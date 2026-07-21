Nemzeti Sportrádió

Szerződést kapott Újpesten az osztrák balhátvéd

H. Á.H. Á.
2026.07.21. 21:20
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Tizian Scharmer a 21-es számú mezt viseli majd (Fotó: ujpestfc.hu)
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Újpest NB I Tizian Scharmer
Kedd este hivatalos honlapján közölte az Újpest labdarúgócsapata, hogy szerződést kötött az elmúlt hetekben már az együttessel készülő 22 éves, korábbi osztrák korosztályos válogatott balhátvéddel, Tizian Scharmerrel.

Scharmer az elmúlt három idényben a Sturm Graz második csapatát erősítette, amelynél 65 mérkőzésen három gólt szerzett és három gólpasszt jegyzett. A Sturm előtt többek között a német Hoffenheim utánpótlásában is megfordult.

A 185 centi magas, alapvetően balhátvéd Scharmert adott esetben a középpálya bal oldalán is bevetheti az újpesti szakmai stáb.

A lila-fehérek honlapja arról nem számolt be, hogy az osztrák U19-es válogatottban korábban három mérkőzésen pályára lépő Scharmerrel mennyi időre szóló szerződést kötöttek.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL
Érkezők: Etienne Amenyido (togói, Preussen Münster – Németország), Dombó Dávid (Kolorcity Kazincbarcika SC, kölcsön után végleg), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország, kölcsön után végleg), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Tizian Scharmer (osztrák, Sturm Graz II – Ausztria, szabadon igazolható), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, legutóbb kölcsönben Nyíregyháza Spartacus)
Kölcsönbe érkezők: Heitor dos Santos (brazil, Maccabi Tel-Aviv – Izrael)
Kölcsönből visszatérők: Babós Levente (BVSC-Zugló FC), Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika SC), Dékei Márk (Videoton FC Fehérvár), Geiger Bálint (Videoton FC Fehérvár), Juhász Bence (Kolorcity Kazincbarcika SC), Svékus Olivér (Tiszafüred VSE), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Szentmihályi Ádám
Kiszemeltek:
Távozók: Giorgi Beridze (grúz, szabadon igazolható), Fran Brodic (horvát, szabadon igazolható), Davit Koburi (grúz, NK Olimpija Ljubljana – Szlovénia), Riccardo Piscitelli (olasz, szabadon igazolható), Milan Tucic (szlovén, szabadon igazolható), Varga Balázs (Szentlőrinc – legutóbb kölcsönben Budafoki MTE), Dénes Adrián (BVSC-Zugló FC, kölcsönjáték után végleg)
Kölcsönbe távozott: Juhász Bence (AD Mérida – Spanyolország), Kaczvinszki Dominik (Nyíregyháza Spartacus)
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli – Egyiptom)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Babós Levente, Baranyai Nimród, Dékei Márk, Tamás Krisztián, Tiago Goncalves (portugál)

 

Újpest NB I Tizian Scharmer
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