Nemzeti Sportrádió

Magabiztos újpesti siker az első felkészülési meccsen

H. Á.H. Á.
2026.06.20. 20:40
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Fotó: facebook.com/cegledfociofficial
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Cegléd Újpest NB I félkészülési mérkőzés
Az Újpest FC 4–0-ra megnyerte első felkészülési mérkőzését Cegléden a Pest vármegyei elsőosztályban szereplő helyi VSE ellen.

Szombaton az Újpest történelmének második legeredményesebb támadójának szülővárosában, Cegléden vendégeskedett a lila-fehér klub, amelynek hivatalos honlapjáról kiderül, a számos egyéb programmal tarkított nap végén az élvonalbeli legénység 4–0-ra győzött a Pest vármegyei első osztályban szereplő Ceglédi VSE ellen. 

A lila-fehérek első gólját Arne Maier szerezte az első félidő felénél, majd a második felvonásban a korábban az lilák NB III-as csapatában szereplők vitték a prímet, betalált Moustapha N'Diaye, Andrej Mldanovics és – szögletből (!) – az élvonalban alapermbernek számító Matija  Ljujics is. 

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Ceglédi VSE–Újpest FC 0–4 
Cegléd, 800 néző
ÚJPEST, 1. félidő: Banai  (Szentmihályi) – Sarkadi, Fiola, Stronati, Gergényi – Maier, Fenyő, Ademi – Krajcsovics, Brodic, Horváth K. 2. félidő: Szentmihályi (Dombó) – Bodnár G., Nunes, Ndiaye, Dénes A. – Mucsányi, Lacoux, Mladenovics – Ljujics, Pataki, Vlijter 
Gól: Maier, Ndiaye, Mladenovics, Ljujics

 

Cegléd Újpest NB I félkészülési mérkőzés
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