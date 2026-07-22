Nem futott még ilyen melegben, bulifutássá vált a Daráló

Nagyon kemény volt?

Kizárólag a meleg miatt volt nehéz, amúgy bőven megoldható – mondta a Csupasportnak Jóború László. – Mivel futottam már elég sok körözős ultrát, egyáltalán nem zavart a körbe-körbe szaladgálás. Kozma Roland segített a frissítésben, megbeszéltünk egy tervet, és ez alapján tettük a dolgunkat. Sokat ittam és ettem, sótablettát és gélt is. Az időjárással szerencsém volt, mert ugyan nappal elég melegnek bizonyult, de éjszakára lehűlt, Roli még be is takarózott a pálya mellett. A feléig nagyon jól haladtam, de ott láttam, hogy igencsak elszaladt az idő… Ahogy kelt fel a nap, egyre melegebb lett, tudtam, hogy ebből lassulás lesz. Egy kicsit pihentem az árnyékban, hűtöttem, jegeltem magam, majd továbbmentem. Fáradtam, a meleg eléggé megnehezítette a dolgomat, menet közben el is engedtem az előzetesen célomat, a lényeg a szintidőn belüli beérés lett. Egyébként a végére abszolút bulifutássá vált.

Mi volt az előzetes célja?

Spisák Emil pályacsúcsát szerettem volna megdönteni, de a meleg miatt gyorsan eldőlt, hogy nincs rá esélyem. Egy idő után elengedtem, már nem is számolgattam. Egyébként Kuzsmiczky Péter hívott meg a Darálóra, éppen Ausztriában versenyeztem, amikor írt egy üzentet, hogy lenne-e kedvem hozzá. Természetesen azonnal igent mondtam. Hogy én kiket hívtam ki? Lénárt Krisztiánt és Váradi Bencét.

Korábban futott már ilyen melegben?

Ebben a melegben még a levegővétel is nehézzé vált, és egy kis izomláz is előjött. De szépen lehetett haladni, nagyon figyelni kellett a frissítésre, rengeteg vizet és kólát ittam. No meg persze ott volt a hűtés és a jegelés is. A kérdésre válaszolva, éppen azon gondolkoztam, hogy szerintem korábban még sosem futottam ilyen melegben, még tavaly az UTT-n sem. De összességében remek móka volt a Daráló, egyszer mindenkinek teljesítenie kell, csak ajánlani tudom. A szervezés is kiváló, le a kalappal a srácok előtt.

Tekintsünk egy kicsit előre: milyen célokat tűzött ki maga elé?

Nem szoktam tervezni, mindig jön valami a képbe. Az biztos, hogy az októberi BP 100-on ott leszek, illetve külföldi versenyek is jöhetnek. Szeretek szép helyeken futni, lehet, hogy Szlovéniában vagy Ausztriában is versenyzek még ebben az évben, esetleg külföldön egy hosszabb átmozgató edzés is bekerülhet a naptárba. Meglátjuk.

Fotó: pusbal



