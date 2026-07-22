Diószegi László: Anyaországi támogatás nélkül nem tudunk élvonalbeli csapatot fenntartani

Meglehetősen ritka, Trianon óta mindössze hatodszor fordul elő, hogy egyszerre két székelyföldi, magyar identitású csapat szerepel a román első osztályú futballbajnokságban. Nem csoda, hogy óriási érdeklődést, telt házat vonzott a 31. Tusványos Buzánszky Jenő Sportteraszának szerdai nyitó eseményén Diószegi László, a Sepsi OSK elnöke és Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke részvételével zajló pódiumbeszélgetés. Diószegi nagy plénum előtt részletesen kifejthette, mire utalt egy nappal korábban a román és a magyar sajtóban is széles körben idézett szavaival, amely szerint Magyarország nem támogatja tovább a külhoni futballakadémiákat.

„Ahogyan Pataky Attila, az Edda énekese mondta kedd este: egyenes háttal állunk a szélnek! Nem félünk attól, hogy az új magyar kormány átvilágítja az anyaországból az elmúlt években nekünk nyújtott támogatásokat, minden forintot arra fordítottunk, amire adták – fogalmazott Diószegi László. – Van ötszázötven fiatalunk, és működtetnünk kell a klubot. Önerőből negyven-ötvenezres város nem tud fenntartani első osztályú csapatot Romániában. Persze nincs világvége, a román klubok bizonyítják, óriási tartozások mellett is lehet működni, az élvonalban legalább öt, de lehet, hogy tíz klub jelentősen el van adósodva.”

A Sepsi OSK elnöke azt is elmondta, mivel szívügye a klub, megválna tőle, ha találna olyan befektetőt, aki szintén a szívén viselné a sorsát.

Szondy Zoltán szerint ugyanakkor nem kell kétségbeesni: „Nem hiszem, hogy az akadémiai támogatást az új magyar kormány tényleg megszünteti. Szigorú elszámolási feltételekhez kötve kaptuk, és jó célra fordítottuk, a sportnál jobban semmi sem erősíti a nemzeti kötődést. Ha pedig mégis megvonják tőlünk, jó székely szokás szerint újragomboljuk a kabátot.”

Az új bajnoki idényhez fűzött remények kapcsán Diószegi László elmondta, újoncként a biztos bennmaradás a cél, Szondy Zoltán pedig sokat vár az új vezetőedzőtől, Szabó Istvántól, még ha 12 játékosuktól meg is kellett válniuk.

A sportterasz csütörtöki programjában téma lesz az olasz labdarúgás válsága (14 óra), a 30 évvel ezelőtti, máig utolsó magyar olimpiai futballszereplés (15) és a jövő évi brassói ifjúsági téli olimpia (16).