Kisvárda: egygólos győzelem, majd gólzáporos meccsen vereség a Nagymihály ellen

Egy nap alatt két felkészülési mérkőzést is vívott a szlovák első osztályú MFK Zemplín Michalovce ellen az NB I-es bajnokságra készülő Kisvárda Master Good. Az első összecsapáson a várdaiak bolgár középcsatáruk, Tomiszlav Jordanov góljával szereztek vezetést, majd a második félidőben Körmendi Kevin buktatása miatt tizenegyeshez jutottak, de Marko Matanovics elhibázta a büntetőt, így maradt az egygólos vezetés, amelyet a szabolcsi csapat a meccs végéig meg tudott tartani. 1–0

A második találkozón aztán potyogtak a gólok: a Kisvárda Novothny Soma duplájával, valamint Ésik Ákos és Nagy Krisztián találatával a 29. percben már 4–1-re vezetett, ám a nagymihályiak még a szünet előtt feljöttek egy gólra. A vendégek a második félidőben sem álltak le, az 58. percben egyenlítettek, majd tizenkét perccel később a vezetést is megszerezték. A végeredmény a rendes játékidő lefújása előtt két perccel alakult ki, a gólt ismét a látogatók lőtték, így 6–4-re nyerték a második etapot.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Kisvárda–MFK Zemplín Michalovce 1–0 (Jordanov 19.)

Kisvárda: Popovics – Osztrovka (Ablonczy, a szünetben), Szőr, Oláh B., Soltész D. (Körmendi, 52.), Ch. Herc, Mbock, Melnik, Matanovics, Jordanov, Balogun

Kisvárda–MFK Zemplín Michalovce 4–6 (Novothny 5., 23., Ésik Á. 21., Nagy K. 29.)

Kisvárda: Papp Zs. (Kovács M., a szünetben) – Ablonczy (Scsadej, a szünetben), Tenkács, Lippai, Körmendi (Abdullahi, a szünetben), Nagy K., Soltész I., Mesanovic, Novothny, Okoronkwo, Ésik Á. (Terzjohlo, a szünetben)