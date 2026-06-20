Magabiztos újpesti siker az első felkészülési meccsen

Szombaton az Újpest történelmének második legeredményesebb támadójának szülővárosában, Cegléden vendégeskedett a lila-fehér klub, amelynek hivatalos honlapjáról kiderül, a számos egyéb programmal tarkított nap végén az élvonalbeli legénység 4–0-ra győzött a Pest vármegyei első osztályban szereplő Ceglédi VSE ellen.

A lila-fehérek első gólját Arne Maier szerezte az első félidő felénél, majd a második felvonásban a korábban az lilák NB III-as csapatában szereplők vitték a prímet, betalált Moustapha N'Diaye, Andrej Mldanovics és – szögletből (!) – az élvonalban alapermbernek számító Matija Ljujics is.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Ceglédi VSE–Újpest FC 0–4

Cegléd, 800 néző

ÚJPEST, 1. félidő: Banai (Szentmihályi) – Sarkadi, Fiola, Stronati, Gergényi – Maier, Fenyő, Ademi – Krajcsovics, Brodic, Horváth K. 2. félidő: Szentmihályi (Dombó) – Bodnár G., Nunes, Ndiaye, Dénes A. – Mucsányi, Lacoux, Mladenovics – Ljujics, Pataki, Vlijter

Gól: Maier, Ndiaye, Mladenovics, Ljujics