Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: kikapott ukrán ellenfelétől a Kisvárda

V. H. L.V. H. L.
2026.07.15. 19:10
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Fotó: Facebook/Kisvárda FC
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NB I Bukovina Csernovci felkészülés Kisvárda Master Good
Az ukrán első osztályú Bukovina Csernovci korai góllal 1–0-ra győzött a Kisvárda Master Gooddal vívott nemzetközi felkészülési mérkőzésen, szerdán.

Elveszítette hazai felkészülési mérkőzését az ukrán első osztályban szereplő Bukovina Csernovcival szemben az labdarúgó NB I küzdelmeire hangoló Kisvárda Master Good. A mérkőzés egyetlen gólját a 8. percben a vendégek horvát légiósa, Mihael Klepac szerezte egy védelmi megingás után.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Kisvárda Master Good–Bukovina Csernovci (ukrán) 0–1 (Klepac 8.)
Kisvárda: Popovics – Osztrovka (Nagy K., 64.), Szőr, Oláh B. (Lippai, a szünetben), Soltész D. (Körmendi, a szünetben), Mbock (Tenkács, 64.), Ch. Herc (Soltész I. 64.), Melyik, (Mesanovic, 56.) Matanovics (Novothny, 56.) Jordanov, Bíró B. (Balogun, a szünetben)

 

NB I Bukovina Csernovci felkészülés Kisvárda Master Good
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