőként is kiemelkedően sikeres volt. 2014 és 2016 között a magyar férfiválogatott másodedzőjeként dolgozott, 2017-től 2019-ig a B-válogatottat vezette, 2019 óta pedig a juniorválogatottat irányítja, amellyel 2023-ban, 46 év után korosztályos világbajnoki ezüstérmet szerzett, amiért az év utánpótlásedzőjévé választották itthon, majd ezt is túlszárnyalva 2026-ban, a csapat történetében először megnyerte a junior Európa-bajnokságot.

Bár az utánpótlásban elért sikerei kétségkívül kiemelkedőek, Sótonyi sokkal inkább tekinthető a felnőttek között dolgozó szakembernek, és egyébként maga is annak tekinti magát, hiszen a hazai élvonalban irányította már a Balatonfüredi KSE (2010–2014), a Csurgói KK (2014–2017) és 2018 óta a NEKA csapatait, a fürediekkel a bajnokságban, velük és a NEKA-val a Magyar Kupában szerzett bronzérmet, ami figyelemre méltó eredmény.

Korábban megírtuk, hogy szerencsére több tehetséges magyar edző van, de közülük csak Sótonyi Lászlót tartjuk alkalmasnak a munkára, mert a tapasztalata, a múltja, a kora és az eredményei révén egyedül ő áll rá készen. Ráadásul nála jobban senki sem ismeri a fiatal generációkat, azokat a játékosokat, akik most törhetnek be a magyar válogatottba, vagy már kulcsszerepet is játszanak benne, a juniorcsapatban ugyanis már sikerre vezette őket.

„A felnőttválogatott szövetségi kapitányi posztja minden edzőnek a szakmai csúcsot jelenti, én pedig maximalista vagyok. Természetesen igent mondanék egy ilyen felkérésre” – válaszolta a Nemzeti Sport kérdésére a napokban készített interjúban Sótonyi László. 

Úgy néz ki, lesz alkalma rá.

A MAGYAR FÉRFIVÁLOGATOTT SZÖVETSÉGI KAPITÁNYAI AZ EZREDFORDULÓ ÓTA
1999–2001: Hajdu János
2001–2008: Skaliczki László
2008–2009: Hajdu János
2009–2010: Csoknyai István
2010. február–2014. augusztus: Mocsai Lajos (2010 júniusig szakmai igazgatóként, augusztustól kinevezett kapitányként)
2014. október2016 február: Talant Dujsebajev (orosz–spanyol) 
2016. március2017. június: Xavier Sabaté (spanyol)
2017. július2018. október:: Ljubomir Vranjes (svéd)
2018: Csoknyai István
2018. november2019. július: Csoknyai István és Vladan Matics (szerb)
2019. július2022. január: Gulyás István
2022. március2026. április: Chema Rodríguez (spanyol)

 

 

Sótonyi László férfi kézilabda magyar férfi kézilabda-válogatott
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