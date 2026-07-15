Felkészülés: kikapott ukrán ellenfelétől a Kisvárda

Elveszítette hazai felkészülési mérkőzését az ukrán első osztályban szereplő Bukovina Csernovcival szemben az labdarúgó NB I küzdelmeire hangoló Kisvárda Master Good. A mérkőzés egyetlen gólját a 8. percben a vendégek horvát légiósa, Mihael Klepac szerezte egy védelmi megingás után.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Kisvárda Master Good–Bukovina Csernovci (ukrán) 0–1 (Klepac 8.)

Kisvárda: Popovics – Osztrovka (Nagy K., 64.), Szőr, Oláh B. (Lippai, a szünetben), Soltész D. (Körmendi, a szünetben), Mbock (Tenkács, 64.), Ch. Herc (Soltész I. 64.), Melyik, (Mesanovic, 56.) Matanovics (Novothny, 56.) Jordanov, Bíró B. (Balogun, a szünetben)